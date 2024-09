Guillermo Salomón, hermano de Beatriz Salomón, de 54 años, fue hallado sin vida en su casa, después de estar tres días sin responder los llamados.

Hace unos meses, Guillermo había sido noticia por un tema controversial: su búsqueda de la verdad sobre su identidad. Él afirmaba ser hijo de la exvedette Beatriz Salomón, y no su hermano, como siempre le habían dicho. Esta revelación lo llevó a pedir la exhumación de los restos de la actriz, fallecida el 15 de junio de 2019, con el fin de realizarse una prueba de ADN.

"En el último tiempo apareció uno de los hermanos de Beatriz, a decir que era el hijo y que buscaba hacerse el ADN para tratar de conseguir su identidad", contó Ángel de Brito durante LAM. Luego agregó: "Nos acabamos de enterar de que el hermano de Beatriz también falleció. Hace tres días no contestaba el teléfono. Encontraron muerto en su domicilio a Guillermo Salomón".

La policía tuvo que forzar la puerta de la casa de Paso al 400 porque no respondía a los llamados de sus familiares. Al percibir un olor nauseabundo, pidieron autorización para entrar.

El cuerpo sin vida del hombre de 54 años se encontraba en estado de descomposición. Según el parte policial difundido, Salomón "no presentaba signos de violencia" y el lugar "estaba ordenado". El hermano reveló que su familiar padecía de VIH y artrosis, enfermedades que requerían una medicación regular.

El conductor de LAM, en contacto con la abogada de las hijas de Beatriz Salomón, Ana Rosenfeld, aseguró: "Seguía adelante con el tema de la identidad. Él estaba buscando encontrar su identidad o, por lo menos, saber si era el hijo, o no, de Beatriz". Este caso había generado un gran revuelo en los medios.

A principios de agosto, Guillermo Salomón, hermano de Beatriz Salomón, se presentó en el programa A la tarde (América TV) para compartir detalles sobre su situación familiar. Durante la entrevista, señaló: "Tengo una relación excelente con mi hermano Daniel, mi cuñada Liliana y con Betina (Ferriols), que es la más chica (de las hijas de Beatriz)". Su vínculo con ellos parecía estar en buenos términos.

Guillermo Salomón habló sobre la posibilidad de ser el hijo de Beatriz

En otra entrevista del mismo mes, Guillermo fue invitado a El Run Run del Espectáculo (Crónica) con Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, donde reveló: "Es algo que se habló toda la vida, a partir de mi adolescencia. Siempre estuvo ese comentario de 'como te cuida tu hermana, parece tu mamá'. Mi familia es muy estructurada y cerrada, todo muy derecho. Mi madre o mi abuela, ya no sé cómo decirlo, era como la jefa de la familia y había que seguir lo que ella decía. Era terrible".

"Me alertaron de la situación amigos y alguien de la familia. A mí me explotó la cabeza en una reunión familiar en casa. Alberto Ferriols se levanta y dice: 'Tengo algo para comentar, que lo sé de muy buena fuente: Beatriz es la mamá de Guillermo'. Lo dijo adelante de todo el mundo, así fríamente", contó Guillermo Salomón sobre la sorprendente actitud de Ferriols, expareja de Beatriz Salomón.

La reacción de la familia ante la posible verdad sobre Guillermo Salomón

"Todos quedaron helados y yo shockeado. Todos se rieron y dijeron que era una pavada, lo minimizaron. Yo después le pregunté un montón de veces a Beatriz y ella decía que la gente hablaba mucho, pero nunca me lo negó tampoco. Ni me lo afirmó ni me lo negó", recordó Guillermo sobre la ambigua respuesta de Beatriz.

En una entrevista anterior con Entrometidos (Net TV), Guillermo había declarado: "Tengo muchas pruebas. Esto es una lucha mía, muy interna, muy íntima. Siempre se comentó en el círculo íntimo y privado de la familia, y cuando preguntaba nadie me contestaba nada, y saltaba mi teórica madre diciendo 'de esto no se habla más'".

