La hora de las series que definen a Hollywood

Desde las 21 en TNT, mañana, lunes 12, y desde el Microsoft Theater en Los Ángeles podrán verse los premios Emmy. En esta ocasión, conducidos por el enorme Kenan Thompson, un histórico de Saturday Night Live (que finalmente viene dando sus pasos grandes en singular, y que prometió que hará algunos de sus clásicos personajes). Como hace varios años en el galardón máximo para el universo de la televisión norteamericana, HBO y HBO Max vuelven a ser líderes en las nominaciones: 140 totales, un nuevo récord, lo cual es una poderosa forma de dejar en claro el mal momento de la marca que hoy es propiedad (bastante azotada) por sus nuevos dueños, Warner Media Discovery, solo tiene que ver, precisamente, con decisiones incomprensibles de CEO y no con su resultados. El premio otorgado por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Academy of Television Arts & Sciences), la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (National Academy of Television Arts & Sciences) y la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión (International Academy of Television Arts & Sciences) abarca a las producciones de la televisión emitidas entre el 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022. (por eso, antes que todos se enojen, la última temporada de Better Call Saul o la segunda de Only Murders in the Building no están en consideración; o la tercera de la salvaje The Boys).

Hay varias preguntas esta noche, pero la más importante es: ¿será un noche al estilo de Parásitos en 2019 en los Oscar? Recordemos: en 2019, Parásitos, el film de Corea de Sur que dominó al mundo, sorprendió al ganar los principales galardones,

incluyendo Mejor Película. Este año, la Parásitos de los Emmy 2022 es la serie internacional más vista de la historia de Netflix, Squid Game, que tiene 14 nominaciones y la más importante es a Mejor Drama, al lado de shows como Succession (la serie más nominada de la velada con 25 ternas para sus actores, directores, y más) y Euphoria (con 14 nominaciones y una Zendaya que puede llegar a repetir el galardón a Mejor Actriz en un drama). Esa es la gran duda, por fuera de las tradicionales, de la noche. Se suman hitos que necesita, claro, una industria tan torpe históricamente a la hora de la diversidad: tres nominaciones, como showrunner, productora y actriz a Quinta

Brunson, lo que la convierte gracias a su comedia Abbot Elmentary en la primera mujer negra que logra competir en las tres ternas. Además, se suma el crecimiento de competidores de la guerra de streaming, la batalla no tan silenciosa entre las plataformas para sumar más seguidores y suscriptores, y eso queda marcado en el récord de Apple y sus 52 nominaciones, principalmente fogueadas por las 20 nominaciones de Ted Lasso, la comedia deportiva de Jason Sudeikis que fue la gran ganadora de la última edición. Así, el universo de las series vuelve a ser el foco más interesante, al menos que otros premios, para jugar a que queremos ver ganar nuestra serie y actores favoritos. La segunda edad dorada de las series sigue su paso hacía variaciones nuevas.