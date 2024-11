Valenzuela y Espert reclaman a municipios que eliminen la Tasa Vial

El diputado José Luis Espert visitó una estación de servicio de Villa Bosch, en Tres de Febrero, junto a Diego Valenzuela, uno de los pocos intendentes del conurbano que no cobra la Tasa Vial. “¿Cuál es la contraprestación que le dan al vecino que paga la Tasa Vial? Nada. Muchas veces se utiliza para pagar sueldos pero no hay contraprestación al vecino”, señaló Espert. “Lo felicito por no cobrarla y por el proceso de baja de impuestos que está encarando en su municipio”, agregó.

“No queremos cargarle un extra al precio del combustible a los que necesitan el auto para trabajar”, expresó Valenzuela. En su distrito comenzó con un proceso de eliminación de impuestos para incentivar la inversión y que haya más empleo. “Sacamos más de 400 tasas, las habilitaciones son gratuitas, no cobramos la Tasa Vial y tenemos una de las Tasa de Seguridad e Higiene más bajas del Conurbano”. En esa línea, el diputado comparó la TISH a supermercados de Tres de Febrero que es de 0,6%, con la de Hurlingham y Lanús que es de 6%: “En la Provincia hay que bajarlos porque los ciudadanos no son esclavos tributarios”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Previamente, Espert y Valenzuela compartieron una charla de café en una confitería de Villa Bosch, donde coordinaron miradas acerca de la economía y los impuestos en la provincia de Buenos Aires. Estuvieron de acuerdo en elaborar juntos diagnósticos y propuestas para que más municipios y la Provincia misma se contagien de una política que incentive el trabajo privado con un estado que no abusa de tasas. Al encuentro en la estación de servicio se sumaron concejales, el diputado provincial Ramón Vera y referentes de la Libertad Avanza y PRO de Tres de Febrero y San Martín. “Tenemos que unir esfuerzos y trabajar juntos para ganarle al kirchnerismo”, aseguraron.