La gran ciudad del pop

Hoy el término Comic-Con es una expresión tremendamente popular. La Argentina Comic-Con genera más de 60.000 visitantes en cada edición. Y cada país de la región busca generar a un ritmo muy acelerado la Comic-Con que sea asociada, de una vez por todas, con la ciudad de turno. CCXP, la Comic-Con de Brasil, es la más grande de América Latina, y quizás del mundo. Ninguna en español le llega a los tobillos. Por estos días, ha llegado una nueva edición de la Comic-Con más preciosa del mundo, la New York Comic-Con, la más grande de Estados Unidos, la primera en volver después de la cuarentena y la que permite cada vez más espectadores, marcas y, por supuesto, la oportunidad de salir y caminar por las calles de Nueva York. La NYCC es un gigante, y uno que define muchas cosas de la cultura popular actual: mientras que San Diego Comic Con, el coloso, es el epicentro de presentaciones masivas (pero a las que pocos entran si no quieren hacer una cola, literal, de días -el factor inhumano debería ser descartado por cualquier evento que se precie de tal y no construir su mito desde condiciones tan precarias), NYCC es el gran punto de cruce de los fans. Ya desde su propio hall, en su base de operaciones, el Javits Center, todo es luz: una enorme estructura que permite desde muchísimos rincones la entrada de luz natural, y cuyas espaldas dan al río y saludan a Nueva Jersey. NYCC genera más de 200 paneles, entre charlas y proyecciones, y aprovecha su mito para hablar de manera más puntual con sus fans.

El regreso. 2022 implica algo importante: el retorno de las grandes marcas. La edición 2021 todavía estaba golpeada por la cuarentena y muchos nombres gigantes decidieron darse de baja, esperar, no gastar antes de saludar al fan. Ese fue un gesto que los fans celebraron: que aún así la NYCC haya seguido demostró que el cuidado por los más de 150.000 fanáticos que visitan al evento prima por encima de la suerte que puede implicar la presencia de compañías como Netflix, Disney, Prime Video y así la lista. Aún así, esta nueva edición tomó recaudos: todos los asistentes deben llevar barbijo todo el tiempo cuando se encuentren en el evento.

Uno de los grandes eventos tendrá lugar hoy sábado: se llevará a cabo una reunión de Volver al futuro. Así es: la famosa película, el clásico que viaja en el tiempo, tendrá en la Gran Manzana a sus dos protagonistas reunidos, Christopher Lloyd, el famoso Doc Brown, y Michael J. Fox, el igual de famoso Marty McFly. Ambos se sentarán a responder todas las preguntas de los fans, en una de las reuniones más míticas en la historia del evento. Otros de los eventos todavía a suceder en NYCC es una entrevista pública con Oscar Isaac, el actor de Moon Knight y que ha pasado por franquicias como Duna y Star Wars. Entre los grandes eventos del fin de semana llega la secuela de Supernatural, una serie de culto que ha sabido ganar fans en todo el planeta y que ahora muta en The Winchesters. Se sabe que el Universo DC, el hogar de Superman y Batman, hace rato está en problemas: sorprende la ausencia de Black Adam que estrena una semana después (pero bueno, DC se viene caracterizando por pésimas decisiones hace meses), pero sí llegan dos series de cultos de la misma compañías que desde la compra de Discovery no es otra cosa que caos a la hora de las noticias. Las series que sí podrán verse son Doom Patrol y Titans, con paneles donde apareceran nombres como Brendan Fraser, que al parecer este año tendrá su nominación al Oscar con el film The Whale. Otra presencia improbable pero que será real es Weird, el film original que se plantea como un absurdo biopic del músico comediante “Weird” Al Yankovic, protagonizada nada más y nada menos que por Daniel Radcliffe (un rostro más que bienvenido en un lugar donde todos son fanáticos de Harry Potter) y la estrella de Westworld, Evan Rachel Wood. Otro de los retornos más esperados es la presencia de realización de stop-motion Wendell & Wild, que implica un doble regreso: por un lado, es el nuevo film de Henry Selick, el director de animación famoso por su clásica El extraño mundo de Jack, y, por otro lado, de su dupla protagonista, que no son ningunos otros que Jordan Peele y Keegan Michael-Key, famosos por su show de culto Key & Peele.

Entre los tributos más celebrados, llega uno que será deleite de los fans del terror: un saludo a los 45 años de Halloween, uno de los films fundacionales del terror moderno, y, puntualmente, un saludo a Jamie Lee Curtis, que desde hace años es el personaje de Laurie Strode, alguna vez reina de las “scream queens” y ahora una creación que muestra la evolución de cómo se percibe a los personajes femeninos en el género del terror. La misma Lee Curtis será entrevistada, nada más y nada menos, que por otra “scream queen”: la famosa actriz Drew Barrymore.

Un evento esperado, y clásico de NYCC, es la visita de los actores y creadores de The Walking Dead, una de las series que refundó el fanatismo geek y lo expandió radioactivamente hacía afuera, hacía legiones de fans que quizás antes no hubieran pisado un evento así. The Walking Dead acaba de comenzar su última temporada, un hito en su propia historia, y justo para llegada de los episodios finales, se podrá ver este panel con varios de sus actores y de sus nombres creativos más importantes. Por supuesto, no podemos hablar de Comic-Con sin la presencia de Star Trek, una franquicia que ha venido generando series cada vez más poderosas. Aquí el objeto de celebración será Picard, la serie protagonizada por Patrick Stewart, que estará presente en escena. Y otro homenaje que será celebrado por los que crecieron en los años 90 y 00, es la reunión del cast de Smallville, la serie que contaba la vida adolescente de un joven Clark Kent que todavía no era Superman, y donde estarán presentes tom Welling, Erica Durance, Kristin Kreuk y John Glover.

Regresa el evento más poderoso de la cultura pop moderna del lado este de Estados Unidos, uno que marca la agenda global y que ha sabido recorrer las calles de Nueva York y crecer. Es hora de entender que un Comic-Con es más que un nombre.

Los premios Harvey saludan a Gaiman

Hay dos premios cruciales en la industria del cómic en Estados Unidos: los Eisner, que entrega San Diego Comic-Con, y los Harvey, que entrega ReedPop, la compañía productora de New York Comic Con. Los Harvey, que reciben su nombre de Harvey Kurtzman, uno de los historietistas y editores más importantes de la historia del medio. Todos los años, los premios introducen un nombre a su panteón, a su Salón de la Fama. Y suelen anunciarlo antes de la ceremonia anual. En 2022, ya fueron anunciados. Uno de los celebrados es el famoso autor, nacido en el universo del cómic y del periodismo, Neil Gaiman, celebrado hoy por su serie The Sandman, basada en uno de sus cómics más famosos. El autor de American Gods y cocreador de Good Omens recibirá nuevamente un Harvey. El mismo autor declaró: “La primera vez que me dieron un Harvey fue en 1991, hace 31 años. Tenía todavía una carrera, o dos, por delante mío, y Harvet Kurtzman todavía estaba vivo. Es un premio con su nombre, y por eso fue el premio más importante que recibí en mi vida. Hoy, tres décadas después, que me introduzcan en el Salón de la Fama de los Harvey me parece algo increíble. Harvey fue uno de los gigantes, y mucha gente que ya se encuentra en esa lista ha sido gente que he admirado fervientemente. Por ende, este es un lujo como pocos en mi vida para mí”. Entre los otros celebrados en el Salón de la Fama están Roy Thomas, nombre crucial de los superhéroes, el comediante Gilbert Shelton, héroe del indie, y la fallecida Marge Buell, genia del trazo infantil.