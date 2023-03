Fernando Dente debuta con su late night show: "Me gustaría entrevistar a Tinelli, Ángel y Scaloni"

Desde este lunes, América TV vuelve a apostar al late night show pero antes de la medianoche. En el 2021, con mucho éxito, Jey Mammon se animó a este formato agregándole el piano y compartiendo con las distintas figuras la música. Hizo cantar a cantantes consagrados pero también a figuras que si bien desafinaban, le ponían toda la onda a la hora de interpretar una canción.

Los Mammones nació para la medianoche cumpliendo con la verdadera idea del late night show pero después, por necesidad de la emisora, terminó ocupando el prime time y levantando el rating de ese espacio.

Desde hace muchos años en Estados Unidos Jimmy Fallon conduce The Tonight Show Starring Jimmy Fallon generando importantes números de audiencia. Lo mismo hace Pablo Motos con El Hormiguero en la televisión española y existen otros grandes ejemplos alrededor del mundo.

Pero en Argentina, demostrado por el mismo Mammon, se busca ir un poquito más allá. Pensar en un animador que no sólo pueda llevar adelante una entrevista sino también cantar y tocar un instrumento hace que se convierta en un producto más completo.

Hoy el desafío lo tiene una persona que llega de la comedia musical. Parece que no bastó con el canto, el humor y la conducción, que ahora se pensó en un artista completísimo, que ha demostrado en distintas obras teatrales un talento que lo convierte en una figura digna de Broadway.

Arranca Noche al Dente en América TV

Siguiendo la idea de sumar nuevas caras a la pantalla chica, este lunes Fernando Dente tendrá por primera vez su programa. Pero no será fuera del prime time ni en un canal de cable. Todo lo contrario. La apuesta es muy grande y el desafío aún mayor.

Luego de protagonizar distintas novelas, musicales nacionales e internacionales y haber participado de películas, Dente será desde la próxima semana el nuevo conductor de la TV Argentina. Sin lugar a dudas que los tiempos televisivos son distintos a los que se manejan en un set de grabación o en el escenario de un teatro, pero pocas personas pueden enfrentarse a este desafío como sí lo puede hacer Fernando.

En una charla para Perfil.com, el actor nos adelantó con qué nos vamos a encontrar este lunes: “Es un programa, sobre todo, un espacio para las diez de la noche, para el final del día, donde vas a encontrar entretenimiento, entrevistas, actualidad, música y humor, todo eso. Pero también es un espacio para conocer nuestra mirada como programa, sobre todo lo que pasa, lo que pasó y lo que pasará”.

También se refirió a la presión de ocupar el horario central de América TV: “Es un orgullo muy grande, una responsabilidad y una gratitud enorme, sobre todo a José Núñez y Noe Vila que son los dueños de Jotax que es la productora del programa y a todas las autoridades del canal que confían en mí, en un conductor novato. El prime time del canal es hermoso, es un orgullo, es un honor ir después de LAM. Estoy muy feliz, muy feliz”.

En el teatro la forma de medir el éxito de un espectáculo es la taquilla, cuántas entradas se vendieron en cada función. En cambio en la TV es el rating medido por IBOPE. Le pregunté al artista si era obsesivo con los números de tickets y cómo cree que será ahora con los números de audiencia: “Nunca fui obsesivo con el número de las entradas. Siempre supe, siempre pregunté, siempre estuve al tanto. Pero sí soy muy obsesivo con ‘cómo comunicar la obra’. Con el rating, la verdad, todavía no sé cómo me va a pegar, pero intuyo que me va a pasar de la misma manera. Obviamente lo voy a terminar sabiendo y me voy a enterar y me va a importar porque quiero que el programa funcione y entiendo que en la tele se mide así, como en el teatro se miden las entradas vendidas”.

Agrega “supongo que también me voy a obsesionar en ‘cómo comunicar el programa’. Primero que la gente se entere que el programa existe, eso lo comparo mucho con la obra y segundo que la gente me elija. En el teatro es comprar la entrada, acá es poner el canal y quedarse conmigo… es más barato te digo para la gente, le conviene”(ríe).

Como conté más arriba, este espacio y formato estuvo precedido por Jey y las comparaciones, sobre todo en redes sociales, serán inevitables. ¿Cómo se prepara Dente para esto? y ¿le tiene miedo a las comparaciones?: “No le tengo miedo a las comparaciones, no me molestan, no me aquejan tampoco. A Jey lo admiro muchísimo. Yo fui un invitado muy feliz en su programa. Ojalá pueda generar algo de esa mística que él generó con ese programa, ahora yo con el mío. Y sí me encantaría lograr lo que logró él, que la gente tuviera ganas de ir a su programa y eso para mí sería algo hermoso de conseguir”.

Mammon posicionó su ciclo con importantes estrellas que pasaron por su programa. Fernando seguramente tendrá la misma suerte, ya que es un artista respetado y querido en el medio. Antes de una entrevista, el invitado evalúa quién será la persona que lo entrevistará, cómo se maneja al aire y qué preguntas elaborará. Quizás en Dente exista esa tranquilidad, de todas maneras le preguntamos por su meta, su gran objetivo de invitado para este año: “Tengo las primeras dos semanas del programa ya casi cerradas, te diría que todos los que vienen son metas cumplidas. Pero soñando a lo grande, me encantaría tenerlo a Marcelo (Tinelli), a Ángel (De Brito) y así como más de otro universo a Scaloni, me vuelvo loco”.

Cerrando la charla, le expresé las buenas críticas que recibe en su mayoría de las veces por sus trabajos actorales y como cantante. Hoy desde otro lugar, le pregunté cómo se ve en la conducción: “Bueno, no sé cómo me veo, yo me siento bien, lo disfruto mucho, me divierto y sé y soy consciente de que estoy en las mejores manos. Tengo al mejor productor ejecutivo de la tele, así lo dicen todos y así lo siento que es José Núñez y un equipo de producción que es espectacular, así que en ese sentido estoy rodeado por los mejores. Después el resto será historia y veremos qué pasa”.

Veremos qué pasa este lunes cuando Noche al Dente arranque por la pantalla de América TV al término de LAM, programa conducido por De Brito.

JFJ / ED