Vuelven los cines en Estados Unidos: Texas quiere abrir sus salas el viernes 1 de mayo

El gobernador de Texas anunció que los cines pueden volver. En plena crisis sanitaria de Estados Unidos, con Nueva York (del otro lado del mapa) siendo el epicentro más grande de la pandemia hoy, la medida de Greg Abbott permite que las salas de cine vuelvan a abrir sus puertas.

El gobernador aclaró: "Es un permiso para abrir, no es un requerimiento". No solo cines podrían abrir: también restaurantes y shoppings. Pero hay letra chica: podrán abrir solo si no superan el 25% de la capacidad total de sus espacios.

Las grandes cadenas de cine norteamericanas, que muchas sostiene no sobrevivirán la pandemia, insisten que la medida no ayuda. De hecho, insisten que generará más costos que ganancias y por eso no llevarán a cabo la apertura grandes complejos. Además, agregan, que se necesita más tiempo para poder generar la medidas sanitarias correspondientes. Netflix mientras ve crecer sus acciones más que nunca.

Texas quiere que el 1 de mayo los cines y shopping vuelvan a funcionar.

AMC Threatres, la compañía de cines más grande de Estados Unidos y del mundo, anunció que no abriría ninguna de sus 1000 salas hasta que los grandes estudios de Hollywood, como Disney o Warner, prometan acompañar con estrenos cruciales. Con suerte, eso sería el 17 de julio, con el estreno de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. Y Mulan se suma a la lista de estrenos debutantes bajo el nuevo orden: el 24 de julio Disney tiene pautado su estreno.

Plano, una cadena nacional con base en Texas, volvió a contratar a sus 17.500 empleados y los esta entrenando para funcionar con medida sanitarias extremas. Aun así, hasta el 1 de julio no planean abrir.

Texas se suma Carolina del sur, Oklahoma y Alaska, otros estados norteamericanos listos para levantar la cuarentena desde el 30 de abril. La diferencia es que Texas, con 30 millones de habitantes, es el estado un número tan grande de población en llevar a cabo tamaña medida. No hay que olvidar que el festival de cultura pop más grande de Estados Unidos, SXSW, debió suspenderse por medidas del gobierno de Austin, Texas.

El presidente Donald Trump incluso está en desacuerdo con la medida de Abbot. Pero Abbot avanza con su propuesta y el 1 de mayo, si no hay revés alguno, abrirán pequeñas salas de cine, restaurantes y shoppings.

Abbott declaró: "Somos tejanos. Podemos con esto."