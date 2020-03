por Enrique Garabetyan

Aunque todavía hay varios aspectos de la biología y el comportamiento del nuevo coronavirus que no se conocen con precisión, sí se sabe que el principal grupo de riesgo son los adultos mayores. Así lo demuestran varios estudios, como el que se publicó en la revista médica The Lancet, que confirma que la edad avanzada, los problemas de coagulación de la sangre y los síntomas de septicemia son los tres principales factores de riesgo a la hora de morir por Covid-19. Mientras que la tasa de mortalidad promedio es de un 2,3%, en las personas mayores de 80 años el índice sube a 14,8%.

“Tenemos que enfatizar los cuidados con los mayores de 65, ya que forman el grupo más vulnerable en cuanto a mortalidad”, sostuvo el infectólogo Eduardo López. ¿Cuáles son esos cuidados? “En este momento, lo central es que los mayores cumplan de la mejor manera posible el aislamiento social. Eso se expresa en que no concurran a reuniones o salidas con otras personas y menos a lugares cerrados donde aumenta el riesgo de exposición”, le dijo a PERFIL el doctor José Ricardo Jáuregui, presidente electo de la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría.

El experto agregó que “si conviven con su familia deben tratar de mantener la distancia de un metro, no compartir utensilios, limpiar las superficies comunes con alcohol o lavandina y todos extremar el lavado de manos”. Según Jáuregui, parte de estas precauciones explican el hecho de que los geriátricos y residencias estén prohibiendo el ingreso de personal y las visitas de familiares que tengan algún síntoma compatible o que hayan regresado de países con circulación viral.

Por otra parte, también se recomienda que eviten en lo posible concurrir a lugares donde pueden contagiarse. “Por ejemplo, tratar de mandar a algún familiar a buscar las recetas al consultorio o los medicamentos a la farmacia. O pedir su medicación por el sistema de tratamiento prolongado, para que reciban mayor stock sin tener que regresar al consultorio por varias semanas”, ejemplificó Gabriela Gallo, médica geriátra y asesora de la Licenciatura en Gerontología de la Universidad Siglo 21. “También es fundamental que, si tienen patologías de base como diabetes e hipertensión, las mantengan controladas. Y no deben postergar darse la vacuna contra la gripe y la neumonía”, agregó.

Medidas. Desde el PAMI, la principal obra social de la tercera edad, también prepararon un plan de contingencia. “Lo pensamos para detectar lo antes posible cualquier caso de infección entre nuestros afiliados y poder atenderlos para que se recuperen lo más pronto posible”, le dijo a PERFIL Yanina Miragaya, coordinadora de Epidemiología y Riesgo Sanitario del PAMI. Miragaya detalló que habilitaron el número telefónico 138 (opción 9) y en la web se armó una sección con información actualizada para que los afiliados tengan acceso inmediato a noticias confiables y puedan descartar la información errónea y falsa que circula en las redes”.

La coordinadora detalló que si llama un afiliado con síntomas el operador lo guía con preguntas hasta determinar si se manda una ambulancia, si necesita derivar o internar o si es otra cosa. Y recordó que “la recomendación principal es que reduzcan al máximo las actividades grupales. Por ejemplo, si están bien de salud, pueden salir a hacer una compra al almacén o hacer sus caminatas. Y, por supuesto, continuar con actividades centrales para su salud, como las diálisis. Pero recomendamos que posterguen los grupos de yoga o los talleres”.

En los centros de jubilados de la institución planean seguir ofreciendo actividades individuales, como el control de la presión y pedicuría. “Pero ya estamos suspendiendo las actividades grupales para evitar los grupos. Y en nuestros comedores estamos preparando viandas para que se lleven a su casa”. Finalmente, Miragaya recordó que “estamos ampliando los trámites que se pueden hacer por internet o por teléfono, para que no tengan que concurrir personalmente a los centros de atención. O que puedan efectuar ese trámite por medio de un familiar”.

Las embarazadas, con menor riesgo

A diferencia de lo que ocurrió en epidemias anteriores, como la gripe en el año 2009, las embarazadas no conforman un grupo de alto riesgo ante la infección por coronavirus. “Hasta ahora los registros y estudios publicados en revistas científicas confirman que ni las mujeres embarazadas ni los chicos conforman un grupo especial de riesgo”, le dijo a PERFIL Miriam Bruno, pediatra e infectóloga del hospital Durand y miembro del comité de infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. “Entre menores de 13 años prácticamente no hay registros de casos. Pero no es que no se infectan sino que cursan la enfermedad sin mostrar sintomatología. El problema es que sí pueden ser transmisores del virus”, explicó. En cuanto a las embarazadas “no necesitan, por ahora, ningún cuidado extra en particular ni es un grupo que haya mostrado tener mayor mortalidad”. Con respecto a amamantar, “los médicos siguen analizando si una mamá con diagnóstico confirmado debe estar aislada, o no, del bebé. Como mínimo, sí recomendamos el lavado de manos antes y después de dar la teta. Eventualmente, se puede usar barbijo”, finalizó.