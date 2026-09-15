Darío Barassi recibió en el estudio a Emilia, su hija mayor, de 7 años, fruto de su relación con Lucía Gómez Centurión, con quien también tiene a Inés, de 4 años. Por primera vez, el conductor apareció en televisión durante la emisión de ¡Ahora Caigo! en eltrece de este lunes por la noche. Acompañó a su papá en la apertura y después se ubicó en la tribuna para seguir el programa.

Su aparición volvió a cobrar protagonismo a partir de uno de los habituales bloopers del conductor, cuando se tiró al piso para mostrar las zapatillas de Toy Story de un participante y terminó descubriendo que se le había roto el pantalón.

Al notar el agujero y recibir las bromas de su producción, desde el estudio le marcaron el desperfecto: “¿Podés dejar de hacer esas cosas que rompés todos los pantalones, por favor?”. Barassi intentó justificarse al señalar que la prenda era nueva, pero finalmente mostró el agujero ante las cámaras y siguió adelante con el programa.

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Fue entonces cuando el conductor se dirigió a su hija. “Emi, mi amor, ponete los anteojos. Perdón, hija, porque papá es así. Te amo, mi amor”, le dijo. Emilia llevaba anteojos de sol para preservar su rostro, una decisión que su papá mantiene habitualmente cuando comparte imágenes de ella en redes sociales.

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En otro momento del programa, Barassi descubrió que tenía un peine y decidió invitarla a participar: “Vení un segundo, me viene bien el peine”, le pidió. Emilia se acercó hasta uno de los participantes y comenzó a peinarlo mientras el público la acompañaba con aplausos.

Mientras su hija intentaba acomodarle el cabello al concursante, Barassi siguió la escena de cerca y bromeó: “No importa, mi amor, él tampoco sabe peinarse”. Una vez terminado el trabajo, el conductor aprobó el resultado: “Ahí está perfecto, mi amor. Gracias, mi vida”.

Por qué Barassi preserva el rostro de su hija

La decisión de cubrir los ojos de Emilia no es nueva. A partir de febrero de 2022, cuando la niña tenía 2 años, Barassi explicó que buscaba mantener una parte de su intimidad lejos de la exposición pública.

Así lo había señalado el conductor en una entrevista con Infobae: “Los ojos de mi hija, para mí, son su intimidad y trato de preservarla al máximo”. En esa oportunidad, explicó que prefería sostener esa decisión hasta que Emilia pudiera comprender por sí misma qué implica tener exposición en redes sociales.

A pesar de esa decisión, Barassi también contó que Emilia tiene una fuerte veta artística, ya que estudia comedia musical, canta y actúa, y que incluso imagina la posibilidad de compartir con ella algún proyecto en el futuro.

MV/ff