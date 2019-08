por Agustín Carelli

El Equipo de Investigación de Perfil Educación pudo acceder en exclusiva a las materias que forman parte del curso que dictará Gendarmería. En el plan de estudios del Servicio Cívico Voluntario en Valores (SCVV) se observa que prevalecen contenidos de formación patriota por encima de los de formación profesional. Por lo que se advierte, el SCVV no le otorgará muchas herramientas de salida laboral a sus egresados, tal como había sido la promesa oficial cuando fue presentado.

“Vamos a ofrecer capacitación en cualquier salida que brinde oportunidad de trabajo”, prometió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich al anunciar el curso de Gendarmería. “Los jóvenes van a adquirir un expertise focalizado en lo que es la tecnología, como puede ser el uso de drones o la edición de videos”, agregó Florencia Arietto, asesora de la titular de la cartera de seguridad, ante la consulta del Equipo de Investigación. Sin embargo, por ahora, esa formación técnica y de última generación, tendrá que esperar.

“Estamos ofreciendo una aproximación. Es decir, desde el punto de vista educativo los talleres permiten conocer algunas temáticas, pero no garantizan tener una inserción laboral en esta primera etapa”, reconoció el Comandante Mayor de Gendarmería, Marcelo Romero, al Equipo de Investigación de Perfil Educación al referirse sobre los contenidos del Servicio Cívico Voluntario en Valores. “Todo esto se desarrollará en un contexto de convivencia con la Gendarmería, donde los alumnos aprenderán nuestras costumbres y harán un saludo a la Bandera o se pondrán de pie para saludar al profesor cuando entre a la clase”, completó Romero, responsable del SCVV en la Gendarmería

¿Profesional? La razón por la que se trata de una aproximación a los oficios es por la cantidad de horas de estudio que los aplicantes tendrán en este programa. El SCVV está organizado en solo 12 clases de cuatro horas cada una. La mitad de los encuentros estarán a cargo de los especialistas del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), quienes serán los encargados de enseñar los distintos oficios. Mientras que, los restantes seis encuentros estarán a disposición de la Gendarmería.

Cada sede del SCVV tendrá su oferta en talleres de oficios. La oferta de contenidos que dictará la institución tecnológica que depende del Ministerio de Educación se divide en: Reparación de Motos, Metalmecánica, Soldadura, Refrigeración (colocación de aires acondicionados) y Orientá tu Futuro (orientación vocacional). Claramente se observa que son pocas horas para aprender un oficio, armar un curriculum y tener herramientas para afrontar una entrevista laboral. Serán únicamente seis clases de cuatro horas cada una para aprender alguno de los oficios que intentará ofrecer el Servicio Cívico Voluntario en Valores.

“Lo que se puede hacer en esa cantidad de horas es un proceso de sensibilización o acercamiento a un determinado oficio. Pero de ninguna manera se puede pensar como herramienta para salir al mercado laboral por los parámetros de calidad en formación establecidos por los Concejos Federales de Educación y por los sectores de cada cadena de valor”, aclaró al Equipo de Investigación María Bonicatto, responsable de la Escuela de Oficios de Universidad Nacional de La Plata (UNLP). “Nuestra escuela tiene un primer bloque de cursada de más de 120 horas cátedra, para obtener el certificado más básico que habilita los alumnos a ser ayudantes en un oficio”, ejemplificó Bonicatto, quien también es prosecretaria de la UNLP.

Por caso, el INET, responsable de los cursos de la Gendarmería ofrece una Formación Profesional donde el nivel más básico, del que se egresa con el certificado de Auxiliar en un oficio, cuenta con un mínimo de 72 horas reloj para obtener el título más elemental. Son 48 horas más de estudio que en el SCVV. “Vamos a mejorar en el futuro. Ahora se trata de una etapa exploratoria que avanzará en un proceso de elaboración de una segunda etapa, donde el objetivo será salir con el conocimiento de una herramienta real para poder insertar en el mercado laborar a los estudiantes”, justificó Romero ante el Equipo de Investigación.

Horas. Más allá de las pocas horas ofrecidas para los contenidos laborales, además, el Servicio Cívico Voluntario en Valores presenta otra complejidad para los que aspiren a mejorar sus herramientas laborales. El SCVV se llevará a cabo en seis instituciones a nivel nacional, de las cuales cinco pertenecen a Gendarmería. Los institutos de formación están ubicados en Bariloche, Córdoba, Santiago del Estero y la provincia de Buenos Aires que cuenta con las sedes de González Catán, Mercedes y San Miguel. Y cada sede contará con su propia oferta de talleres de oficio.

En Campo de Mayo (San Miguel) los alumnos podrán elegir entre Soldadura y Refrigeración. En Mercedes estarán los cursos de Reparación de Motos y Metalmecánica. En Cas De Retiro Cura Brochero (González Catán) se dictarán los talleres de Reparación de Motos y Orientá Tu Futuro. Mientras que, en las provincias los estudiantes contarán con una sola opción por cada sede. En Santiago del Estero y en Córdoba se enseñará Reparación de Motos y en Bariloche Metalmecánica.

“Me parece que todo este plan es todo un error”, afirmó al Equipo de Investigación, Guillermina Tiramonti, experta en educación y una de las intelectuales que firmó la proclama a favor de la reelección del presidente Mauricio Macri. “¿Por qué esos oficios? Y no apuntar directamente a otros como programación, software o desarrollar un conocimiento en computación directamente, que están más a tono con lo que demanda el mundo en el siglo XXI”, indicó la ex directora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

“Se está tomando a los chicos de sectores vulnerables para ofrecerles posibilidades para pobres, cuando podríamos abrirles otras posibilidades. Creo que la disciplina y los valores militares no aportan nada a los chicos que tienen que vivir en el siglo XXI”, completó Tiramonti.

Aula militar. En cuanto a las seis clases que quedarán a cargo de la Gendarmería serán utilizadas para dictar materias como Liderazgo y Comunicación en Equipo o Construcción Ciudadana, donde agentes del Ministerio de Justicia darán su apoyo. Asimismo, en Protección de Riesgo contará con la ayuda de la subsecretaría de Protección de Riesgo del Ministerio de Seguridad. Por otro lado, en el Taller de Salud se estudiará RCP, infecciones de trasmisión sexual, promoción de la Salud y oficiales del Sedronar se encargaran de brindar una charla acerca del consumo de drogas y adicciones.

No obstante, este proceso educativo contará con el acompañamiento de un cuerpo de psicólogos y psicopedagogos que realizarán evaluaciones, en el marco de una orientación vocacional.

Además, el cuerpo de docentes a cargo de los talleres de la fuerza de seguridad nacional estará compuesto por profesionales de la abogacía, medicina y la psicología, que a su vez son gendarmes y profesores del Instituto Universitario de Gendarmería Nacional Argentina (Iugna).

Los oficios se instruirán dentro de las Aulas de Talleres Móviles (ATM) que son propiedad del INET. Se enviarán dos tráilers a cada centro vinculado al SCVV de la provincia de Buenos Aires. Los ATM cuentan con capacidad para dar clases a veinte alumnos. Por otro lado, las materias a cargo de Gendarmería se dictaran en aulas convencionales con espacio para cuarenta o cincuenta alumnos.

El SCVV es una iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación en conjunto con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y está orientado a jóvenes de entre 16 y 20 años que no trabajen ni estudien. Y, en solo una semana, más de 24 mil jóvenes se inscribieron en el programa que cuenta únicamente con 1.200 vacantes en todo el país. Hasta ahora se conoce que 4.200 completaron de manera correcta el formulario de inscripción.

Según pudo averiguar el Equipo de Investigación, se va a dar prioridad a quienes hicieron la inscripción de manera presencial, en primer lugar. Otra variable que se tendrá en cuenta es la distancia que deben recorrer los aplicantes para llegar a la sede más cercana. Por último, se tomará en consideración el contexto socioeconómico y familiar del postulante, donde se analizará si el solicitante terminó o no la secundaria, si cuenta con estudios primarios, si tiene un grupo familiar constituido o no, si no está trabajando y estudiando.

La provincia con más inscriptos fue Buenos Aires, que registró el 36,13% del total de los solicitantes. Le siguieron, Córdoba con el 10,46%, Santa Fe con el 7,96%, Misiones registró un 5,04% y el 40,41% restante estuvo repartido entre el resto de las provincias del país. Los más interesados fueron los jóvenes de 16 años, dado que componen el 22% de las solicitudes. Inmediatamente por detrás, siguen los de 18 que como los de 19 registran el 21% en cada franja. Todos ellos son jóvenes que buscan una salida laboral. Y esperan que la Gendarmería pueda ayudarlos a conseguir trabajo perdurable en el tiempo.

*Integrante del Equipo de Investigación, conformado por periodistas egresados de Perfil Educación.