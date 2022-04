Jorge Lanata se casa hoy por la tarde con Elba Marcovecchio

“No estoy nervioso, es linda la situación, el lugar donde lo vamos a hacer es muy lindo”, le explicó Jorge Lanata a Eduardo Feinmann en el pase radial de ayer en referencia a la boda que hoy lo tendrá de protagonista. El periodista se casará por la tarde con la abogada Elba Marcovecchio en Exaltación de la Cruz, “paraje” donde Elisa Carrió tiene su casa. “Se hace en un lugar que es la entrada de un club de polo donde hay árboles; si está fresco, adentro”, prosiguió. La ceremonia civil también será allí mismo. En ese momento, explicó que se lo musicalizará con “un lento de Metallica del que no recuerdo el nombre; lo eligió Elba; después hay una versión de Pau Casals muy bonita en chelo, y un tema de Ed Sheeran”. También está previsto otra escena en la que un conocido de la pareja leerá un texto: “Me pidió que escribiera sobre ella y ella habló de mí, y lo va a citar; no es para leerlo textual, sino que me preguntó cosas que me gustan de ella”. De los detalles que dan color a un hecho mediático de este tipo solo anticipó que –obviamente– habrá torta de boda, pero que no recordaba qué se serviría como menú porque quien se encargó de probarlo fue su futura esposa. Eso sí, primero le advirtió a Feinmann que “cero bailongo, sepan los que van”, pero con una velocidad muchísimo mayor que la que tuvo para abandonar algunas convicciones de juventud, Lanata relajó esa postura y aclaró: “Yo creo que van a bailar en algún momento; muchos ya dijeron que se quedan a dormir en las inmediaciones así que se van a tomar todo”. Los invitados serán unas ciento veinte personas y Gino Bogani vestirá a la novia.