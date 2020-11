San Nicolás: Guerra de intereses por el control del puerto

El puerto de San Nicolás es un hervidero de intereses cruzados y todos los cañones apuntan contra los Passaglia, la familia más poderosa de la zona. La empresa Moviport S.A. denuncia “persecuciones y maniobras ilegales” por parte del municipio para favorecer a su principal competidora, Terminales y Servicios S.A., liderada por Juan Manuel Ondarcuhú, que figura como “apoderado general judicial y accionista”, y es primo del intendente Manuel Passaglia. Entre los hechos denunciados, aparecen trece clausuras sufridas por Moviport S.A., supuesto tráfico de influencias para la conformación del consorcio a cargo, que estaría integrado por personas vinculadas a los Passaglia, y la reciente vandalización del acceso a las instalaciones de la empresa, para dificultar la normal circulación de sus camiones.

Rotura de calle y bloqueo de acceso, lo más reciente.

El 23 de octubre las máquinas municipales comenzaron a remover el hormigón para tránsito pesado en “La Alcoholera”, zona industrial donde se encuentran uno de los ingresos de Moviport S.A.. “Rompieron 300 metros con la excusa de mejorar el tránsito de avenida Las Rosas”, afirma Federico Chouhy, Presidente de Moviport. Se trataría de una obra sin planificación ni proyecto formal. Por tal motivo, la jueza María Isabel Fulgheri ordenó al municipio que suspenda los trabajos, retire las máquinas y restablezca el tránsito.

La Municipalidad detuvo las obras, aunque dejó grandes bloques de cemento de alta densidad en el acceso principal y aún no removió los escombros para habilitar el paso de camiones. “Si la obra continuaba habría tapado el portón central dejando totalmente inhabilitada a la empresa para operar”, comenta uno de los abogados de la empresa. Según Moviport S.A., con esta operación, “se puso en riesgo el trabajo de 300 familias y se produjo un daño económico” en fletes, al tener que operar por caminos alternativos más largos. Perfil intentó comunicarse con el intendente Manuel Passaglia, pero no obtuvo respuesta.

El consorcio del puerto y la disputa por el poder

En 2019, durante la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia, se creó el consorcio del puerto de San Nicolás con nueve asientos. Uno para la provincia, otro para la Municipalidad, dos para los gremios y cinco para los privados. La provincia ubicó a Antonio Negro como director. Negro fue presidente del autódromo de la ciudad durante la intendencia de Ismael Passaglia, padre de Manuel. Por su lado, la intendencia eligió a Carlos Capra, funcionario municipal, mientras que los puestos gremiales quedaron para la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Asociación Argentina de Marina Mercante (AAEMM). De los cinco privados sólo fueron ocupados tres, por la Cámara Argentina de Fertilizantes a cargo de Agustín Pinedo, hermano del exsenador Federico Pinedo, por la Federación de Comercio de San Nicolás y por el Parque Industrial Norte, creado por el propio Ismael Passaglia cuando ejercía la intendencia. Por esta conformación se motorizaron dos causas en La Plata, ya que no había miembros relacionados al puerto y tampoco estaban representados los operadores de depósitos externos que conforman el 60% de la actividad ni el Sindicatos Unidos Portuarios Argentinos con un 90% de los trabajadores agrupados. La justicia dictó medidas cautelares suspendiendo la actuación del consorcio y luego dio marcha atrás, de manera provisoria, hasta resolver la cuestión de fondo. “Nos dejaron afuera”, dice Chohuy y agrega: “Llamaron a licitación del elevador de granos con plazos acomodados a Terminales y Servicios S.A. con un pliego de 10 mil dólares a los que nuestra empresa nunca pudo tener acceso”.

Entre las decisiones del consorcio que, según Moviport S.A. beneficiaron a Ondarcuhú, estarían, además, varias prórrogas de permisos a empresas vinculadas al intendente; el rechazo de denuncias de “ocupación clandestina” por parte de Terminales y Servicios S.A. y el interés público por un proyecto de operación exclusiva a favor de una sola empresa. Esta semana se nombró como nueva presidenta del consorcio a Cecilia Comerio, una militante de La Cámpora vinculada al gobernador Axel Kicillof, que ya comenzó a mantener reuniones con los diferentes sectores. Perfil intentó hablar con ella y tampoco obtuvo respuesta.

Casport, otra de las supuestas damnificadas

Por el puerto de San Nicolás ingresa el 35% de fertilizantes importados para todo el país. Casport S.A., otra de las empresas denunciantes, cubriría el 70% de ese porcentaje. Se creó en el 2000. “(Ismael) Passaglia tuvo siempre injerencias para favorecer a su sobrino. En 2011 asumió como intendente y ahí nomas nos clausuró”, comenta Germán Guzzini, presidente de la empresa. “Comenzaron los hostigamientos por causas menores, inhabilitaciones de oficinas y demás”, agrega y completa: “Ahora fueron por Moviport S.A. porque para enfrentar a Casport S.A. se les complica”.

Juan Manuel Ordancuhú rompe el silencio

Es uno de los empresarios más poderosos de San Nicolás, es apoderado general judicial y accionista de Terminales y Servicios S.A., la empresa que, según los denunciantes, es beneficiada por el consorcio que controla el puerto y por su primo, el intendente Manuel Passaglia. “Soy sobrino y ahijado de Ismael Passaglia, primo de Manuel y Santiago (diputado provincial por Juntos por el Cambio)”, dice Juan Manuel Ondarcuhú en su primera entrevista periodística.

-La empresa Movisport S.A. denuncia influencias del poder político para favorecer a su empresa. ¿Esto es así?

-Federico Chouhy y Belisario Triscornia, directivos de Moviport, señalaron eso en el programa de (Rolando) Graña en América TV, pero es totalmente falso. La Municipalidad nunca hizo ninguna acción para beneficiar a Terminales y Servicios S.A., por eso ya les mandé Cartas Documento para que rectifiquen o ratifiquen las denuncias. Estamos esperando su respuesta. Ser pariente del intendente no es delito. Y la Municipalidad no tiene injerencia en la actividad portuaria.

- Ismael Passaglia fue funcionario de María Eugenia Vidal y desde la provincia, en 2019, conformaron el Consorcio del Puerto que, según Moviport S.A., estaría hecho a medida suya.

-Invitaría a la gente de Moviport S.A. a que lea el decreto de creación del consorcio, ahí están todas las respuestas. Ese decreto establece un mecanismo para elegir a sus representantes que depende del Ministerio de la Producción, no hay que olvidarse de eso. En el caso de los operadores externos, el gobierno decidió nombrar a la Federación de Comercio por distintos motivos. Moviport S.A. quiere que se designe a la Cámara de Operadores de Establecimientos Externos del Puerto de San Nicolás (COEEPSA), ellos también defienden a SUPA, no sé qué tienen que ver los sindicatos con Moviport y Casport.

-Ellos sostienen que es raro que no esté el SUPA, ya que cuenta con un 90% de afiliados del puerto y la ley establece la participación gremial en el consorcio.

-Vamos por partes. COEEPSA es un sello de goma. Es una cámara que representa a algunos de los depósitos externos, donde está Moviport S.A..

-Pero esos depósitos externos no tienen representación directa en el consorcio…

-Hoy no, pero están representados por la Federación de Comercio, porque esas empresas eran miembros de esta federación que es una de las instituciones más viejas de San Nicolás y que COEEPSA se creó a sólo efecto de postular un candidato al directorio.

-¿Y el SUPA por qué no está?

-El decreto faculta al ministro de Producción a delegar los asientos, yo no soy el responsable de eso, hay que preguntarle a él.

-¿El consorcio lo benefició con la ampliación de plazos de los permisos?

-No, primero que los permisos de uso se resolvieron en 2015 otorgados por Luis Herrera (Ex Delegado Portuario de San Nicolás) y luego la empresa hizo las inversiones correspondientes por lo que no hay violación de ninguna normativa.

-En cuanto a la licitación del elevador del puerto, su competencia dice que es imposible acceder al pliego, que los plazos son muy breves y que todo eso lo beneficia a usted.

-Lo único que conocemos es lo que sale publicado en el Boletín Oficial. Terminales y Servicios S.A. no compró el pliego por lo que no puedo hablar de algo que no conozco. Sí sé que el pliego cuesta 10 mil dólares al cambio oficial y para ponerlo en marcha hay que invertir más de 10 millones de dólares. Ahora, 10 mil dólares para acceder a un pliego es barato, pero es una opinión personal.

-¿Qué cargo ocupa en la empresa?

- Ni soy ni fui nunca director. Soy el apoderado general judicial. Eso lo saben Chouhy y Triscornia.

-¿Es, como dicen, el propietario informal de Terminales y Servicios S.A.?

-Soy el apoderado general judicial y soy un accionista indirecto de la empresa.

-¿Moviport S.A. es su competidor directo?

-Es una de las empresas, pero en San Nicolás hay muchas, no sólo Moviport, Casport y Terminales y Servicios. Del lado nuestro, la competencia comercial es sana.

-Moviport S.A. se queja de que, en 2015, sufrieron trece clausuras por parte del Municipio…

-Sé que hay denuncias penales por parte de Moviport S.A. y también por parte de la municipalidad. Sé que, en algunos casos, Federico Chouhy desistió de algunas causas penales y sé que algunas multas pagaron, pero no conozco demasiado. Aunque Chouhy tiene una causa abierta por falso testimonio y se lo está investigando.

-¿Y la rotura de la calle que bloquea el acceso a Moviport?

-Nosotros somos totalmente ajenos a ése hecho. Todos los terrenos linderos a Moviport son de una sociedad vinculada a mí, donde también hay un molino. No voy a mandar a romper una calle para perjudicarme, es una hipótesis fantasiosa. Tengo entendido que Moviport nunca dejó de operar y todas las empresas, no sólo ellos, venimos pidiéndoles a las autoridades que hagan esa calle nueva.

-¿A qué se deben, entonces, estas denuncias?

-Moviport S.A. y Casport S.A. son denunciadores seriales. Hay una denuncia de la periodista Nora Toia, en la que Moviport se presentó como particular damnificado y después se demostró que no eran ciertas. Les gusta ir a Tribunales… Nosotros somos apolíticos. Si bien soy sobrino de Passaglia, no tenemos ninguna injerencia municipal. Tenemos actividades lícitas y no tenemos problemas con Moviport, ni con Triscornia, ni con Chouhy. Ojalá que les vaya bien, porque eso hace que nos vaya bien a nosotros.

Un árbol genealógico complicado en la justicia

No es la primera vez que los Passaglia están en los medios. Se trata de una familia tradicional de San Nicolás liderada por Ismael quien fue cirujano y director del Hospital Zonal General de Agudos “San Felipe” y luego se convirtió en Subsecretario del Ministerio de Salud. También ejerció como concejal por el justicialismo.

En octubre de 2001 fue electo diputado provincial. Con Felipe Solá se desempeñó como Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El 23 de octubre de 2005 fue electo diputado provincial por el Frente para la Victoria y, en 2011, se convirtió en intendente de San Nicolás. Al asumir, Vidal lo convocó como secretario de Vivienda de la provincia y dejó la comuna de modo interino en manos de su hijo Manuel, que en 2019 ganó el cargo en las elecciones generales.

El otro hijo de Ismael es Santiago Passaglia, diputado por Juntos por el Cambio. “Santiago es el estratega y Manuel el ejecutor”, comenta Federico Chouhy.

La justicia de Rosario embargó los bienes de la familia Passaglia en una causa en la que se investiga “enriquecimiento ilícito y lavado de activos” por no haber podido justificar un patrimonio que rondaría los 40 millones de dólares, expediente que incluye, además, a María y Delfina Passaglia, dedicadas a la moda aunque lejos de la política.

*Por Facundo Herrera para el Equipo de Investigación de Perfil Educación.