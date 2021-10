“Yo nena, yo princesa”: la primera película sobre la infancia trans en el mundo

Este lunes 25 se realizó la avant premiere de la película “Yo nena, yo princesa” protagonizada por Eleonora Wexler y Juan Palomino, y dirigida por Federico Palazzo. Los actores se mostraron conmovidos por la historia, y coincidieron en la importancia de que a través del filme se pueda un crear un mayor acercamiento a la comunidad trans y mayor empatía. Isabella -la niña que interpreta a Luana- es la primera niña trans en el mundo que actúa; y que la película también es la primera en el mundo que habla de la infancia trans.

“Hay una tarea cultural que tenemos que llevar adelante y la ficción en ese sentido es una herramienta de cambio. La identidad reflejada a través de la tarea actoral puede generar más empatía en la gente y que la sociedad se dé cuenta sé que es algo que le puede pasar a cualquiera”, manifestó el director.

La construcción de"Yo nena, yo princesa": un viaje emocional

"Yo nena, yo princesa" se basa en la historia de Luana, la primera niña trans que obtuvo su DNI.

El director Federico Palazzo contó que para plasmar la fuerza de esta historia en la pantalla grande, se adentró en conocer más allá de lo relatado en los medios, en internet e incluso en el libro de Gabriela Mansilla (la mamá de Luana). Compartió momentos con la familia y contó que “fue un viaje emocional. Percibí la emocionalidad de ella, de sus hijos, estar en su casa y pude empaparme de sus sentimientos. Fui dándome cuenta de dónde poner los acentos para transmitir sus vivencias”, dijo en diálogo con PERFIL.

Eleonora Wexler, una de las protagonistas de la película, contó que su encuentro con Gabriela "fue increíble" y que tanto la historia como la familia la emocionaron por completo. Para poder construir su personaje tuvo un encuentro con Gabriela Mansilla que duró cuatro horas. Ambas coincidieron en que conectaron mutuamente. Reveló que el proceso de ir construyendo “a esa mamá que lucho por su hija” cuando tenía a la sociedad en contra fue un proceso muy rico.

El elenco de la película "Yo nena, yo princesa".

“De esta película me llevo todo. La familia me abrió su corazón, las puertas de su casa. Fue mágico filmar e interpretarla. Es una historia fuerte y muy comprometida para contar”, detalló emocionada la actriz.

La identidad de género y la comunidad trans

Gabriela Mansilla estuvo presente junto a sus hijos mellizos, Luana y Federico. Enfatizó en la importancia de esta película para la sociedad y para que las familias puedan entender que abrazar a la niñez tiene que ver con la escucha y el respeto hacia el otro.

“Hay que dejar de lado la violencia. La percepción del género a veces coincide con la identidad asignada y a veces no. Cuando no sucede, el camino es el abrazo, es el amor. Esta historia no deja de ser la historia de muchas personas de la comunidad travestis trans que han sido expulsadas, que no tuvieron contención, escucha ni abrazo”, expresó.

“Yo nena, yo princesa se va a meter en el corazón de muchas personas y vamos a empezar a hablar de otra manera y a respetar lo que cada niñez tiene para decirnos”, concluyó la mamá.

Gabriela Mansilla junto a sus hijos Federico y Luana.

Para Eleonora Wexler, el filme deja un mensaje de conciencia social. “Es educación, es entender al otro, comprender a las infancias y su autopercepción. Para mi, es una historia de amor. Va a ser una película polémica”, manifestó.

En la avant premiere también estuvo presente la actriz y referente de la comunidad trans, Mariana Genesio. La joven hizo hincapié en que se está marcando un precedente “muy importante y que inspira tanto a la infancia trans como a las madres de ellos”.

Resaltó que es la prrimera vez que se habla en el cine y que se comparte una historia de estas características. “En lo personal, me interpela y me llega directamente. Es importante para toda la sociedad trans”, agregó.

Una historia basada en hechos reales

Es una película basada en el libro escrito por Gabriela Mansilla, madre de Luana, la primera niña trans del país y del mundo que obtuvo la rectificación de su DNI sin el requerimiento de un dictamen médico ni judicial.

“Yo nena, yo princesa” recorre la lucha de una madre ante la incomprensión de médicos y psicólogos que no encuentran la causa de los padecimientos de uno de sus hijos mellizos. Relata lo que viven las personas trans, en este caso durante la infancia, en su no identificación con el género que le asignaron al nacer.

El filme se presenta como un ensayo y una reflexión profunda sobre “los prejuicios y los saberes instituidos, tan próximos muchas veces a la ignorancia y la infamia con los que nos enfrentamos día a día”.

Producida por Grupo Octubre, Arco Libre, Tronera Producciones y Universidad Nacional de la Matanza. Fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación y el ente de Cultura de la Provincia de Tucumán.

