La lucha por la inclusión laboral trans: "No es sólo una oportunidad de trabajo, es un cambio de vida"

Para el colectivo trans conseguir trabajo es muy difícil, es por eso, desde el gobierno porteño pusieron en marcha el Plan Integral de Acceso al Trabajo para personas Trans.

En diálogo con RePerfilAr, Luciana Molina, secretaria administrativa en Subterráneos de Buenos Aires (SBASA) del área de Relaciones Internacionales y Comunicación, contó que a partir de una capacitación sobre diversidad sexual se "abrió la convocatoria para un puesto laboral", y tuvo la posibilidad de conseguir trabajo.

"Fui a la entrevista más relajada porque sabía que iban a contratar una persona trans, entonces no tenía que disimular para que no se dieran cuenta, y me puedan tomar", afirmó Molina.

En esa línea, Pamela Malewicz, subsecretaria de DD.HH. y Pluralismo Cultural GBA puntualizó que las tareas de inclusión laboral se llevan adelante a través de dos vías: "La capacitación para los espacios que van incluir personas del colectivo, y la orientación, y el acompañamiento para personas que están en búsqueda de una integración laboral formal".

Al respecto, Molina aseguró que acceder a un puesto de trabajo, en su caso, "no es solo una oportunidad laboral", sino que significa algo mucho mayor: "Es un cambio de vida, porque nos están dando la oportunidad de cambiar de vida", destacó. Además, aseguró que con el paso del tiempo "dejó de sentirse como la persona trans que había entrado a trabajar, sino que se sintió como una persona más".

Aunque aún falta en materia de igualdad de derechos, el programa que se realiza hace más de cuatro años, resultó ser un espacio clave para que todos tengan las mismas oportunidades, y los resultados han sido más que óptimos.

"En más del 90% de los casos fue fantástico, tienen un índice de satisfacción altísimo, y nos encanta compartir la experiencia porque generan un contagio positivo", subrayó Malewicz.