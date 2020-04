Un coronavirus fuera de control se ensaña con Trump, Bolsonaro y López Obrador

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, dijo semanas atrás que el nuevo coronavirus es apenas una “gripecita”, desoyó a los expertos y a su propio ministro de Salud, desafió las normas de distancia social recomendadas y puso su confianza en la religión. Ahora, los casos confirmados en Brasil de pacientes infectados con el nuevo coronavirus pasaron de 25.262 a 28.320 en 24 horas y el número de muertos de 1.532 a 1.736, con una tasa de letalidad de 6,1%.

Los datos dados este 15 de abril indican 3.058 casos nuevos de la COVID-19 en las 24 horas, ante 1.832 en las 24 horas anteriores, con 12 por ciento de incremento diario, y 204 nuevos muertos, el mismo número que el día anterior, con aumento diario de 13 por ciento. Los casos confirmados se concentran en Sao Paulo (11.043), Río de Janeiro (3.743), Ceará (2.157), Amazonas (1.554), Pernambuco (1.484), Minas Gerais (903), Santa Catarina (853), Bahía (807), Paraná (803).

El ministro de Ciencia, Tecnología, Innovaciones y Comunicaciones, Marcos Pontes, informó que se realizan estudios clínicos con un remedio ya conocido, en la reducción de la carga viral del virus. Señaló, además, que las pruebas con pacientes hospitalizados estarán finalizadas en cuatro semanas, y dijo que no revelará el nombre del medicamento para evitar que la gente corra a las farmacias por él. En los estudios participarán 500 pacientes de siete hospitales brasileños, en un tratamiento que durará cinco días y otros nueve días de observación, por un total de 14 días, con expectativa de que los resultados salgan "en las próximas semanas".



En México existe un proceso "acelerado" de contagios

Andrés Manuel López Obrador alentó a la población a seguir saliendo a pasear y comer afuera, y salió a la calle a besarse con sus seguidores mientras el coronavirus avanzaba con paso firme. Al día de hoy, un total de 449 personas murieron en su país y se registraron 5.847 casos confirmados por una enfermedad que continúa avanzando "de manera cada vez más acelerada", según dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

El funcionario dijo este miércoles que la propagación de la enfermedad crecerá de manera importante en México debido a que muchas personas no respetaron el distanciamiento social. "Esto nos preocupa porque están respondiendo ante un riesgo de una manera que no les ayuda a disminuir el peligro, pero además, porque están contribuyendo a que el riesgo en toda la población no disminuya", alertó.

En las últimas 24 horas fallecieron 43 nuevas personas, una de las cuáles es una niña con Síndrome de Down y padecía cariopatía congénita. Además, que de los 11.717 casos sospechosos por la enfermedad, 92 fallecieron, pero "aún no se cuenta con un resultado de muerte" por COVID-19. De igual manera, el número de casos positivos pasó de 5.399 a 5.847, de los cuales hay ya pacientes hospitalizados: 256 intubados, 1.187 se reportan graves y 643 se encuentran estables.

El alto funcionario sanitario alertó que existe un proceso "acelerado" de contagios, en zonas metropolitanas como el Valle de México principalmente. Aseguró, además, que en el escenario 3 o fase epidémica de la enfermedad, que se prevé llegue a finales de este mes, principios de mayo entrante, se aplicarán nuevas medidas sanitarias. "Los estados de la zona norte van a ser los más afectados por la epidemia, esto es a consecuencia, entre otras cosas, de que se desaprovecharon los últimos 10 a 12 días desde que se establecieron las medidas extraordinarias de seguridad sanitaria y algunas empresas en estas entidades siguieron operando", puntualizó.

La comisión científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para prevenir y responder a la emergencia mundial por el nuevo coronavirus, alertó esta mañana que el número de casos que se tengan en México "va a ser igual que en otros países pero se busca que el incremento de muertes sea menor", por ello consideró necesario que se atienda a los pacientes no solamente identificados confirmados, sino también los casos clínicamente identificados como sospechoso.



"La batalla continúa", dice Trump

Estados Unidos registró este miércoles un nuevo récord macabro con 2.569 muertes ligadas al nuevo coronavirus en 24 horas, el peor balance diario de un país en todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johns Hopkins. De esa manera, la primera potencia mundial totaliza 28.325 muertes por la pandemia. Las cifras de ese centro considerado referencia en el tema, llegaron después de que el presidente Donald Trump pasara semanas minimizando las medidas de prevención que le recomendaban los científicos y dijera que cuidar la economía es mejor que someter a la población a una cuarentena.

Con cerca de 17 millones de nuevos desempleados en tres semanas, la economía estadounidense acumulando indicadores aterradores y los anuncios de las empresas revelan la amplitud del desastre. Ante esto, Trump prometió entregar este jueves su hoja de ruta para la reactivación progresiva de la economía estadounidense, paralizada por el coronavirus, y afirmó que su país, el más golpeado en el mundo por la pandemia, probablemente ya "pasó el pico" de contagios.

"Mañana será un gran día", dijo temprano el miércoles el presidente en los jardines de la Casa Blanca, prometiendo para el jueves los detalles de esta "reapertura de la economía". "Vamos a abrir los estados, algunos estados mucho antes que otros", prometió, asomando la posibilidad de que algunos casos la reapertura económica empiece antes del 1 de mayo. "La batalla continúa, pero los datos sugieren que en todo el país hemos pasado el pico de nuevos casos", señaló.





