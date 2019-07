Chino Darin anticipa la película "La odisea de los giles"

por Marita Otero

El Chino Darín se ubica como el protagonista de la nueva película dirigida por Sebastián Borensztein. La misma se encuentra basada en "La Noche de la Usina", el famoso libro de Eduardo Sacheri. Desde México, el actor brindó una entrevista exclusiva a PERFIL y contó todos los detalles de un estreno que promete ser un éxito.

- ¿Qué expectativa tenés sobre el film uruguayo?

- No tengo ninguna expectativa, todas las expectativas ya fueron cubiertas. Me parece que tiene que ver con el contacto con el público, lo que uno quiere es que la gente vibre con las historias, con los personajes. Y ya estas dos películas nos han retribuido un montón del trabajo que hemos hecho de poder "rascar" algún premio y disfrutar del reconocimiento que eso significa. Pero me parece que es bueno venir son expectativas y disfrutar.

- ¿Cómo estás llevando la vida en España?

- Me tratan muy bien, fue muy agradable el recibimiento. Viniendo de tan lejos uno no sabe con lo que se va a encontrar.

- ¿Sos ciudadano español?

- Sí, soy ciudadano español, voy mucho y trabajé mucho.

- Te requieren mucho las marcas, es distinta la inserción a tu padre...

- En realidad son distintos momentos, con lo de las redes sociales es difícil saber qué es real y qué es fantasía y hay que disfrutarlo mientras sucede así que ya tendré tiempo de verlo para atrás y sacar conclusiones. Lo cierto es que tanto en proyectos artísticos como en cosas de marcas....

- Sos el que más alto ha llegado de tu generación...

- ¿Te parece? Siento que estoy feliz de lo que me pasa en España, lo que me pasa en Argentina. Hace unos años no lo había ni soñado. La odisea de los giles la produjimos nosotros (con un dólar lejos) este es un proceso largo, es la adaptación de una novela de Eduardo Sacheri. Del libro al guión cinematográfico estuvimos trabajando tres años y eso ya hace que en un contexto de un país como el nuestro todo cambie radicalmente. Y a la hora de filmar es un contexto complicado para la Argentina, encontrar productoras como K y S que tienen mucho peso y que se sumen a nuestro proyecto...nos dieron un empuje y un aire y nos subimos a la ola y nos permitieron rodar una película en condiciones muy envidiables para lo que es Argentina en este momento.

Está mal que hable yo si es muy buena o muy mala, yo estoy feliz, estaba enamorado ya de la novela y me parece que logramos hacer una adaptación muy propia de la novela. Sebastián Borensztein es un fenómeno, tuvimos un elenco de lujo.

- ¿Cómo ve tu carrera Ursula, sos de preguntarle?

- No le suelo preguntar eso pero por supuesto hablamos de todo. Compartimos mucho, profesional y personalmente. A veces uno trata de separar la vida profesional de la personal porque si no en estas profesiones nos volvemos todos locos. Ya de por sí no es un laburo en el que marcás tarjeta, te fuiste a tu casa y te olvidaste completamente porque siempre tenés laburo para tu casa, tenés tarea para el hogar, tenés que laburar mucho y a los personajes quieras o no, te los llevás, vas preparando un poco, vas craneando escenas, vas estudiando textos, vas ensayando cosas, depende el proceso que te toque y creo yo que es sano por momentos compartir y por momentos aprovechar el rato que compartimos para cosas nuestras.

- ¿Cómo ves a la Argentina?

- Desde el lugar que conozco más en profundidad que es el cine, la tele, el teatro...tengo muchos compañeros con los que me interiorizo más de lo que es porque hace años que no hago teatro en Argentina entonces es difícil saber ciertos pormenores yendo y viniendo hay cosas que te perdés, trato de estar atento. Esta en producción ahora me fuerza a ver las cosas de otra manera, de entender cuál es el origen del problema y qué consecuencias tiene. Lo cierto es que me parece que la situación está muy complicada para todo el mundo. El mundo nuestro es cámaras y flashes y a veces parece que es todo color de rosa y pero se está volviendo complicado, me parece que hay una bicicleta en Argentina que es muy difícil. Producís un año, estrenás al año siguiente y después andá a saber cuándo cobrás. Un país donde no tenés previsibilidad es realmente muy complicado,

- ¿Cómo sentís lo que pasó con Ricardo el año pasado? (las denuncias de acoso por parte de Valeria Bertucelli)

- Creo que había algo ahí que sedimentó por falta de sustento, me parece que es atendible cualquier sensación que alguien pueda tener, podés pasarla mal, podés tener incluso cuestiones personales que a veces son objetivas y a veces son subjetivas. Conozco mucho sobre todo a una de las dos personas involucradas y bastante a las otras dos y he compartido mucho con ellos. Entonces tomo todo con pinzas y me parece que el tiempo ha dictaminado por donde venía la mano.