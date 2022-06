Los 8 Escalones: Mirta, la jubilada que deslumbró a todos con su carisma ganó el millón

Mirta, una jubilada que fue protagonista de Los 8 Escalones por su carisma con el que hizo reír a todos y generó empatía en sus competidores que celebraron cuando la mujer de 71 años ganó el millón de pesos en la final ante Ramiro.

"Ahora estoy de niñera de mi nietita bebé de cuatro meses. Es lo que más adoré, el regalo que me dio la vida. Tengo cuatro hijos, pero tener a esta edad una nietita de cuatro meses...", dijo Mirta en una de sus primeras y tantas intervenciones en el programa conducido por Guido Kaczka y que se emite por El Trece.

La mujer va a usar el millón de pesos para su casa: "Principalmente tengo que hacer la escritura de la casa que tenemos que es una casa familiar, y también arreglarla".

"De nervios estoy más o menos. 60 del 1 al 100. Les avisé a todo el mundo que vine a jugar. Este programa, aunque no avises, todo el mundo te ve, es tan importante. En Gerli no hay nadie que no lo vea", comentó Mirta y su frase fue festejada por los presentes.

Tiene 71 años, es jubilada, era costurera, le gusta practicar aqua gym, relató el conductor quien preguntó: "¿Sos viciosa de los jueguitos del celular?". "Sí", dijo entre risas y aclaró: "No de guerra ni batallas, jueguitos como tetris, crucigramas, sudoku. Además de eso, la mujer también mandó varios saludos durante el programa.

Mirta forjó una linda relación con Ramiro, quien la subió una vez y luego Mirta subió dos veces al joven incluso para disputar la final. La jubilada fue de menor a mayor en el programa y la rompió en la final para quedarse con el premio mayor. Mañana volverá a participar por otro millón.

"No lo puedo creer, muchas gracias. No pensé que pasaba del primer escalón", afirmó y agregó: "Una vez gané un concurso de baile de rock cuando tenía 18 años".

Ramiro, el joven que fue viral en Twitter

"Soy estudiante en la Facultad de Odontología de la Ciudad de Buenos Aires, estoy en tercer año. Por suerte ahora empecé con las materias prácticas ahora, teniendo contacto con los pacientes, está buenísimo", comenzó Ramiro quien logró llegar a la final.

Sin embargo, en Twitter fue viral por su estética. "Me anotó mi hermana", agregó.

En un momento, el periodista deportivo Martín Liberman quiso encontrarle un parecido, pero parece que no tuvo mucho éxito. "¿A Ramiro lo ven parecido a De Paul? No sé si está tatuado como De Paul, viste que está todo tatuado", dijo el panelista. "Tengo tres tatuajes", comentó el joven y agregó: "Es la primera vez que me lo dicen".

