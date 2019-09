por Gustavo Mendez

Acompañada por doce músicos, y con Mariana Genesio, Inés Estévez y Julieta Díaz en la platea, sus compañeras de Pequeña Victoria, Natalie Pérez cantará esta noche en Teatro Vorterix. “Presentaré las canciones del disco (Un té de tilo por favor), habrá un solo cover y haremos el quinto dueto con invitado sorpresa”, anticipa la actriz-cantante de 32 años que terminó de grabar Pequeña Victoria ayer y colgará por un tiempo su rol de actriz. “Dejo por un tiempo la actuación. Me voy a tirar a la pileta con la música, quiero nadar entre notas musicales”, confiesa Pérez.

Sostiene que hace 22 años trabaja como actriz y aclara que no se cansó de actuar. Se siente joven y decidida a dar el paso. “Estoy en una buena edad para dar un volantazo e intentar hacer algo que me gusta y apasiona”, dice Natalie, a la que le queda estrenar Un amor de película, con Nico Furtado, y Casi feliz, en Netflix, con Sebastián Wainraich. “La música será mi prioridad –remarca–, no voy sacar temas porque sí, es un mundo maravilloso”.

Hace un año lanzó su único CD, y su corte Algo tiene acumula 28 millones de reproducciones. Pérez es muy popular en las plataformas. “Nadie lo esperaba, tampoco soy de mirar los números. Me lo dice mi mánager: ‘Che, estás funcionando bien’, y listo”. Cuenta que ya compuso doce canciones aún no editadas y una de ellas la estrenará esta noche.

Pérez se sumará a las actrices que decidieron dedicarse de lleno a la música, como Lali Espósito y Tini Stoessel. “Todas venimos de programas juveniles donde siempre se cantó. A Tini la veo triunfando, está en su mejor momento y pudo correrse de la chica que actuaba; ella con Violetta recorrió el mundo haciendo shows, eso fue muy fuerte. Lali viene hace un montón laburando y le va rebien. Jime (Barón) la está rompiendo, cada una con su viaje, hay tanta gente en este mundo como gustos para escuchar música. Entonces digo, no creo que haya cupos. Hay miles, en Lationamérica hay miles de cantantes, infinito, y cada vez más cantantes que no son actores, cualquiera en su casa”.

Natalie Pérez regresó a Telefe con Pequeña Victoria después de siete años, y tras el éxito de Las estrellas. “Le tenía mucha fe, es un proyecto muy distinto a una novela tradicional, como un poco más dedicado, tomándonos un poco más los tiempos para laburar las escenas... Creo que también es una novela que viene con un bebé abajo del brazo. Así que, bueno, seguramente, siga creciendo, a la par que crecen los bebés en las grabaciones”, comenta.

Pérez es Bárbara, quien alquila su vientre por necesidad. La actriz jura que “en un caso extremo, más que alquilarlo lo prestaría para ayudar a mi hermana que en un supuesto caso no podría o algún amigo, no lo haría por dinero”. Cuando era adolescente, Natalie creía que antes de los 30 iba a formar su propia familia. “Tengo un reinstinto maternal, me encanta. Disfruté muchísimo grabar con los bebés, y en el grupo de mis amigas soy la remamá”.

En su mejor momento profesional, Natalie Pérez rompió con su novio después de seis años. “No siento que la vida me haya dado un golpe, yo tomé una decisión, cero frustración. Yo lo conozco de toda mi vida, lo voy a amar siempre, en este momento no coincidimos, él tiene sus proyectos, yo los míos. Se cortó de raíz pero seguimos en contacto pero porque nos queremos un montón”.

El largo camino desde "chiquititas"

Natalie Pérez empezó su carrera a los 10 años en Chiquititas y siguió en Telefe hasta los 21. Dos años más tarde pasó a Canal 9 y a los 25 desembarcó en Pol-ka hasta los 30 años. “Yo siento que nunca dejé ni pertenecí a algún lugar. A los técnicos de Telefe los conozco desde Chiquititas, es como estar en casa, y si alguna vez vuelvo a Pol-ka va a ser lo mismo, tengo los mejores recuerdos”. La competencia de Pequeña Victoria con Argentina tierra de amor y venganza dice que “es ridícula, la gente quiere ver las dos, y hoy se puede ver por internet, si puede ir una un rato antes, y después la otra, y que les vaya bien a las dos”.

En la tira utilizan Uber, servicio que Pérez admite no usa. “No me gusta que me lleven, me da miedo, no me gusta”, responde. “Salvo en un caso extremo que no pueda manejar yo. O a lo sumo mi viejo, mi vieja, alguien de confianza”. Y agrega: “No tengo la aplicación y hoy parar un taxi en la calle no me parece un buen plan”.

Con Pequeña Victoria aprendió conocimientos del mundo trans. “Era totalmente desconocido para mí. Las cosas que me han contado, lo que han sufrido, cómo han llegado a ser quienes son ahora, y cómo fue atravesar esos momentos con sus familias. Personas refuertes, muy alegres, felices, empoderadas, seguras y decididas”. También conoció más sobre la maternidad: “Supe que los bebés en el octavo mes sufren un episodio en que se reconoce un ser separado de su madre. Y lo más importante que no es necesario tener un hombre y una mujer para formar una familia, que la verdadera familia es el amor y el respeto”.