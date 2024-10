Entre Sombras y Luces: La Conexión Entre la Vida y la Muerte

Pablo Asan se inspiró a escribir “Sigo aquí, no he partido” por su pasión por acompañar a personas con enfermedades graves y a sus seres queridos. Su objetivo principal es transmitir paz y ayudar a transitar el duelo de manera sana y pacífica. Asan cree firmemente que, aunque extrañemos a quienes se van, seguimos conectados a ellos a través de recuerdos y experiencias compartidas. Para él, no somos solo reacciones químicas, sino también alma, conectada a la supraconciencia, lo que nos permite seguir unidos a quienes amamos y ya no están en este plano.

En su experiencia como médico de cuidados paliativos, Asan enfrenta varios desafíos al tratar con pacientes terminales y sus familias. El mayor reto es coordinar un trabajo interdisciplinario enfocado en el confort del paciente y su familia. La comunicación efectiva, clara y constante es clave para el éxito, así como el apoyo psicoemocional adaptado a cada individuo. Es esencial que el paciente y su familia sepan que cuentan con alguien para transitar esta etapa, demostrando que no están solos.

Asan comparte una anécdota significativa de su práctica: una paciente con una enfermedad oncológica avanzada, cuya mayor angustia era la ausencia de una de sus hijas. Con la complicidad de la hija que estaba cerca, lograron que la otra hija viniera a visitarla por cuatro días. La sorpresa y alegría de ver a su hija hicieron que la paciente olvidara sus síntomas y redujera la dosis de calmantes. Falleció la semana siguiente, pero su hija comentó que nunca la había visto tan feliz como en esa última semana. Asan sintió que había tenido éxito como médico y como persona, logrando hacer feliz a alguien en el final de su vida.

Para Asan, cambiar la percepción de la muerte depende de múltiples factores como cultura, creencias y experiencias personales. Cita a Elisabeth Kubler Ross, quien decía que no se debe temer a la muerte, ya que puede ser lo mejor que te pase en la vida. Aunque en nuestra sociedad occidental esto puede ser difícil de aceptar, los cuidados paliativos acercan a la muerte y a la vida. Asan cree que la vida no termina con el cese de los signos vitales; el alma sigue su viaje. Los cuidados paliativos permiten disfrutar los días con dignidad, autonomía y paz, mostrando que el proceso de morir no siempre debe ser traumático. La tristeza es inevitable, pero también una señal de que hemos hecho algo bien y que nuestros afectos no quieren que nos vayamos.

