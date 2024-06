Nahir Galarza sostiene que no asesinó a Fernando Pastorizzo: "Yo no lo maté, fue otra persona"

Nahir Galarza continúa siendo tema de conversación. Tras el estreno de la película protagonizada por Valentina Zenere, se lanzó un documental de dos capítulos en el que los protagonistas reales narran uno de los crímenes más impactantes de los últimos tiempos. La joven de 25 años apareció ante las cámaras, y se difundieron las primeras imágenes de ella en la cárcel.

El documental “Nahir, el secreto de un crimen”, dirigido por Alejandro Hartmann y Tatiana Mereñuk, se compone de dos capítulos. En el primer capítulo, Nahir Galarza habla sobre su infancia y su relación con su padre. También ofrece detalles sobre la noche en que Fernando Pastorizzo fue asesinado.

En su relato sobre esa noche, Nahir Galarza aclara que no puede revelar “todo” porque prefiere “cargar con ciertas culpas”. “A Fernando no lo maté. Fue otra persona. Creo que no me corresponde a mí decirlo”, afirmó Nahir. "Yo no puedo hacer nada, Fernando ya no está acá", se la escuchó decir.

Allí, Nahir Galarza explicó que ella admiraba a su padre, a pesar de no tener una relación muy cercana. Por otro lado habló de su mamá y de los comienzos de su noviazgo con el joven al que asesinó a fines de 2017. “Es complicado porque tuvimos distintas etapas”, confirmó desde el penal de mujeres de Paraná.

“Los dos sabíamos que no teníamos una relación seria... Que nunca nos íbamos a presentar a nuestra familia, que nunca íbamos a poder hacer cosas de pareja, pero a la vez nos seguía molestando que el otro hiciera algo”, explicó sobre la relación conflictiva que tenía con su novio.

Además, confirmó que todo empeoraba entre ellos con el paso del tiempo. “Nos separábamos y estábamos mejor, pero a la vez nos sentíamos mal y por eso volvíamos a hablar. O, por ahí, yo lo veía llorar y me daba mucha tristeza a mí y me sentía culpable también, o terminaba apareciéndose en mi casa, no sé, a las 2 de la mañana, porque sabía que todos dormían”, continúo relatando en el documental.

“La situación se fue agravando y fue poniéndose todo más violento. Se enojaba mucho y se ponía de una manera que yo nunca lo había visto”, reveló sobre la violencia de género que sufrió durante su noviazgo. “Una vez, Fernando rompió su propio celular. Después ya directamente empezaron los golpes hacia mí, después ya me empezó a pegar a mí”, sostuvo.

Tras relatar algunas de las actitudes que tuvo con ella, sacó a la luz los motivos por los cuales Fernando se ponía violento con ella: “Siempre era por lo mismo, o por celos o porque hacía cosas que no le gustaban, o por la ropa que me ponía o porque se enteraba con quién me hablaba”.

Donde ver “Nahir, el secreto de un crimen”

Disponible en Prime Video, el servicio de streaming de Amazon, "Nahir: El secreto de un crimen" combina una minuciosa investigación con un enfoque narrativo que no solo informa, sino que también involucra y desafía al espectador. Este documental establece un nuevo estándar para la cobertura de casos judiciales mediáticos en formato documental.

El primer episodio de la docuserie ofrece un recorrido exhaustivo por el caso, abarcando desde los eventos iniciales hasta el juicio. Este enfoque detallado se apoya en una variedad de testimonios que enriquecen la narrativa y aportan múltiples perspectivas. Entre estos testimonios se encuentran los de los padres de Nahir, Marcelo Galarza y Yamina Kroh, así como el del abogado defensor Dr. José Ostolaza.

Además, dos amigas adolescentes de Nahir y el manager Jorge Zonzini, autor del libro "El Silencio de Nahir, Crónica de un Linchamiento Mediático" (2021), aportan sus puntos de vista. Zonzini, conocido por su defensa vocal de Nahir, utiliza el documental para reafirmar su teoría de que Nahir encubrió a su padre como el verdadero autor del crimen, criticando duramente a la justicia en el proceso.

El segundo episodio es especialmente revelador, ya que desafía las narrativas previamente establecidas y ofrece nuevas perspectivas y datos que cuestionan la versión oficial del caso. Este episodio incluye las versiones de Silvia Mantegazza, madre de Fernando Pastorizzo, su abogado Rubén Virué, y los amigos de Fernando. La diversidad de estas voces no solo añade profundidad al relato, sino que también equilibra la serie, permitiendo al espectador formarse una opinión más completa y matizada del caso.