VIDEO | Alerta y patrullaje en España: "¡Esto no es broma, se están muriendo personas!"

Frente a la pandemia del coronavirus que afecta al mundo, España impuso desde el sábado 14 de marzo el aislamiento casi total de sus ciudadanos al aplicar el estado de alarma en el país, y fuerzas policiales e incluso del ejército se movilizan controlando el cumplimiento de la medida en las calles.

Por las próximas dos semanas, los españoles tendrán prohibido circular por la calle excepto para ir o volver del trabajo, hacer las compras indispensables, asistir a mayores, niños o dependientes, pasear animales domésticos, sacar efectivo y acudir a centros de salud.

Las fuerzas de seguridad patrullan los espacios públicos para asegurar el acatamiento de estas restricciones, que también incluyen una disminución del tráfico ferroviario y aéreo dentro del país, donde en una semana se multiplicaron por diez los casos de coronavirus, y llegaron a contabilizarse más de 7000.

En varios videos que circularon en las últimas horas, se ve cómo las fuerzas de seguridad actúan ante un hombre que se encuentra en la calle circulando, aparentemente sin motivo alguno. “No se puede pasear, no se puede pasear. Esto es muy serio. Se están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. Usted tiene que estar en casa, usted no está trabajando”, le dicen los oficiales a la persona.

En otro de los registros, un móvil policial circula por las playas de Cádiz, y mediante un altoparlante advierte a algunas personas que “no están de vacaciones” y que la situación es “de alarma”. “No se puede correr en la playa. Caballero, póngase la ropa y vístase, no está de vacaciones. Estamos en estado de alarma”, se escucha decir al policia.

España se convirtió en el segundo país más castigado de Europa por la pandemia, y ante la previsión de superar los 10.000 infectados la próxima semana, se decidió el estado de alarma por un mínimo de catorce días.

"Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener desgraciadamente consecuencias, pero no nos va a temblar la mano para ganar al virus", advirtió el presidente Pedro Sánchez tras una reunión con sus ministros de más de siete horas, en la que los participantes guardaron la distancia prudencial entre ellos para evitar más contagios.

"Esta circulación habrá de realizarse individualmente, salvo en las personas con dificultad de movilidad", dijo el presidente del gobierno español. La declaración del estado de alarma prevé además el cierre de todos los comercios no indispensables, y otros locales de ocio y ratifica la suspensión de las clases que ya se había decretado días antes.

Asimismo, dota al poder ejecutivo de ejercer el control sobre todo el territorio, pasando por encima de los gobiernos regionales, y da capacidad para intervenir bienes privados para combatir el coronavirus o asegurar el abastecimiento de la población.

A.G./M.C.