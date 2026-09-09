Los diez momentos televisivos más icónicos de Chiche Gelblung

La carrera de Chiche Gelblung sumó más de cinco decadas. Trabajó en la prensa gráfica (revista Gente y La semana), la radio (Continental, Mitre, Radio 10) y la televisión donde condujo el programa "Memoria" en Canal 9, a mediado de los ‘90,

Aquí, un compilado de momentos destinados a ser recordados cuando no hablábamos de virales.

Gerardo Rozín filtró las imágenes de la discusión de MIrtha con Tynare, contó Chiche

La conductora se enteró de que la habían grabado cuando Chiche Gelblung emitió en su ciclo Memoria la filmación donde se la ve discutiendo con su marido, Daniel Tinayre. No están al aire, algo no le gustó y Mirtha se lo ricrimina a su esposo, por entonces involucrado en la producción de sus almuerzos.

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“¡El escándalo que se armó! Nos insultaron. ¿Cómo nos atrevíamos a poner a un prócer de la Argentina así?”, recordó tiempo después el periodista, quien mantuvo una tirante relación por años con la “Chiqui”.

Esa grabación fue expuesta por Gerardo Rozín, quien por ese entonces era productor de la Chiqui. “Me preguntó si me animaba a pasarlo y le dije que sí. El autor ideológico es él. Le doy mérito porque fue el tipo que lo consiguió, las imágenes estaban desde hacía años en el archivo de Canal 9”, reconoció Chiche.

Autopsia a un extraterrestre

En Memoria, Chiche comenzó a patentar su estilo televisivo, con notas bizarras y un poco fuera del margn. Para muestra, nada mejor que la famosa autopsia del ET.

En una entrevista con Fernando Dente, Chiche explicó: “Fue inolvidable. Pero ¿qué pasa?, eso fue un documento. En realidad, nosotros hicimos una joda. De hecho, yo debo haber hecho cuarenta viajes a Estados Unidos a explicar la historia de esta autopsia... La historia maravillosa fue que el programa de Fernando Bravo y Teté Coustarot compraron los derechos de esa autopsia, que costaba en ese entonces cuarenta mil dólares. Cuarenta mil dólares nosotros no lo teníamos ni en dos meses... Entonces llamo a un tipo que era un desmitificador de las falsas ciencias. Lo llamo y le digo: ‘Enrique, quiero hacer la autopsia del ET’. ‘Sí, es una truchada’, dice. ‘Bueno, vamos, hagámosla’. Hicimos un muñeco, la escenografía era bastante elemental. Y teníamos que determinar cómo le sacábamos las vísceras y terminaron siendo menudo de pollo. Compramos tres kilos de menudo de pollo, se lo metimos dentro del ET y sacábamos los menudos de pollo".

Yiya Murano: “Soy inocente, señor Gelblung, no he matado, no soy una asesina”

“Si es verdad lo que dice la Justicia y por lo que la condenaron, la señora María de las Mercedes Bola Aponte de Murano sería la primera asesina serial de la historia. Ella está acá hoy con nosotros”, así, en Memoria, presentó Chiche a Yiya Murano, la envenenadora de Monserrat, como se la comenzó a llamar mediáticamente a quien fue acusada y condenada por tres crímenes. Envenenaba a sus víctimas con masitas a la hora del te.

Tras una serie de cuestionamientos, ella diice, mirando a cámara: “Soy inocente, señor Gelblung, y lo voy a sostener hasta el día de mi muerte. No he matado, no soy una asesina”. El año pasado el caso llegó al streaming en formato serie: Yiya, con Julieta Zylberberg y Cristina Banegas en los roles protagónicos.

Graciela Alafano y Matías Alé se desnudan al aire

Graciela Alfano y Matías Alé fueron pareja entre 1999 y el 2008 y se convirtieron en uno de los romances mediáticos más polemicos. Chiche los desafía en cámara mientras ellos bailan. El momento escala rapidamente hacia lo sexual, de vuelta, corriendo el margen de la moral televisiva.

“¡Dos dementes!“, se defiende Chiche, y luego explica: ”El problema que yo tenía... yo trataba de tapar porque estaba mirando cuándo salía la placa de protección al menor. Si salía la placa listo, estábamos salvados. Al otro día nos querían levantar el programa. ¡Pero eso eran dos dementes!“, recordó Chiche.

Chiche a Alejandra Pradón: “¿Alguna vez fuiste infiel?“

En el programa de Fernando Dente, Chiche recuerda la vez que llevó a la vedette Alejandra Pradón para que se someta ante el detector de mentiras. Fue alí cuando el periodista le pregunta: “¿Alguna vez fuiste infiel?“.

”Contame cómo se te ocurrió eso, porque yo te creí todo; no sé si era verdad o mentira, pero te lo creí todo", lo encaró Dente. “El detector de mentiras es una máquina muy seria. La clave no es las respuestas, la clave está en las preguntas, en cómo vos le preguntás. Al detector de mentiras vos le podés mentir, le podés decir la verdad, ¿viste?, qué sé yo. Lo que vale únicamente es la pregunta", le explicó Chiche a Dente cuando le consultó por la veracidad de la situación.

Chiche a Mariana Nannis: “¿Vos tuviste que sacar alguna puta de encima de Claudio?”

Estaba hablando de las botineras con Mariana Nannis, por entonces la mujer de Claudio Caniggia, figura de la Selección argentina y Chiche, incisivo, pregunta: "Mariana, vos hablaste que alrededor del fútbol hay dos mil prostitutas, ¿vos tuviste que sacar alguna puta de encima de Claudio?”

La somete a Silvia Süller a una “operación psíquica”

Silvia Süller y su hermano Guido, pasaron a ser invitados habituales en los programas de Chiche Gelblung. En una edición Chiche anuncia: “A esta operación se iba a someter una voluntaria, pero tenemos a la señora Silvia Süller. El doctor Enrique Márquez, sanador filipino...” El graph dice: EXPERIENCIA EN VIVO EN MEMORIA Silvia Süller se somete a una operación psíquica.



—Te vamos a tener que destapar un poquitín -dice el galeno.

—Yo me voy a ubicar acá. ¿Estás nerviosa? -pregunta Chiche.

—Más o menos, qué sé yo... -dice ella.

—No tengas miedo, porque vamos a trabajar sobre tu cuerpo bioplásmico.

A Flavia Miller: “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”

Alejandra Olga Suárez, conocida como Flavia Miller fue una vedette, actriz y conductora de los '90. Buceando en la web, se le adjudica la siguiente filmografía: Susy, Humberto y Gladiolo (1997) y Trampa para gatos 3 - El Regreso de Jacobo (1999), dirigida por Victor Maytland antes de dedicarse de lleno al cine XXX. Y Verano Maldito (2011), de Luis Ortega. La web también consigna que, entre 1992 y 1996, fue “extra en varias telenovelas” (no dice cuáles).

Chiche había invitado a Jaime Bayly y, en medio de la entrevista con el peruano, hizo un movil con Miller y, hablando sobre cuestiones estéticas, le preguntó eso: “¿Te podés sacar un minuto los anteojos, por favor, que Bayly quiere verte los ojos?”. Y pasó esto...

Chiche a Freddy Villarreal, su imitador: “¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?"

Freddy Villarreal imitó a Chiche entre su larga lista de personajes.Chiche se presta al juego, y a la vez, Freddy va al filo con el guion del sketch, donde se invierten los roles: “¿Qué tal? Buenas noches. Es, yo diría, la primera vez que me toca entrevistar a un imitador -empieza el Chiche/Freddy-. Y en este caso, lo curioso es que este imitador me imita a mí mismo. Hoy con nosotros nos acompaña Freddy Villarreal. Fuerte aplauso para Freddy. ¿Cómo estás?"

Y un poco más adelantes, más sarcástico, el humorista dispara con esta pregunta:

—¿Uno puede hacer una nota de una pelotudez y que parezca interesante?

Y responde Chiche:

—Mirá, yo imitando personajes medio pelotudos no me va mal.

Entrevista al hombre más pequeño del mundo

Chiche entrevistó a Nelson de la Rosa, el actor y comediante dominicano conocido como el hombre más pequeño del mundo, quien falleció el 22 de octubre de 2006. El caso de Nelson, cuya estatura rondaba los 71 centímetros, tomó relevancia en Argentina a partir de una entrevista con Susana Giménez. En su participación en el programa de Chiche, la nota tuvo un contenido muy peculiar.

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