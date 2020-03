El país se queda sin cines, teatros, deportes ni recitales durante dos semanas

El nuevo coronavirus (COVID-19) dejó a Argentina sin cines, teatros, recitales ni clases. El presidente Alberto Fernández llevó a cabo este domingo una conferencia de prensa en la que anunció el cierre de las fronteras y la suspensión de las clases en todos los niveles educativos hasta fin de mes, para evitar la propagación de la enfermedad.

Además, el jefe de Estado informó que, por lo menos hasta el próximo mes, no se podrá desarrollar "ningún espectáculo, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclee en esos encuentros, tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine".

"Estamos luchando contra un enemigo invisible, que de repente anida en uno de nosotros y nos convierte en portadores del enemigo. Tenemos que tener conciencia de que el virus nos puede atacar a nosotros y nosotros podemos dañar a otros", explicó el mandatario días después de haber declarado la emergencia sanitaria nacional por una crisis que afectó ya a 56 personas (cifra oficial del 15 de marzo)

Estas son las medidas anunciadas por el gobierno:

Suspensión de las clases en jardines, escuelas primarias y secundarias. Las universidades, al ser autónomas, deben decidirlo por sí mismas. Las escuelas seguirán abiertas para otras actividades, por ejemplo, para darle de comer a los chicos en el caso de aquellas que tienen comedores y merenderos.

Se cerrarán las fronteras terrestres con los países limítrofes. Quienes quieran salir podrán hacerlo. Quienes quieran entrar sólo podrán hacerlo si son nativos o residentes.

Se emitirá licencia de trabajo para los mayores de 65 años, un sector de la población considerado de riesgo. También se dará la posibilidad de que los menores de 65 años hagan home office siempre que su tarea así lo permita, y se buscará la reducción al máximo de eventos sociales y deportivos.

No se descarta una cuarentena más generalizada. Pero por ahora no habrá restricción total de la circulación como ocurre en Europa.

El presidente dijo que no se descarta el cierre de shoppings, no así “comercios de cercanía”. “La gente necesita seguir yendo a comprar sus cosas. Lo que queremos es evitar aglomeramiento de gente”, dijo.

La industria del espectáculo había adoptado una serie de medidas para enfrentar la pandemia, como la reducción a un 50 por ciento de la ocupación de las salas, con un límite máximo de 200 personas en cada una de ellas. El reconocido productor teatral Carlos Rottemberg, integrante de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet), sostuvo que "la salud debe estar por encima del show".

Figuras globales del ámbito musical habían cancelado actuaciones, como la banda estadounidense de rock "Maroon 5", mientras que el festival Lollapalooza, que tenía a las bandas "Guns N' Roses" y "The Strokes" como principales figuras, se postergó hasta noviembre próximo.

Con respecto a partidos de fútbol, el presidente dijo que “se juega a puertas cerradas, no habría inconvenientes”, pero pidió que la transmisión por televisión de los encuentros deje de ser paga y vuelva a ser gratuita. "Me encantaría que en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlo no por sistema codificado, sino por tevé abierta. Ya que nos vamos a quedar en casa, para nosotros es un divertimento ver los partidos de fútbol", propuso.

Este fin de semana, el número de muertos por coronavirus en el mundo superó los 6 mil, de los cuales 2 mil se encuentran en Europa, mientras los contagios se convierten cada vez en más dramáticos y ascienden a los casi 168 mil, de los cuales la mayoría están en China, seguida por Italia y España. La pandemia de coronavirus causó en Europa más de 2.000 muertos, y más de 6.000 en todo el mundo, de los cuales 2.000 se registraron en Europa.

A finales de 2019, China informó de un brote de neumonía en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, causado por una nueva cepa de coronavirus. El virus fue denominado SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19. Solo en China existen (al 15 de marzo) unos 81.000 casos confirmados, incluyendo 3.199 decesos, mientras que a nivel mundial los casos rozan los 170.000, y el total de las muertes, las 6.500. En Europa se contabilizan 160.000 casos, siendo Italia y España los países más afectados.

DS