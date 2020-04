Era una certeza, pero la noticia no veía la luz. La espera terminó: San Diego Comic-Con, el evento más grande de la cultura pop, ha sido finalmente cancelada. No tendrá edición 2020. Y no solo eso, se anunció ya su nueva fecha, desterrando cualquier sospecha que podría moverse el evento a otro momento del año.

El evento anual que tiene lugar desde hace 50 años en San Diego se suspende por primera vez en su historia a causa del coronavirus y su avance en Estados Unidos.

Los organizadores publicaron un texto para explicar la decisión: “El evento regresará al Centro de Convenciones de San Diego en 2021”. ¿Los días para la plataforma donde Marvel, DC Comics, HBO, Netflix, Disney y demás gigantes anuncian sus próximos productos y estrenos? Del 22 al 25 de julio de 2021.

La suspensión es un golpe a la cultura pop, que en medio de la pandemia tenía esperanzas que la Comic-Con generará una plataforma alternativa. Todavía no hay noticias si habrá conferencias o anuncios online.

La suspensión también es una gran pérdida a la economía de San Diego, que gracias a los 130.000 mil fans que el evento posee, generan 88 millones de dólares de ganancias a la ciudad. También queda en veremos cómo se generará un nuevo Comic-Con, considerando que el distanciamiento social es una posibilidad muy remota en un evento cuya naturaleza implica la aglomeración masiva de de gente.

Entre las grandes dudas que genera esta suspensión hay una crucial: ¿habrá anuncios por esos días en que San Diego Comic-Con debía llevarse a cabo? Todo indica que no, pero un hueco enorme se genera y habrá que ver qué evento, online o no, puede suplirlo.

En Argentina, la famosa Argentina Comic-Con también suspendió su edición de mayo. Este tipo de eventos, que han sido cruciales en el desarrollo de los fans, ya sea de cine, series o cosplay, enfrentan una encrucijada similar a la que enfrenta los recitales de música.

