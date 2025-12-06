Las historietas que se saben necesarias

Tal vez a más de un lector de esta columna le sorprenda saber que hay cientos de historietas argentinas que se publican por año, publicadas en muchas maneras, accesibles a través de webs, en festivales o en librerías. Tenemos una historia ininterrumpida de producción del noveno arte en este país, una tradición rica, potente y profundamente diversa. Un mar de papel de pulpa, tapas duras y fotocopias. En ese mar hay vaivenes, los oleajes arman espejismos, crean ilusiones que se condensan en afirmaciones. Afirmaciones (o, en el mejor de los casos, preguntas) que asumen ausencias. La pregunta por el rol de las autoras en la historieta es similar a la pregunta por el “rol de la mujer en el rock”: es un indicador de procesos de invisibilización y aparece cuando no hay información accesible. Cuando se habla de autoras de historieta y humor gráfico suelen nombrarse dos o tres, cuando hay más de cien. Y casi cien son los años que cubre nuestro Archivo Digital de Autoras de Historieta y Humor Gráficos “Nosotras Contamos”, recopilando, divulgando y recuperando los nombres de dibujantas, guionistas y autoras de este lenguaje en Argentina, desde inicios de siglo XX hasta hoy.

Este archivo vivo nace en medio de ese mar de viñetas, un impulso de Mariela Acevedo; investigadora, editora, guionista y feminista. En 2018, ella nos contacta para formar parte de un proyecto de investigación artística. Ella no lo sabía, pero esos primeros intercambios estaban por cambiar nuestras vidas y nuestras maneras de percibirnos como historietistas. Ese proyecto hoy es Feminismo Gráfico y su archivo digital. Una genealogía, una autoetnografía que nos permite reconocernos como autoras y nos presta un espacio de visibilización. Los períodos de segmentación elegidos no refieren a décadas, sino a las distintas formas de creación, producción, circulación y consumo que tuvo y tiene la historieta en nuestro país. Dentro de sus múltiples recorridos proponemos ejes temáticos, en los que podemos amplificar conversaciones intergeneracionales entre el trabajo de las mismas autoras. Ya no hay una sola entre muchos, sino que nosotras también somos muchas. En 2025, gracias al programa Orillas Nuevas/ Nouveaux Rivages/, pudimos traducir nuestra muestra y catálogo a un sitio web. Un archivo digital de autoras accesible para todo el que quiera sumergirse y profundizar sus conocimientos en la historia de la historieta argentina. Hay más de cien autoras cargadas en nuestra web y más de cien más por cargar. Nuestro acervo es colaborativo, está en crecimiento constante y es así que el legado de nuestra querida Mariela se expande con él.

Es una vía al descubrimiento, para quien lo navegue y para quienes lo construimos. Encontrarlas no siempre es fácil, se parece un poco a buscar tesoros en la orilla del mar. A veces firmaban con ambiguos seudónimos, a veces solo con una inicial y apellido. Cuando, al mirar firmas en algunas viñetas, se lee una “G.” delante de “Dester”, tal vez se asume un “Gonzalo” o un “Gilberto”, nunca “Gisela”. Pero Gisela, entre otras cosas, dibujó y firmó páginas de Ticonderoga, guionadas por H.G. Oesterheld. Intuimos trabajos invisibles, colaboraciones poco registradas y firmas ausentes. También una potencia gigante y difícil de calcular de nuevas autoras emergentes en nuevos medios de circulación. Representa una genealogía con huecos, faltantes que no logramos encontrar (aún). Por esto nosotras contamos esta historia: está incompleta e inconclusa, pero es coral y busca hacer visible que eso que falta podemos reconstruirlo de alguna forma, imaginarlo, escribirlo y hacerlo presente. Somos muchas, antes invisibles, hoy innegables, siempre presentes. Podés encontrarnos en feminismo-grafico.com. Nosotras contamos con que tal vez, con el devenir de este proyecto, la próxima vez que alguien lea unas historietas, se imagine diversos nombres detrás de cada inicial firmada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

*Es autora, investigadora e historietista **Es autorx, investigadorx e historietistx.