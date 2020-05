Ricardo Darin sobre la pandemia: “Es la última oportunidad que tenemos de demostrar cierto atisbo de generosidad social”

"Esto es un momento bisagra. Y no solo para el arte escénico. Para la humanidad es un momento bisagra que muy pocas veces nos ha tocado vivirlo en carne propia, donde todos tenemos los pies parados en el mismo plató. Es una lluvia que nos está mojando a todos, al mismo tiempo", expresó Ricardo Darín consultado por el impacto del Coronavirus.

"Probablemente sea una última oportunidad que tengamos de demostrar cierto atisbo de generosidad social, ya que venimos de tantas décadas en las que nos han inculcado y obligado a pensar en el individualismo”, resaltó el actor.

Entrevistado en #EntrevistaHistory, un segmento del canal HISTORY donde se realizan entrevistas bajo la modalidad de video llamada, Darín aprovechó a enviarles un mensaje a los empresarios. “Me quiero dirigir a los empresarios. Quiero pedirles que tomen clara consciencia de que son los que realmente pueden mover la aguja y producir un cambio importante. Si no lo quieren hacer, háganlo por sus hijos, por sus nietos que, en definitiva, todos estamos metidos en la misma sopa”, expresó.

“Nos toca ser en este momento uno de esos colectivos que no son considerados actividades esenciales. Es entendible, comprensible por otra parte, pero es controversial”, señaló el actor en referencia a cómo la comunidad artística se ve afectada durante esta crisis generada a raíz de la pandemia. En la nota, conducida por el historiador mexicano Alejandro Rosas, agregó: “La verdadera importancia del arte escénico y de las artes en general, creo que en este momento cobran la mayor significancia que hemos tenido por lo menos a nivel generacional”.

"Soy un privilegiado y no tengo derecho a quejarme prácticamente"

El actor, además, habló del rol del entretenimiento,de la evolución de la comedia y del humor a lo largo de las generaciones, y de la necesidad de la risa como un instrumento. "Nos permite mantener la energía lo más elevada posible en tiempos de confinamiento y encierro”, dijo al respecto.

Al ser consultado como lleva el la cuarentena, aseguró tener sus momentos . "Yo soy un privilegiado y no tengo derecho a quejarme prácticamente. Pero no puedo dejar de pensar en todas aquellas personas que están obligadas a tener un confinamiento, pero que al mismo tiempo están sufriendo una gran crisis económica y están angustiados por ver cómo van a salir de esta situación. Yo tengo la gran suerte de tener a mi mujer, Florencia, que tiene un gran sentido del humor y permanentemente me está buscando porque, como nos conocemos en profundidad, estamos tratando de no desentendernos de aquellas pequeñas o grandes oportunidades que tenemos de reírnos a carcajadas", dijo.

Y recomendó: "Hay un ejercicio que los actores hacemos antes de subir al escenario para aflojar los músculos faciales y la bisagra de la mandíbula, que es reírnos a carcajadas obligatoriamente. Parece una locura, pero funciona. Y yo muchas veces lo propongo en esas familias en donde de golpe hay muchos integrantes, proponer la carcajada. Porque la carcajada es contagiosa y eso libera mucha energía y nos eleva mucho el ánimo. Hay mucha necesidad de reírnos en este momento".

