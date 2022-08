"Grease" y el baile que hizo inolvidable a Olivia Newton-John

La actriz y cantante Olivia Newton-John, quien había anunciado en 2021 que estaba luchando otra vez contra el cáncer de mama, falleció este lunes a los 73 años en su rancho de California. La artista nacida en Inglaterra pero criada en Australia construyó un devoto club de fans con una serie de éxitos y será ampliamente recordada por su actuación en Grease, en la década de los '70.

En la película estrenada en 1978 y ambienta en la década de los '50, que también fue traducida como Brillantina y Vaselina, Olivia interpretó a Sandy Olsson e hizo dupla con John Travolta, en el rol de Danny Zuko, que venía de consagrarse con Fiebre de sábado por la noche.

Olivia Newto-John en un fotograma de Grease.

El título "Grease" era una alusión directa a los subcultura de los greasers, un movimiento juvenil de clase obrera que surgió en Estados Unidos a mitad del siglo pasado, y se basó en la obra de Jim Jacobs y Warren Casey.

El film narra la historia de amor entre dos jóvenes de dos mundos distintos que se conocen durante el verano y al despedirse piensan que jamás volverán a verse; pero para su sorpresa se convierten en compañeros de escuela. La película fue un éxito y cimentó las carreras de ambos.

Newton-John y John Travolta en una foto promocional de la película.

La banda sonora de la misma fue también todo un suceso, manteniéndose nueve semanas seguidas en la primera posición de los más escuchados en Estados Unidos, con temas como Summer Nights, Blue Moon y You're The One That I Want.

La poderosa química entre John y Olivia quedó coronada cuando bailaron precisamente esta última canción en una de las últimas escenas de la cinta. Las siguientes películas de la australiana no tuvieron igual éxito, como Xanadu y Two of Kind, pero que sí triunfaron con sus bandas sonoras.

Una escena para toda la historia

Precisamente en ese momento del film, el personaje de Sandy cambia totalmente de actitud y de vestuario, usando un traje de cuero negro en el que deja atrás el aspecto de "joven tímida" que plantea la película para mostrarla como una mujer liberada y decidida.

Travolta se quita un abrigo blanco para quedar en musculosa, quedando los dos vestidos totalmente de negro antes de empezar a bailar con el I got chills, they're multiplying... (Tengo escalofríos, se están multiplicando), inicial de la canción.

Pocas parejas de películas han permanecido tan amigas y cercanas como John Travolta y Olivia Newton-John. A lo largo de los años, los protagonistas se reunieron varias veces y recrearon esta coreografía en más de una ocasión.

El actor recreó el baile en un comercial de la empresa Scotts & Miracle-Gro junto a su hija Ella en 2021 para el Super Bowl. Por el 40° aniversario de la cinta, también lo repitió junto a Olivia Newton-John y ambos se caracterizaron como sus personajes.

Pero uno de los momentos más recordados se dio 2002 durante la fiesta de lanzamiento de Grease para DVD, cuando la cantante dio un show e interpretó la canción escrita por John Farrar. Travolta se subió al escenario y 24 años después se convirtieron de nuevo en Sandy y Danny.

Newton-John y Travolta bailando You're the One That I One.

El mensaje de Travolta por la muerte de Olivia Newton-John

La artista, que desarrolló su carrera a lo largo de cinco décadas, consagró gran parte de su tiempo a actividades de caridad desde que en 1992 fue diagnosticada con cáncer de mama.

La estrella musical dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne, que lleva su nombre.

Tras enterarse de la noticia, el actor la despidió con un desgarrador mensaje en sus redes sociales: Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho", comenzó diciendo.

"Nos veremos en el camino y estaremos todos juntos de nuevo. ¡Tuyo desde el momento en que te vi y para siempre! Tu Danny, tu John”, concluyó Travolta en su publicación.

