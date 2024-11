El periodista Sergio Lapegüe, una de las figuras más queridas del canal TN, renunció luego de más de 30 años en Artear y su futuro estaría en otra señal televisiva. La salida del conductor de Tempraneros se da en medio de varios rumores de pases en la TV argentina, en los canales de noticias, después de que también trascendiera que distintos comunicadores de La Nación + también cambiarían de lugar.

"Sergio Lapegüe dejaría las noticias y ARTEAR (Todo Noticias). Tiene una propuesta firme para hacerse cargo de la segunda mañana de América TV (10 a 13 aprox) desde febrero de 2025", informó el periodista Pablo Montagna a través de su cuenta de la red social X.

La emoción de Sergio Lapegüe al revelar la señal que recibió de su papá: "Sentí que la vida me estaba queriendo decir algo"

Más tarde, la noticia fue confirmada por Ángel de Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana (LAM), donde añadió que el presentador "tiene muchas ofertas" y coincidió en que “va a seguir en la televisión y es probable que esté en América TV".

Aunque explicó que prefería no revelar todas las novedades, adelantó que implicará un cambio en la carrera del compañero de Roxy Vázquez, ya que "va a hacer un programa, no un noticiero. Con más show...”. En esa línea, dio a entender que se trata de una oportunidad "muy pensada" para realizar otras cosas.

Roxy Vázquez y Eduardo Feinmann en "Tempraneros" (TN).

"De América lo habían llamado en su momento, pero no vino, le dieron más plata, lo convencieron... Pero ahora finalmente renunció y no vuelve. Yo ya sé lo que va a hacer, pero no puedo contar todo", completó De Brito.

El año pasado Lapegüe brindó una entrevista al ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), donde reveló que ya había sido tentado para dejar TN: "Me reuní varias veces, me habían ofrecido un proyecto muy interesante y eso me hizo dudar. Era para el prime time, las 10 de la noche, algo periodístico pero con humor, con música... y dije 'tengo casi 60 años, no es momento de hacerlo'".

"Hace 30 años que soy efectivo en el canal. Mismos amigos y compañeros. Eso me empezó a pesar para ver si me iba o no. Yo me tengo fe y se que en cualquier lado que me voy y estoy feliz, voy a estar a gusto", había dicho en ese momento el periodista, quien también escribió el libro "Parar" luego de superar el Covid-19, enfermedad que lo mantuvo mucho tiempo internado y lo hizo replantearse distintos aspectos de su vida.

Cuatro figuras que dejarían LN+

En medio de la preparación de los canales para las grillas en 2025, trascendió que América TV estaría buscando reforzarse y, entre otras figuras, tendría en cuenta a cuatro conductores de LN+. "Se están yendo al mismo tiempo, saltan a otro canal donde la mayoría ya estuvo", fue el comentario que hizo Adrián Pallares días atrás en Socios del Espectáculo, programa que conduce junto a Rodrigo Lussich.

"Hablamos con tres fuentes, una dice que se firmó todo ayer, otro te dice 'mirá, hasta diciembre estoy hablando' y otros esperan hasta diciembre para anunciarlo", indicaron los conductores. Acto seguido, dijeron que el primero que se va es Eduardo Feinmann. "También hay que ver que bajada de línea hace, si le cambian el estilo o no", añadieron.

Eduardo Feinmann.

También se suma "Antonio Laje, que acaba de llegar y volvería a las mañanas de América", al igual que Débora Plager y Esteban Trebucq, "que no hace mucho se fue aunque en América no lo quieren", continuaron diciendo. En el caso de "El Pelado", pusieron en duda la versión de su pase a este canal.

Asimismo, mencionaron que podrían incorporar a Viviana Canosa, quien actualmente no tiene un programa en la televisión pero está en el aire de Radio Rivadavia. La conductora se había ido de América denunciando "censura" por parte de las autoridades y llegó a La Nación, donde dejó su ciclo +Viviana luego de la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales.

