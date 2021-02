La crisis de La Meca llega a sus premios

La temporada de premios en el mundo antes del COVID 19 solía comenzar con los Golden Globes, los premios que entrega hoy la Hollywood Foreign Press Asociation, y que a lo largo de los años se han distinguido de los Oscar por, primero, sumar la TV (es decir, al mundo de las series) a sus ternas y, segundo, generar premios que nunca suelen repetirse (salvo los demasiado obvios) en los Oscar. Una especie, que no tanto, de anti-Oscar.

2021 es otro cantar para los Golden Globes. En primera instancia, por ahora los premios repetirán aquello que los Emmy intentaron y no hicieron tan mal (eso no quita la extrañeza): una mezcla virtualidad y de presencialidad. La virtualidad será establecida desde el vamos en la ceremonia que se podrá ver aquí desde las 22 por TNT y TNT Series (doblado al español y en idioma original). Las conductoras, que vuelven por cuarta vez, son la gran alegría de esta edición, pero ¡estarán en diferentes costas de los Estados Unidos! Tina Fey estará en el Rainbow Room de Nueva York y Amy Poehler (que esta por estrenar Moxie en Netflix) en Los Angeles, en el hogar de los GG: el Beverly Hilton. Ambas contarán con invitados en sus sets, pero todavía no se sabe cual será la dinámica de la noche donde Netflix es líder en nominaciones (42), y se suman Disney, con 25, y WarnerMedia, los dueños de HBO, con 13.

En el año donde casi todos los estrenos de cine fueron virtuales, se ha llevado la atención algo más bien extraño. No se trata tanto de The Crown, que todos creen será la gran ganadora de la noche, ni El juicio de los 7 de Chicago, el film de Aaron Sorkin, gran candidata junto a Mank a la hora del cine. El gran foco que habrá que ver como se lo resuelve de inmediato al comenzar la ceremonia es la Hollywood Foreign Press Asociation, los organizadores.

Frente a la ausencia de nominaciones que todos creían obvias, como el show I May Destroy You, Zendaya por su actuación Euphoria o el film 5 sangres de Spike Lee, se empezó a indagar en la falta de diversidad. Y se encontaron cosas. La showrunner de Emily in Paris, el famoso programa con Lily Collins que fue una de las sensaciones del año, escribió apenas publicadas las nominaciones contra la HFPA. Peor: el 21 de febrero el diario The Los Angeles Times publicó un texto donde se evidenciaba que la HFPA no posee un solo integrante negro en sus 87 periodistas miembros. En el mismo texto, se dejo en offside las finanzas de la entidad, sobre todo, y aquí el guión se pone denso, la recepción de “regalos” que podrían leerse como coimas. Un ejemplo, y que pone bajo otra luz el texto de Deborah Copaken mencionado anteriormente, es un viaje de 30 integrantes de HFPA al rodaje de Emily in Paris. Eso ha alterado la visión del show a la luz de otros ignorados. Y hay develaciones más pesadas que indicarían incluso la presencia de posibles coimas con dinero directamente.

Mientras la HFPA intenta lavar su nombres, uno de los lujos de la noche será el premio Cecil B. DeMille, a una leyenda del cine, que se le dará a Jane Fonda. El Carol Burnett Award, que ocupa el mismo lugar pero para la TV, será dado a Norman Lear, el genio creativo que todavía hoy produce.