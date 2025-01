Residencias de vivienda asistida: la nueva tendencia global que crece en Argentina

En las últimas décadas, los avances médicos, el cambio en los hábitos de vida y un mayor cuidado personal incrementaron significativamente la expectativa de vida a nivel mundial. Las personas mayores no solo viven más tiempo, sino que buscan hacerlo con calidad, manteniéndose activas y conectadas con su entorno.

Este nuevo escenario ha impulsado un crecimiento exponencial en la demanda de viviendas asistidas, donde se combina la independencia con servicios especializados en salud y cuidado personal, ofreciendo una respuesta moderna a las necesidades de una población en constante transformación.

En Argentina, The Senior Group, la primera cadena de residencias premium para personas mayores, respondió a esta evolución con soluciones innovadoras. Con una década de experiencia en The Senior Home, un centro especializado en Alzheimer y otras demencias, el grupo dio un paso más con el lanzamiento de The Senior Apartments, una propuesta pionera en vivienda asistida que redefine el cuidado y el confort.

Departamentos pensados para personas mayores.

Una Experiencia Única en el Corazón de Buenos Aires

Ubicado estratégicamente en la intersección de Av. Corrientes y Av. Callao, una de las zonas más vibrantes y culturales de la ciudad, ofrece a sus residentes una experiencia de vida activa y estimulante. Este edificio exclusivo cuenta con 84 departamentos amplios y accesibles, diseñados para maximizar la comodidad y la funcionalidad, acompañados de espacios que elevan la calidad de vida de sus habitantes.

Entre las instalaciones destacan:

Confitería exclusiva para residentes y familiares, ideal para compartir momentos especiales.

Beautysalon, con servicios de peluquería y manicura.

Cine propio, salón de juegos y sala de laborterapia.

Centro kinésico, diseñado para actividades de rehabilitación y bienestar.

Jardín con diseño europeo, que recrea una pintoresca calle del siglo pasado, perfecto para el relax y la interacción social.

Edificio de The Senior Apartments. Diseñado desde su origen para personas mayores

La Importancia de Vivir Activamente

Está científicamente comprobado que mantenerse activo, tanto social como físicamente, tiene un impacto positivo en la salud física y cognitiva de las personas mayores. El aislamiento, común en esta etapa de la vida, puede llevar a un deterioro emocional y físico significativo. Por ello, The Senior Apartments pone un fuerte énfasis en la socialización y el entretenimiento, ofreciendo una variedad de actividades personalizadas según los intereses de cada residente, fomentando así un estilo de vida enriquecedor.

Cuidado Integral y Excelencia en Servicios

El bienestar de los residentes es el pilar fundamental de este proyecto por este motivo cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos y asistentes sociales, quienes trabajan de manera coordinada para realizar un seguimiento permanente del estado de salud de los residentes.

Además, su propuesta de hotelería cinco estrellas, all inclusive, garantiza que todos los aspectos del día a día estén cubiertos:

Limpieza y lavandería diaria.

Gastronomía de alta calidad, liderada por un chef y supervisada por un equipo de nutricionistas, que ofrece platos exquisitos y adaptados a las necesidades individuales.

Cine y sala de juegos.

Un Modelo de Vanguardia en Viviendas Asistidas

Con un enfoque integral que combina confort, atención personalizada, actividades diseñadas para mantener la vitalidad y un cuidado médico de excelencia, The Senior Apartments se posiciona como un referente en el sector de las viviendas asistidas en Argentina.

Este modelo no solo garantiza que los residentes disfruten plenamente de esta etapa de la vida, sino que también brinda tranquilidad a sus familias, al saber que sus seres queridos se encuentran en un entorno diseñado para su bienestar, cuidado y enriquecimiento personal.