Abogada en tres años, viuda a los 34 y madre de dos hijos, la dura historia de la esposa de Lanata

Elba Marcovecchio volvió a apostar al amor junto a Jorge Lanata, con quien se casó este sábado 23 de abril en Exaltación de la Cruz. La abogada conoció al periodista en el marco de una consulta profesional e inmediatamente nació el flechazo, en el momento en que trabajaba en el estudio de Fernando Burlando.

Aunque recientemente se supo que el letrado y su pareja, Barby Franco, no fueron invitados al casamiento, Elba explicó que hace un año se fue de su estudio y expresó que tener que aclarar la situación en el contexto de su boda "es horrible".

"Desde que se hizo público que yo salía con Jorge, Burlando me dejó de pagar", afirmó Marcovecchio en una entrevista que brindó a Los Ángeles de la Mañana (LAM). "Me fui por defender mis principios y mi valor como mujer profesional. ¿Rogar que te paguen? Eso no es digno", sostuvo al referirse a las palabras de Franco, que contó que nadie del estudio fue invitado a la ceremonia y le reprochó en modo de pregunta: "¿Se agrandó Chacarita?".

"Yo le mandé un mensaje a él para juntarnos por las causas, y no me contestó ni un mensaje ¿Dónde está el vínculo?", agregó Elba acerca de la relación con quien trabajó durante muchos años en el marco de una extensa carrera que supo construir desde hace más de 20 años, que estuvo marcada por el fallecimiento de su padre y su primer esposo.

Los inicios de Elba Marcovecchio en el mundo jurídico

Nacida en La Plata hace 45 años, Marcovecchio descubrió muy joven su pasión por la abogacía. Cuando tenía tan sólo nueve años, su padre Luis falleció a raíz de un cáncer de pulmón, enfermedad contra la que batalló por varios años. Este hecho produjo que su familia tuviera una situación económica compleja y decidió anotarse en la Universidad Nacional de La Plata a penas finalizó la escuela secundaria.

"Me recibí de abogada en tres años y medio con el segundo mejor promedio a los 21 años", dijo Marcovecchio en diálogo con PERFIL. Después de haber alcanzado ese título en 1998, donde obtuvo una distinción, realizó un posgrado de derecho empresarial en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) e hizo materias en el Instituto de Relaciones Latinoamericanas platense, donde conoció a Martín Tetaz, actual diputado de Evolución Radical. El economista fue uno de los invitados a la boda con el conductor de Lanata sin Filtro.

En los primeros años de este siglo, la letrada ganó distintas becas de investigación y especialización, donde hizo un trabajo de actividad empresarial en fundaciones y asociaciones civiles. En medio de su desarrollo profesional, se casó con su primer novio, Alejandro Mazzeo, con quien había estado saliendo por cinco años. Junto a él tuvo a sus dos hijos, Valentino y Allegra, que hoy tienen 14 y 12 años, respectivamente.

En 2003, Elba logró comprar un inmueble en su ciudad natal donde mudó su estudio, que había abierto en otro sitio, de manera independiente, cuatro años antes. Ese mismo inmueble sigue siendo su lugar de trabajo en la actualidad, al mismo tiempo que estudia una Maestría en Derecho en la Universidad Austral.

La muerte de su primer esposo

"Alejandro se enferma en noviembre de 2011 y fallece el 26 de agosto de 2012", expresó la abogada con detalle. En ese año, Mazzeo, que también compartía su profesión, fue diagnosticado con un linfoma de Burkitt en grado 4, una rara y agresiva forma de cáncer del sistema linfático. En menos de un año su marido perdió la vida y ella quedó a cargo de sus dos hijos, cuando tenía apenas 34 años.

"Nunca dejé de trabajar, la verdad es que era un escape", se sinceró Marcovecchio. "La enfermedad de Ale fue muy dura, fue mutilante", agregó al mismo tiempo que agradeció la manera en que su familia y amigos siempre la acompañaron en esa situación tan complicada.

Sobre la necesidad de desempeñar su trabajo, que actuó al mismo tiempo como un cable a tierra, manifestó: "Ale falleció el 26, el 27 estaba en el Cementerio Parque Campanario y el 28 ya estaba trabajando; y eso te lo pueden decir todos en La Plata".

Lanata, Burlando y su presente laboral

El noviazgo de Marcovecchio y Lanata comenzó en 2020. Aunque había visto al periodista cuando ella representaba a Florencia de la V en una mediación que tuvo con él, luego coincidieron a través de una consulta profesional. "Fue trabajando en temas de derechos de imagen. Fue todo natural. Me sentí cómoda desde el primer momento. En la primera cena con Jorge cancelé todo. A una persona le dije: ‘Creo que estoy de novia’. Imaginate cómo me habré sentido”, reveló en una entrevista.

Según explicó, al momento de comenzar a trabajar con Fernando Burlando, Elba ya había consolidado su estudio en la capital bonaerense pero buscaba crecer. "Llevaba algunas causas derivadas del estudio de Fernando y cuando él se muda empiezo a trabajar también de forma interna", afirmó. Entre otros casos, representó a Claudia Villafañe contra Diego Maradona por los derechos de su imagen en la serie Maradona: Sueño Bendito y logró algunas correcciones en el guión.

"Viajaba de La Plata a la Capital Federal, puse mi equipo de trabajo para llevar adelante las causas" describió sobre la mecánica que llevaba adelante. "Me dediqué mucho en cada una, luego mucha gente venía ya por mí pero siempre lo llevé todo al estudio", aseguró. Por último, sentenció: "Creo fervientemente en el equipo. Analizo cada causa, su enfoque, estudio mucho y por ello las demandas suelen ser temas novedosos de todo tipo".