Maroon 5 llega a la Argentina en 2020

Maroon 5, la banda multiplatino ganadora de tres premios GRAMMY, llega a la Argentina el 12 de marzo de 2020 y se presentará en el Campo Argentino de Polo presentado por Flow Music Experience. Tickets a la venta a partir del 15 de noviembre a las 10 AM a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados desde $2.600 + Service Charge en Preventa 1. 15% de descuento con Club Personal durante todo el período de venta o hasta agotar stock.

El anuncio de la gira por Latinoamérica sigue tras el debut de su sencillo más reciente, "Memories" (222 Records / Interscope Records). El lanzamiento del single marca lo nuevo de la banda de Los Ángeles desde el lanzamiento de su himno global "Girls Like You". Producido por Adam Levine y The Monsters & Strangerz y producido por Jacob "J Kash" Hindlin, "Memories" marca un momento de progresión creativa y personal para los músicos. La balada minimalista combina una guitarra impecablemente limpia con letras cantadas y sugerentes de Levine. Además de representar otro lado sonoro, aborda temas desconocidos para el grupo, es decir, la pérdida, pero desde un ángulo diferente.

Adam Levine y la banda tocaron en más de 120 conciertos en más de 30 países con la asistencia de más de 2,500,000 fanáticos.

Después de su lanzamiento, "Memories" rápidamente logró la aparición número 22 de Maroon 5 en el Top 40 de Billboard Hot 100. La canción se encuentra actualmente en la posición #7 en la lista de Billboard Hot AC, su número 25 top 10 en esta tabla y #11 en la lista de Billboard Hot 100. "Memories" es la canción #3 global en Spotify y el video musical ha obtenido más de 80 millones de visitas en Youtube.

►Fechas de la gira

►10/3 Montevideo (URY) / Estadio Centenario

►12/3 Buenos Aires (ARG) / Campo Argentino de Polo

►14/3 Bogotá (COL) / Parque Salitre Mágico

Maroon 5 se destaca no sólo como una de las bandas más perdurables de la música pop, sino también como uno de los actos más importantes del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda de Los Ángeles reconocida mundialmente ha logrado tres premios GRAMMY y ha vendido más de 56 millones de álbumes, 328 millones de sencillos en todo el mundo y ha obtenido certificaciones de oro y platino en más de 35 países.

La banda se ganó a los fanáticos y críticos por igual con el sonido híbrido de rock / R&B que presentaron en su álbum debut, Songs About Jane y su álbum doble platino, It Won't be Soon Before Long. Maroon 5 lanzó varios álbumes de estudio, Hands All Over, que incluía los himnos "Moves Like Jagger" y Overexposed. El quinto álbum de estudio de la banda, V, debutó en el n° 1 en la lista de los 200 mejores de Billboard y contó con los éxitos n° 1 "Maps", "Animals" y "Sugar", ayudando a la banda a establecer un récord para la mayoría de tracks en el top 40 de la historia de 20 años de la tabla, con 9 en total. El video musical del sencillo "Sugar" nominado al GRAMMY del álbum ha registrado un récord de más de 2 mil millones de visitas hasta la fecha.

Maroon 5 lanzó su sexto álbum de estudio, Red Pill Blues, a fines de 2017 a través de 222 / Interscope. El álbum presenta el sencillo global "Girls Like You", ft. Cardi B, que alcanzó el número 1 en el Top 40, el número 1 en Adult Pop, el número 1 en el Billboard Hot 100 durante siete semanas consecutivas. La canción también llegó a la posición #1 en iTunes y Spotify, al tiempo que acumuló más de 818 millones de transmisiones de Spotify y más de 2.2 mil millones de vistas de YouTube / VEVO y es notablemente el video más visto en VEVO en 2018. El single también tiene el récord por llevar más tiempo en el chart de AC Radio por un grupo. La banda terminó 2018 como el acto más importante en la radio estadounidense (según Nielsen Music). Las canciones del grupo acumularon 8.58 mil millones de impresiones de audiencia en todas las estaciones de radio monitoreadas, que incluyeron 1.95 millones de reproducciones de la música de Maroon 5.

Maroon 5 en Argentina es presentado por Flow Music Experience, la nueva plataforma de shows en vivo de Telecom, y se podrá disfrutar en forma exclusiva por streaming en vivo a través de Cablevisión Flow, en los canales 600 o 601.