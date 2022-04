Hablamos con Elba Marcovecchio, futura esposa de Lanata: "Macri está invitado"

Elba Marcovecchio ultima los detalles de su boda, y derrocha alegría. La suya no ha sido una vida fácil -su padre falleció cuando ella era una niña y su primer marido falleció a pocos años de haberse casado, y quedó al cuidado de dos niños muy pequeños. Elba entonces se dedicó al a sus hijos, se convirtió en una destacada abogada del estudio Burlando y no pensó en el amor de una pareja. Hoy su vida y sus sentimientos cambiaron.

En pareja con el periodista Jorge Lanata, define cuál de sus zapatos de Manolo Blahnik usará el próximo sábado 23 de abril a las 20.30, cuando dé el sí en la Capilla Santa Inés, del Espacio El Dok de Exaltación de la Cruz.

PERFIL - A pocas horas del evento ¿Cómo se siente?

ELBA MARCOVECCHIO- En este momento, pura adrenalina, pero estoy muy feliz

Imagino que muchos diseñadores habrán querido vestirla ¿Quién fue el elegido?

- El elegido fue Gino Bogani.

Enviudó a los 34 años y llevó adelante la familia con dos niños pequeños y ¿Cómo decidió, después de todo lo vivido, volver a casarte?

Hoy siento natural casarme porque con Jorge quiero estar con él el resto de mi vida, es lindo estar con él, mis hijos los quieren y están contentos

Al principio se habló de una cena casi íntima con familiares y allegados, unas 50 personas, hace unos días se dijo que el número se duplicó, ¿Cuántos invitados habrá en la fiesta finalmente?

- Si, fue cambiando jaja, los invitados son 140.

La gente supone que siendo el lugar elegido para la ceremonia un ámbito campestre podían servir un menú más informal ¿Cómo va a ser el menú es campestre o elegante?

Si claro, pero el menú va a ser elegante.

¿Va a haber algún show?

-Shows no, si música

¿Ya se casaron por civil ?

No, nos casamos ese día en el partido de Exaltación de la Cruz, con funcionarios del Registro Civil de Capilla del Señor.

¿Qué piensa que diría su ex marido de este presente?

Yo creo que estará feliz de verme feliz.

Se le ve una mujer tierna, tranquila aunque fuerte ¿Cómo se lleva eso con la personalidad de Jorge?

Jajaja nos divertimos mucho. Yo no tengo noche, soy más sana que la avena, no tengo rollos, para mí la vida es alegría, trabajo mucho y eso me hace entender el esfuerzo que pone él en el trabajo.

¿Se van de Luna de Miel?

No, no nos vamos. El lunes se trabaja.

¿Qué desearía que pasara en la fiesta y que desearía que no pasara?

Me encantaría que todos la pasen bien y se diviertan. Y lo que no quiero es que si me caigo no me hayan filmado jaja.

¿Van políticos de los ambos lados de la grieta?

No, políticos no va casi nadie.

¿Macri está invitado?

Sí.