Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron en Exaltación de la Cruz.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio se casaron este sábado 23 de abril en Exaltación de la Cruz y lo festejan, tal como estaba pautado, en una ceremonia en el Haras El Dok, lugar al que desde las 19 fueron arribando amigos y allegados de la pareja.

Hubo dos ceremonias, una primera al aire libre para la unión civil y luego en la capilla del hermoso establecimiento de campo se llevó a cabo la unión religiosa. La pareja atendió luego durante algunos mitos a los periodistas, contestando algunas preguntas y contando sensaciones del feliz momento. "La verdad hacía mil años que no entraba a una iglesia, pero me gustó, me sentí muy bien", contó Lanata entre sonrisas:

La boda contó con la presencia de 120 invitados, testigos de una historia de amor que empezó en 2020, cuando Elba en su carácter de abogada representaba a Flor de la V justamente en un litigio contra el periodista.

La llegada de las celebrities

Poco antes de las 19, cuando comenzaron a llegar invitados, entre los primeros se contaron el periodista Luis Majul junto a su esposa María Elizabeth Conte Grand. El periodista deslizó que habría que rescribir la biografía de su colega, para incorporar la auspiciosa etapa que inaugura a partir del sábado 23 de abril.

"Está súper enamorado y muy calmo", describió Luciana Geuna, otra de las periodistas que concurrió con puntualidad al evento. El conductor de Telefé Noticias, Rodolfo Barili y su novia Lara Piro también arribaron sonrientes y felicitaron a Jorge y Elba.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, marido y mujer

Otra de las que estuvo presente fue Marina Calabró, a quien el periodista de Intrusos Alejandro Guatti le dijo con humor: "Dicen que los casamientos dan ganas de casarse", aludiendo a la posibilidad de que Marina y su pareja también se casen pronto.

Lola Lanata y Nicolás Wiñazki, al llegar a la boda en Exaltación de la Cruz.

Con el transcurso de los minutos fueron llegando al evento otras estrellas del espectáculo y la TV: Mariana Fabbiani, Yanina Latorre, Mauricio D' Alessandro y Mariana Gallego, Nicolás Wiñazki, Diego Leuco y su novia, Rolando Barbano y Martín Pittaluga, entre otros.

Cerca de las 19 llegó la ex esposa de Lanata, Sara Stewart Brown, junto con su hija Lola Lanata, quien se mostró feliz por la decisión de su papá y aclaró que fue "la primera" en enterarse: "Me contó primero a mí, fui la primera en saber. Me preguntó qué pensaba y si me parecía bien y le dije que si", acotó Lola.