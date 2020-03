Juan Manuel Domínguez

Sin menospreciar esfuerzos varios públicos y privados para combatir al coronavirus, hay una pequeña ventana de alegría para los adoradores del streaming. Nos referimos a los pequeños hedonismos que la suspensión, entre otras cosas, de varios aspectos de la vida cultural por la cuarentena permite. Uno de ellos es el consumo indiscriminado en casa, por horas y horas, de series y películas. Y ahora con un nuevo agregado: el plus de sentir que se está llevando a cabo algo así como un deber cívico y vivir sin culpa el siempre juzgado “binge-watching” (ver series sin frenó por casi todo un día).

En esa variante, hay una subespecie que desea ver series y películas sobre, vaya coraje, pandemias. Nada de “en casa de herrero, cuchillo de palo”. Y no son pocos, eh: el puesto 9 de “10 más populares en Argentina hoy” en Netflix lo ocupa la película Virus, un film surcoreano que muestra el nacimiento del virus H5N1, que aniquila a los contagiados en menos de 48 horas. La clave: salvarse de la transmisión por vía aérea. Sí la variante para presenciar un posible apocalipsis busca acercarse a los años 90 (ya saben, Cuba Gooding Jr. Morgan Freeman y Dustin Hoffman entre otros actores), entonces la adaptación de la novela de Robin Cook, Epidemia, es otra opción en Netflix.

Es más, el término “Pandemia”, dispara varios títulos en el buscador de la plataforma de la N. En primer lugar, claro, Pandemia, una docuserie que recorriendo pandemias de la historia de la humanidad (de la gripe española hasta la gripe aviar) y anticipa (spoiler: un poquito tarde) la próxima gran gripe (al mismo tiempo que muestra la carrera científica para que algo así no vuelva a suceder). Hay otros tipos de ficciones con barbijo. Por un lado, la infección de gusanos que hace al terror adolescente de Viral. Por otro, la “basada en una historia real” película de suspenso 93 días, que narra un intento de contención de un brote de Ébola. Y, claro, los muertos vivientes a modo de plaga de la famosa Invasión Zombie. Se suma, todavía en Netflix, la famosa serie danesa The Rain, que cuenta que sucede en Escandinavia seis años después de la muerte de casi toda la población en manos de un virus. Quienes sospechan que quizás Netflix está detrás del coronavirus, quizás tengan un punto.

Eso sí, el premio mayor a la película más preocupante y buscada por estos días se lo lleva HBO (en su plataforma HBO Go y en un programación) con Contagio, la pandemia con rostros ABC1 con que Steven Soderbergh contó la versión más realista (hablamos de Hollywood) de un virus que comienza a circular sin freno alrededor del planeta. Más allá de otros casos, HBO se lleva las palmas al apartado más sadistico / divertido: un especial apartado con films de Tom Hanks, la estrella de Hollywood que confesó tener el coronavirus y se encuentra en cuarentena junto a su esposa. No hay caso: el marketing no tiene cura.

De la variante pandemia que deriva en corrida zombie (pero con imágenes apocalípticas que marcaron una era), encontramos Exterminio en la app de Fox y en la programación del canal. Flow ofrece también Flu: Contagio Mortal, otra vez Corea del Sur con una enfermedad (que aquí ingresa a causa de inmigrantes ilegales) que desata una cuarentena y una carrera contrareloj por parte de los protagonistas. La última, pero la más importante a nuestro imaginario urbano, es la nacional Fase 7, disponible en la plataforma Cont.Ar, con Daniel Hendler en cuarentena defendiendo a su esposa por la aparición de un virus mortal y de la decadencia de la sociedad porteña frente al fin de la civilización.