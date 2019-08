Disney rompe todos los récords de taquilla

por Gustavo Mendez

De la mano de los superhéroes de Marvel y las remakes de los clásicos animados en realidad virtual, Walt Disney Company rompe todos los récords en 2019: entre enero y julio recaudó US$ 7.670 millones superó el promedio total del 2018, y el récord histórico de la compañía alcanzado en 2016 (US$ 7.610 millones), todavía le quedan cinco meses y dos tanques por estrenar: Maléfica 2: Dueña del mal, y Star Wars: Episodio IX: The Rise Of Skywalker.

Al observar las planillas de taquilla en Argentina y en el mundo, la diferencia entre el conglomerado Disney Studios y el resto de los sellos cinematográficos es abismal y la tendencia es que la brecha va camino a extenderse aún más. Es que Disney significa Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios (Toy Story, Coco, Cars, entre otros), Lucasfilm (todas las películas de Star Wars), Universo Marvel, y las últimas adquisiciones: el sello 20th Century Fox, las franquicias X Men y Los 4 fantásticos que lo sumaron a Marvel, FOX, y Los Simpsons.

Toy Story 4: El final de los juguetes de Pixar con corazón

Disney tiene cuatro películas que superaron los US$ mil millones de recaudación este año: El Rey León, Avengers: Endgame, Capitana Marvel y Aladdin. El último gran estreno de la compañía, sobre la historia de Simba pasó esa cifra a nivel mundial (US$ 361 millones en EE.UU. y más de US$ 638 millones en el resto del planeta) en las primeras dos semanas en cartelera y en Argentina la película lidera el ranking semanal de taquilla con 873.482 espectadores y en el acumulado va segunda con 2.380.320 espectadores (hasta el jueves 01 de agosto).

Desde su estreno el 20 de junio, Toy Story 4 marcó un precedente histórico en Argentina: 430 mil espectadores en un solo día en el que nueve de cada personas pagaron una entrada para ver el regreso de Woody, Buzz, y los divertidos muñecos. Al anteúltimo día de julio (donde se toma la referencia), Toy Story 4 es la película que más público llevó a las salas en toda la historia de nuestro país con 6.256.713 espectadores, y está muy cerca de formar parte del “top five” de Disney que superaron los mil millones en 2019 (US$ 920 millones).

La película "El rey león" desafía las críticas con la ayuda de Beyoncé

Avengers: Endgame superó a Avatar como la película más vista en la historia de la cinematografía mundial tras el empuje marketinero de un reestreno con escenas que quedaron afuera del film de superhéroes estrenado a fines de abril. Porque si algo le faltaba a Disney para coronarse era destronar al film de James Cameron y mirar a todos desde arriba. La vigesimosegunda película de Marvel llegó a US$ 2.793 millones de dólares en recaudación mundial de los cuales US$ 856 millones pertenecen a Estados Unidos y acumula US$ 500 mil más que Avatar. En Argentina, la batalla final de los vengadores contra Thanos fue vista por 3.901.899 personas. Segunda en amarrocar dólares está Capitana Marvel con US$ 1.128 millones que llegó a los cines argentinos a principios de marzo y vendió 1.376.110 entradas. Aladdin, el otro clásico animado realizado con personajes reales, se encuentra en US$ 1.011 millones a nivel mundial y en los cines nacionales cortaron 1.342.628 tickets.

En Argentina, las películas distribuidas por Disney acumulan un box office de $ 3.442 millones. En 2018, en el mismo período, alcanzaron los $1.492 mil millones en box office, marcando un crecimiento del 131%.

Aladdin: Entre ‘Las mil y una noches’ y el homenaje al mejor Bollywood

Spider Man- Lejos de casa es la única película que superó los mil millones de dólares y que no pertenece al holding del Ratón. El superhéroe de la compañía Columbia y distribuida por Sony, el sello que solo tuvo dos películas en toda su historia por encima de los mil millones: Spider Man y Skyfall. Por ejemplo, Man in Black Internacional, también de Sony, solo embolsó US$ 249.800.000 millones. Ni el retorno del director Quentin Tarantino a los cines con la dupla estelar de Brad Pitt y Leonardo Di Caprio en la remake de Once Upon A Time In Hollywood (US$ 40.350.000) pudieron destronar a El Rey León que casi duplicó en recaudación (US$ 75.524.000) en el fin de semana del 26 al 28 de julio en Estados Unidos.

El récord de hoy podría haber sido mejor si los números de Dumbo acompañaban. La película dirigida por Tim Burton recaudó 352 millones de dólares y ocupa el 13º escalafón a nivel mundial. Eso sí, duplicó el dinero invertido de producción que cotizó en US$ 170 millones.

Según Ultracine, las películas que no son de la compañía del ratón Mickey Spider Man: Lejos de Casa, La vida secreta de tus mascotas 2 , Anabelle 3: viene a casa, y otros cinco títulos, fueron vistas en total por 3.954.939 espectadores, apenas un 45% del total que tienen solo El Rey León y Toy Story: 8.442.888.

Como Disney se adueñó de FOX por una cifra multimillonaria, a su nuevo sello le quedan los siguientes estrenos para ir por el récord: Mi amigo Enzo (8/8), Ad Astra: Hacia las estrellas (19/9), Boda Sangrienta (26/9), The Woman in the Window (17/10), Terminator Destino Oculto (31/10), Stuber (7/11) y Contra lo imposible (14/11).

