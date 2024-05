Sin spoilers: Lady Whistledown revela los sentimientos de Penelope en la tercera temporada de Bridgerton

Ya pasó el shock inicial por la burda reconstrucción de época de la primera temporada de Bridgerton, que reflejó el primer libro de Julia Quinn: El Duque y Yo. La vara comenzó a subir con las segunda temporada, basada El Visconde que me Amó, es que ya nos habíamos acostumbrado a los vestidos confeccionados con telas actuales y a las versiones aggiornadas de las canciones pop de la actualidad. También hubo un spin off, no correlativo con los libros, que nos contó la historia de La Reina Charlotte con su marido. Y hoy se estrena la tercera parte de la historia de esta familia de muchos hermanos y le llegó el turno nada menos que a la propia Lady Whistledown: cómo convertir en romance la amistad entre Colin y Penelope (quien como recordarán es la autora del pasquín de chismes).

El atractivo de esta pareja es tan grande que incluso decidieron adelantar la historia alterando la continuidad de la saga de libros. Especialmente por el impacto que tiene sobre el público la actriz irlandesa Nicola Coughlan, menuda y rubicunda, que se convirtió en un ícono de la moda. Pero no es su aspecto sino su expresividad la que se ganó el corazón de los espectadores, especialmente luego de revelarse que era Lady Whistledown y distanciarse de su mejor amiga (Eloise Biridgerton) cuando ésta descubre ese secreto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ahora veremos madurar a Penelope Featherington: decide que, para sacarse de encima a su madre y a sus hermanas casadas, tiene que conseguir un esposo. Por su parte Colin (Luke Newton) vuelve a Londres luego de recorrer Europa y está cambiado. Algo que notan enseguida las mujeres casaderas de la sociedad. Como se puede ver en el trailer, él le ofrece ayuda a a su amiga Penelope para que la chica pueda soltarse un poco y logre su cometido de encontrar un pretendiente. Algo que, sin duda, los vuelve a acercar. No obstante vivirán una serie de idas y vueltas bien al estilo de los textos de Quinn. Sobre todo cuando el objeto de los chimes son, según pasan los días, el recién llegado o la propia autora. Quizás esto se convierta en la mejor parte de estos primeros cuatro episodios que llegaron a la plataforma y que tendrán su continuación recién el 13 de junio.

Las interpretaciones de Nicola y Luke harán que el espectador sueñe con un final feliz para sus personajes. Pero el horizonte no está tan claro para la pareja. Igualmente impecables son las composiciones de estos actores y actrices que componen el mundo variopinto e imaginario de la alta sociedad británica a comienzos del 1800.

También hay otras historias alrededor de la central en esta temporada, que involucran a los hermanos Bridgerton, tanto masculinos como femeninos, y hasta a la madre, completando el cuadro de entretenimiento centrado en esta familia cuyas vivencias fueron escalando hacia mejor, a medida que el espectador se familiarizó con sus personalidades. Porque esta serie se ha convertido ya en un buen entretenimiento. Pero no pretendas más que eso.