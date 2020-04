Trump sugirió inyectarse desinfectante para tratar el coronavirus y uno de sus asesores lo contradijo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica con una de sus particulares afirmaciones este jueves 23 de abril. En esta última oportunidad, el republicano sugirió la posibilidad de tratar el coronavirus con "una inyección" de desinfectante o la aplicación de rayos ultravioletas en el organismo.

"Veo que el desinfectante lo noquea en un minuto, en un minuto. ¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo como una inyección dentro o casi una limpieza? Como pueden ver, llega a los pulmones y alcanza una cifra tremenda en los pulmones, por lo que sería interesante comprobar eso", planteó el jefe de Estado, al dirigirse al director de la División de Tecnología y Ciencia del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan.

Bryan realizó una exposición sobre las medidas para evitar la propagación del coronavirus, durante la cual sostuvo que el COVID-19 "muere rápido" cuando está expuesto a la luz solar.

Por ello, Trump consultó además por la posibilidad de introducir rayos ultravioletas en el organismo: "Suponiendo que se pone la luz dentro del cuerpo, lo que se puede hacer a través de la piel de alguna otra manera, creo que usted dijo que van a comprobar eso también".

Como es habitual, las declaraciones del presidente no dejaron indiferente ni a la comunidad científica ni tampoco al mundo de la política. Incluso uno de sus asesores salió a contradecir sus planteamientos.

El comisionado de la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) y miembro del grupo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Stephen Hahn, consignó en diálogo con la CNN: "Ciertamente no recomendaría la ingestión interna de un desinfectante". Neumonólogos y otros profesionales de la medicina se sumaron al rechazo de esta sugerencia al contraindicar esta acción en varios medios estadounidenses.

Incluso Reckitt Benckiser, la empresa que produce los desinfectantes Lysol y Dettol, advirtió a la población que "bajo ninguna circunstancia" estos deben "administrarse dentro el cuerpo humano (a través de inyección, ingesta o cualquier otra vía)".

UV light? Injecting disinfectant?



Here’s an idea, Mr. President: more tests. Now. And protective equipment for actual medical professionals. https://t.co/Zv4Mfs2Z4a