“Los artistas aman la música de mi abuelo”

Hasta el día de hoy a las 20 se podrá asistir de forma gratuita y por internet a esta nueva Experiencia Piazzolla, edición especial por cumplirse el centenario del nacimiento de Astor Piazzolla. Fue organizada por la Fundación Astor Piazzolla, la Fundación Konex y el Centro Cultural Konex. Se emitirá por el Youtube del Centro Cultural Konex y el sitio web experienciapiazzolla.com, más información en www.piazzolla100official.com. Contará con la locución y presentación de Lalo Mir. Anticiparon que serán seis conciertos con un invitado especial por noche: Daniel “Pipi” Piazzolla, Elena Roger y Daniel Rosenfeld. En este reportaje su curador artístico y nieto de Astor, Daniel “Pipi” Piazzolla cuenta cómo imaginó esta nueva celebración.

—¿Por qué se inició esta “Experiencia Piazzolla” en el año 2016?

—En el Centro Cultural Konex aman a Piazzolla y es la primera edición en la que solo participé como músico junto al grupo Escalandrum y Pedro Aznar. Se hace cada dos años. Desde el 2018 me convocaron para que fuese el curador y mi propuesta fue que hubiera diversidad estilística, que estuviese gente que nunca antes hubiera hecho a Piazzolla, buscando la experimentación.

—¿Cómo definirías esta edición 2021?

—Se vio en algún punto afectada por la pandemia. A todos estos artistas los convoqué en el 2019. Hicimos un streaming el año pasado y se hará éste. Quisimos que pudieran tocar todos. Vamos a estar presentando el disco –100– de homenaje a mi abuelo con Escalandrum, también participarán el Sexteto Mayor con Guillermo Fernández, Juan Pablo Navarro Septeto, el Quinteto Grande, Ramiro Flores, Julieta Laso, Lula Bertoldi y la Bruja Salguero. Será una edición Centenario y es muy motivador que se pueda llevar a cabo finalmente. Todo el material fue preparado especialmente. Hay mucha diversidad estilística.

—¿En qué consistió tu curaduría artística?

—Los convoco y les aclaro que lo tienen que hacer a su manera. Así se descomprime todo y se encuentran versiones maravillosas. Todos los artistas aman la música de mi abuelo y me parece injusto que por exceso de respeto teman tocarlo. Siempre les subrayo: “quédate tranquilo que a mi abuelo le gustaba la experimentación”.

—¿Por qué elegiste a Julieta Laso, ex cantante de la Fernández Fierro?

—Pensé en ella, porque la conozco y sentí que podía representar al tango. Hubo varias ediciones de Experiencia Piazzolla y ya habían estado intérpretes como Susana Rinaldi, Julia Zenko, Sandra Mihanovich, Julieta Venegas, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Ligia Piro y Paula Maffia. Quise que estuviera alguna tanguera.

—También hay cantantes del ámbito del rock y del folklore…

—Del rock llamé a Lula Bertoldi. Toqué mucho con Nicolás Sorin, quien es su marido. Siempre le decía que tenía que interpretar algún tema de mi abuelo y me decía “¿te parece?”. También me pasó con la “Bruja Salguero”, quise que el folklore estuviera presente y la elegí a ella. La idea es no repetir a los artistas año tras año.

—¿Qué lugar creés que tiene hoy la música en los argentinos?

—Me parece que nuestro público es muy abierto y que necesita de los shows en vivo. Cada vez le cuesta más escuchar lo que la radio quiera que escuche. Toco en varios grupos, en distintos barrios, provincias y la gente siempre nos acompaña. Tanto haciendo música de Piazzolla con Escalandrum o interpretando nuestra propia música. Cada vez más personas tienen ganas de escuchar lo que puedan elegir y si es de aquí mejor.

—Estuviste en el homenaje a los 200 años de la UBA. ¿Los estudios musicales evolucionaron en la educación desde que ibas a la escuela hasta el día de hoy?

—Creo que en la escuela primaria y secundaria sigue igual. Si hay un chico que canta muy bien no lo incorporan a ningún acto, lo mismo pasa con el que toca el piano. Lo que sí cambió es que hoy en día hay muchas escuelas dónde estudiar música, de manera gratuita o privadas. Antes solo estaba el Conservatorio donde se enseña música clásica. En la actualidad si querés aprender a tocar tango o chacareras hay muchísimos lugares, que no había en mi época. Algo que me gustaría que cambie en las escuelas es que enriquezcan a los alumnos que tienen talentos, tanto en el deporte como en el arte. No lo percibo, ni con mis hijos, ni con sus amigos. Existen concursos de matemática, pero creo que el arte y el deporte son muy sanos. Te ayudan a compartir con otros. Además de los libros que son esenciales.

—¿Tus hijos han heredado la pasión por la música?

—Mi hijo Lorenzo estudia piano desde hace un año, empezó en plena pandemia. Nunca lo presionamos, cada uno hace lo que siente. A él le gusta compartir lo que está estudiando, con sus abuelos y con sus amigos. De chico yo tocaba, pero mucho menos de lo que él lo hace hoy. Mi hija Mora también toca la batería y lo hace muy bien, además, le encanta la fotografía. Ésta es una casa que va por el arte, con mi mujer escultora.

—¿El streaming llegó para quedarse?

—Creo que si vivís en Jujuy y querés ver a Escalandrum podés asistir por ese medio. Incluso más cerca: lo puede ver quien vive en Cañuelas. Creo que debemos estar preparados para esta dualidad: hacer un show en vivo con las cámaras prendidas. En los Estados Unidos hay un lugar donde todas las noches podés ver los shows en vivo y si querés hacés una donación.

—Ayuda el actual 70% del foro para los espectáculos y show...

—Cualquier porcentaje nos ayuda. Para los músicos fue un palazo en la cabeza lo que nos sucedió durante la pandemia. Se habla muy poco, ya desde el momento en que uno dice que se dedica a la música te preguntan qué más hacés. Esto te da entender el lugar que ocupamos para esta sociedad. Somos muy profesionales, estudiamos muchísimo y representamos a la Argentina desde este lado. Incluso pasa cuando te preguntan: “¿venís a grabar un tema?”. Y nunca te dicen cuánto te van a pagar… es incómodo. En Europa y en los Estados Unidos todo está reglamentado, hasta el precio de los ensayos. Te pagan por cualquier movimiento que hagas, como en cualquier Orquesta Sinfónica.

—¿Sirvieron las ayudas que dieron los gobiernos?

—Sé que hubo instituciones que ayudaron. En mi caso no pedí, con mis clases me las arreglé, porque preferí que priorizaran a quienes lo necesitaban.

—¿Cómo sigue el año?

—Tenemos muchas giras de aquí hasta noviembre por todo el país con Escalandrum, durante los fines de semana. Después en octubre presentaremos el disco 100 en el CCK. Para noviembre viajaré solo a España donde tocaré y después en diciembre en Francia.

—Empezamos un período electoral. ¿Ves el tema de la cultura presente en los candidatos?

—Todos deben tener un vínculo con la cultura: si no, no tenés sentimientos.

Entre Maradona, Messi y River Plate

Para demostrar que Daniel “Pipi” Piazzolla además de la música tiene una intensa pasión futbolera basta recordar dos de sus creaciones: La gallardeta y River Plate. No hace falta aclarar cuál es el equipo que lo cuenta entre sus más fervientes hinchas. Hoy reconoce que toda su familia es del mismo cuadro. Y asegura, casi como una explicación: “La música y el fútbol son populares, tienen bastante relación”. Su admiración hacia el director técnico Marcelo Gallardo es infranqueable: “Con Gallardo todo es posible, creo que va a ser historia”.

Cuando se le pregunta por el pase que tuvo nuestro actual y máximo ídolo futbolístico, Lionel Messi de España a Francia, no duda: “Me dio alegría por él. Se lo nota muy contento. Creo que esa cara es porque se dio cuenta que puede cambiar de club. No era frecuente esa pasión futbolera en París. Del Barcelona lo echaron como a un perro. Me parece que le hizo también muy bien ganar la Copa América. Aquí en Argentina ya nadie lo critica. Era muy injusto y creo que le pesaba”.

Si se le pregunta por Messi imposible que no esté presente Diego Armando Maradona. Recuerda: “Mi papá (Daniel Piazzolla) le hizo un tema con el Octeto Electrónico y se titula El Diego. Lo compuso cuando a Maradona le dio el doping positivo”.

En estas últimas Olimpíadas disputadas en Japón se pudo escuchar la música de Astor Piazzolla. Dice su nieto: “Sí, me enteré, creo que eran unas gimnastas rusas…mi abuelo en Rusia es como Luis Miguel. También en el ballet contemporáneo se usan muchas de sus composiciones, al igual que para el patinaje sobre hielo”.