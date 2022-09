“La historia de este programa acompaña a la televisión”

El retorno responde a una promesa” dice Diego Romay, y suena entusiasta, contento. Habla del retorno de Grandes Valores del Tango, que desde el 21 de septiembre tendrá 10 noches en teatro Astral a pleno homenaje. El productor Diego Romay, hijo del mítico Alejandro, padre la TV moderna en Argentina, sigue su relato: “Es una promesa que estoy cumpliendo. Antes de vender el canal, con mi padre, hicimos un encuentro con toda la familia y con toda la familia Mores. Fue un momento muy memorable. Mores le habla a papá de las alegrías que dió Grandes Valores del Tango. Le dice que nos debemos que esta vuelva. Papá al poco tiempo vendió el canal. El tiempo pasó, apareció la enfermedad, y bueno, no pudimos”. Pero ahora una pequeña ventana, genera un espectáculo que saluda a aquella leyenda, con presentaciones de Raúl Lavie, Guillermo Fernández (un histórico del show), María Graña y una enorme lista.

Romay cuenta sobre el resurgir de la idea: ”Se me vino a la cabeza hacer un homenaje a Grandes Valores del Tango, y me embarqué en la locura de producirlo. No podía concebirlo sin Silvio Soldán. Le quise dar un lugar muy cuidado, porque está grande, pero se acuerda de mil anécdotas, está fresco. Se volvió loco con la propuesta. Le dije que no lo veía como un boliche de tango, como era en la TV, como aquel music hall: yo quería hacer un biopic del tango de Grandes Valores. Le supliqué a Canal 9, contando que hacía esto, y me apoyaron de inmediato, nos dieron todo el material de archivo, se portaron muy bien”. Y suma, siempre entusiasta: “Hay 100 fotos de una colección privada, de Raúl Ontiveras, el fotógrafo oficial del programa. Lo fui a ver, lo filmé para el documental que estoy haciendo. Él y su familia sacaron de todo cuando fui a la casa”.

—¿Cómo se cura algo que cubrió tantas décadas de tango?

—Lo primero que hice fue ponerme a investigar. El año pasado se cumplieron 70 años de la creación de Grandes Valores. Mi viejo lo crea en el año 51. La curaduría tiene que ver con entender la historia de ese nacimiento, como ocurrió, que pasó. Los conductores. Mi viejo fue el primero en Radio El Mundo, después en Radio Libertad. Después en el canal, y Hugo del Carril toma las riendas y no duró nada, dijo “esto no es para mí”. Ahí aparece Torri. Después le quitan el canal a mi viejo, en la dictadura. Le quitan la palabra tango. Él después la recupera, la palabra y el canal. Termina cuando mi viejo se da cuenta que el primetime va a ser copado por la ficción. Y él ahí avanza con Ricos y famosos. Tenía eso mi viejo, era muy adelantado pero también entendía cuando la cosa se acababa. Así le puso final. Y así fue también que vendió el canal.

—¿Cómo ves la historia del show hoy?

—La historia de Grandes Valores para mi acompaña el crecimiento de la televisión en materia de tecnología. Arrancamos con cuatro canales, con una tele en casa, o dos con mucha suerte. Generacionalmente la noche la dominaba el padre de familia. Después aparece el cable, la señal satelital, las franjas tradicionales se ven alteradas. La tele antes se programaba por construcción de hábitos de consumo. La programación se empieza desmembrar, aparecen las señales especializadas. Mi viejo peleó mucho para sostener Grandes Valores en ese momento, trajo rockeros, trajo invitados de afuera, hizo cover.

—¿Cómo fue la curaduría?

—Hice un proceso de investigación, de conductores, de géneros, de las propuestas artísticas. Yo voy a tener a Amelita Baltar. Ella me dijo que “Yo nunca estuve en Grandes Valores”. Mi viejo está vinculado a la historia tradicional del género. Me dijo “Va a ser una alegría que me consideres un gran valor del tango”. Habrá cantantes, homenajes a Pugliese, a Piazzolla, a Troilo. Me llamó mucha gente que quiere participar, y me parte el corazón. Hay muchos artistas invitados a lo largo de las diez funciones.