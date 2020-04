Cómo será la nueva serie de Netflix sobre la pandemia filmada en cuarentena

Netflix no se frena. Además de ser la empresa de entretenimiento que mejor ha rendido económicamente en la industria del entretenimiento gracias a la pandemia, ha generado un sorpresivo anuncio. Sobre todo considerando que la producción en Hollywood está frenada y que hasta los cines se niegan abrir (mejor para Netflix, claro).

Netflix Inc. anunció que esta produciendo una serie llamada Distancia social (Social Distance es su nombre original en inglés y todavía no se ha anunciado cuál será la traducción del mismo). Se trata de una ficción que va a mostrar desde la comedia nuestra vida hoy en cuarentena. La responsable es Jenji Kohan, la showrunner de Weeds y del famoso show que acaba de finalizar, Orange is the New Black. Kohan es también la productora ejecutiva de otro show famoso de Netflix, Glow.

El show se llamará Social Distance y será producido en los hogares de los actores.

¿Cómo se filmará el nuevo show, considerando que los estudios están frenados y que no hay ni una sola producción en rodaje en Los Ángeles? En los hogares de los actores. Así es: desde su propio hogar, los intérpretes (que todavía no han sido anunciados) registrarán sus papeles y los enviaran a la producción. Netflix asegura que ya hay guiones escritos a la distancia y la producción comienza en breve.

Kohan ha contado que todo el equipo, o parte del mismo, ha trabajado a lo largo de la preproducción de la serie desde su hogar, a partir de reuniones online. Kohan, de hecho, declaró: "Nuestros escritores nunca se encuentran físicamente durante el proceso de escritura. El director, Diego Velasco, va a trabajar a la distancia".

Netflix asegura que gran parte de sus contenidos para 2020 ya están filmados.

Netflix entonces vuelve a sorprender por su capacidad para reaccionar frente a la crisis del coronavirus y, al menos en este caso, para generar contenidos incluso en esta situación y en este parate de la industria.

Hay otra duda que asola a los consumidores de entretenimiento: ¿hasta cuando habrá nuevos contenidos disponibles, teniendo en cuenta que ya nada se esta produciendo? Frente al miedo por la posible escasez de series, considerando que nada se está filmando en Hollywood, la compañía ya aseguró en más de una ocasión que su producción para 2020, o gran parte de ella, ya está filmada.

¿Será esta la nueva forma de producir contenidos por unos meses? ¿O es Social Distance una excepción que demuestra la capacidad de reacción de un gigante del entretenimiento como Netflix?

