9z debutó en el Major de Amberes ante Ence y MIBR

"Me estoy poniendo nervioso. ¿Por qué es tan sufrido todo?", expresó Francisco Frankkaster Castiglione, CEO de 9z, en su stream cuando en el mapa Mirage, Ence se llevaba los primeros dos puntos de la serie. La organización finlandesa ganó el partido: fue un contundente 16-7. Al encuentro lo pudieron seguir en vivo y en directo por varios canales en la plataforma de Twitch: el oficial de PGL con más de 48 mil espectadores, el de Alexander Gaules Borba, ex jugador y entrenador profesional brasileño de CS:GO, con más de 174 mil, y a través de los canales de Goncho Banzas (más de 25 mil usuarios) o el del propio Frankkaster, desde Bélgica, con un promedio de 21 mil. En total fueron casi 270 mil personas siguiendo el debut de 9z en el torneo más importante de CS:GO

En el segundo encuentro, disputado esta tarde, perdió 16-14 contra MIBR en el mapa Overpass. El equipo argentino se puso 11-8, pero tras varios errores claves en momentos determinados terminó perdiendo el partido, que se jugaba al ganador de un único mapa.

Cabe destacar que hace tres días la ESIC lanzó un comunicado para anunciar una sanción al entrenador de 9z, Rafael Zakk Fernandes, por una causa de hace dos años atrás, donde aparentemente habría sacado ventaja en cuatro ocasiones con la utilización de un bug. Lo que llamó la atención es que según se pudo saber el baneo contra Zakk había culminado en marzo de 2021. Sin embargo, la entidad lanzó nuevas pruebas que involucran a otros 47 protagonistas, entre los que se encuentra el coach brasileño, quien no pudo estar presente en el debut de sus dirigidos.

A través de historias en su cuenta de Instagram, Zakk confirmó que va a poder estar en el mismo hotel que el equipo, y que además, consiguió que no se cancelaran los vuelos de regreso a Brasil. Sin embargo, no va a poder estar en la sala de prácticas con los players, ni acompañarlos cuando estén jugando. Cualquier contacto debe ser por fuera de la competencia. En relación al tema, el periodista de esports argentino Kevin Aiello, muy enojado por la decisión, manifestó: “Es increíble la falta de humanidad que tuvo Valve. Todas estas fueron directrices de ellos, no de PGL”.

Mirá una de las jugadas más destacadas del partido, desde el stream de Frankkaster:

Con este resultado, la organización argentina se ve obligada a ganar sus próximos encuentros porque si no quedará eliminada de la competencia. A diferencia de estos dos primeros partidos, el match de mañana ante Team Liquid, de Holanda, será al mejor de tres. Con un récord de 0-2 se podría llegar a repetir lo mismo del RMR Américas que le permitió clasificarse a disputar este torneo: luego de caer en sus dos primeros encuentros, ganó cinco seguidos y consiguió la hazaña.

