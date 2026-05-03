Marcelo Minino:“Comprender la historia para no repetirla”

En el barrio de La Boca en el teatro de la Ribera regresa de viernes a domingo el espectáculo: Ateneo para una familia. Su autor y director, Marcelo Minino asegura: “Es éste mi tercer espectáculo, después de Lote 77 y Golpe de aire. La empecé a escribir en el año 2024 a pedido del San Martín. Me convocó el director del CTBA, Alberto Ligaluppi y me ofreció la posibilidad de presentar un proyecto donde se incluyeran a los ganadores de la beca Podestá. Consiste en que actúen los mejores promedios de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD). Estoy cumpliendo 25 años de docencia allí y fui becado en el 1998”.

En el elenco confluyen actores de trayectoria como Agustín Rittano, Karina Antonelli Malena Figó y Horacio Marassi, más los jóvenes becarios Diego Berone, Leila Ducrey, Catalina Fusari, Benjamín Marco, Paula Rozenwurcel y Jonás Volman.

—¿Por qué esta versión del texto de Florencio Sánchez?

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—Ateneo para una familia surgió del análisis que hice sobre la obra En familia de Florencio Sánchez. Es un clásico rioplatense de 1905. Cuando empecé encontré que eran voces que había escuchado en mi familia, en vecinos o en la comunidad. Se me hacía muy presente actualizarla, pero ubicándola en los últimos años, desde el inicio de la democracia hacia estos tiempos. Es un ciclo en el cual las familias caíamos por repetición, caer económicamente y perder lo más preciado que son los vínculos amorosos y familiares.

—¿Hay paralelismo entre aquella realidad del principios del siglo XX y la actual?

—El personaje del padre, un ludópata (adicto al juego), se me hacía reflejo de una patria ludópata. Esta familia intenta salir adelante jugando o financiándose sus propias travesuras. Tuvimos dos meses de ensayo, pruebas e investigación con los actores. Siento que es un ateneo para nuestra propia familia porque es un poco la patria, nuestras propias maneras de pensar la construcción de un país. Para mí el material tiene una fuerza muy grande en potencia de la memoria entendida por comprender nuestra historia, para no repetirla. A veces se nos olvidan los hechos que pasan.

—¿Está presente el pasado más reciente y de qué manera hace se víncula con lo que están trabajando?

—Aparece Raúl Alfonsín con un discurso, después la carpa blanca de los maestros, el menemismo, la AMIA y Fernando De la Rúa. No intenta tomar partido sino contar los hechos de la historia, para que se nos refleje como espejo qué es lo que repetimos y lo que nos pasa sobre el ser social.

El espectáculo tiene muchos aportes que hicieron las otras áreas, como vestuario (Pheonia Veloz), escenografía (Rodrigo González Garillo), iluminación (Eli Sirlin), música (Nico Diab) o coreografía (Andrés Molina). Hay un excelente equipo. La anécdota de una familia es muy parecida a la de Florencio Sánchez.