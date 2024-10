Nexus Trade: El Puente hacia Nuevos Mercados Internacionales

¿Qué motivó la creación de Nexus Trade y cuáles son sus principales objetivos en el comercio exterior?

Nexus Trade Company Solutions (Nexus Trade) surgió como una herramienta para dar respuesta a consultas que teníamos de amigos y otras empresas sobre temas relacionados con el comercio exterior.

Cada uno de nosotros, además de tener su propia empresa (las cuales siguen funcionando), una de servicios y otra industrial, ya habíamos comenzado por separado a brindar servicios de comercio exterior para terceros.

Fue así que decidimos juntar esfuerzos, conocimientos y contactos para poder amplificar el alcance de nuestros servicios.

El objetivo principal de Nexus Trade es ofrecer servicios de consultoría en el área de comercio exterior, desde registros y despachos aduaneros hasta el desarrollo de mercados, brindando un servicio completo.

Nexus Trade busca, en definitiva, convertirse en un puente entre Argentina y los mercados internacionales, aportando su experiencia en comercio exterior tanto para empresas como para emprendedores.

• ¿Cuáles son los servicios más destacados que ofrecen y cómo se diferencian de la competencia?

Ofrecemos la gestión integral del comercio exterior tanto para las empresas que quieren importar como para las que desean exportar.

Los servicios que más nos contratan para exportación son el de representación comercial y el desarrollo de estrategias de exportación.

Por el lado de la importación, la búsqueda de proveedores (industrias y productos finales) es lo más consultado.

Los servicios típicos de despacho aduanero, asesoramiento normativo y técnico son básicos y muy demandados también.

Además, tenemos un módulo especial con servicios para emprendedores.

Si bien tenemos oficina en Capital Federal, nuestra oficina central y operativa está en Pergamino, zona núcleo del agro argentino. Esto hace que estemos especializados en el sector agroindustrial y nos permite ser una gran opción para empresas de la región, que requieren tener consultores cercanos y conocidos, pero además con experiencia en estos procesos.

Otro punto muy interesante es nuestra experiencia en mercados clave, como Estados Unidos, donde uno de los socios vivió y conoce la cultura, además de viajar seguido por nuestro trabajo.

Por otro lado, el hecho de saber que tenemos nuestras propias empresas y que ya hemos pasado por el mismo proceso hace que el cliente valore nuestra experiencia, nos tome como un par y se sienta mejor acompañado.

Como lema, siempre decimos que buscamos brindar el servicio que nos hubiese gustado tener cuando comenzábamos a importar o exportar con nuestras empresas.

• ¿Qué retos han enfrentado en el comercio internacional y cómo los han superado?

En el comercio internacional, los retos son constantes, porque no solo influye la situación del país, sino también la del mundo. Desde cepos cambiarios, demoras en puertos o la situación actual en el Mar Rojo, pero previendo y estando informados, siempre se puede buscar solución.

• ¿Cómo se adaptan a las regulaciones y políticas cambiantes en los países donde operan?

En Nexus Trade tratamos de ser proactivos, estar informados y atentos a lo que va sucediendo en todo el mundo, colaborando con expertos locales para poder adaptarnos y brindar un mejor servicio al cliente, siempre poniéndonos en sus zapatos. No buscamos vender solo un servicio, sino que nos sentimos colaboradores que trabajan para la empresa de manera externa.

• ¿Podrían compartir un caso de éxito que ilustre cómo Nexus Trade ha ayudado a un cliente a expandir su negocio internacionalmente?

Podemos mencionar dos casos interesantes que grafican no solo el compromiso con nuestros clientes, sino las conexiones y alcances de nuestro trabajo.

El primero es el proyecto de desarrollo de mercado para una empresa argentina fabricante del sector agroindustrial con la cual comenzamos a trabajar hace 2 años y logramos quintuplicar sus ventas en la región de Estados Unidos, no solo posicionando los productos y la marca, sino también la marca Argentina como país.

El segundo caso se trata de una empresa italiana del sector químico para la que desarrollamos el mercado sudamericano y algunos países de Europa donde no estaban teniendo presencia.

• ¿Qué consejos le darían a una empresa que está considerando su primera expansión a mercados internacionales?

Según nuestra experiencia ayudando a empresas argentinas en su internacionalización, lo primero es entender la visión y objetivos de cada empresa. Esos objetivos son muy importantes porque permiten definir hacia dónde ir, qué pasos seguir y con qué velocidad.

Podemos decir que, en términos generales, los puntos clave son: realizar un análisis de cuáles son los mejores mercados donde comenzar a exportar según el tipo de producto; adaptarse a la cultura del país de destino; entender si es necesario adaptar el producto; comprender si la capacidad productiva es suficiente para abastecer la posible demanda; establecer una estrategia de entrada y, básicamente, animarse. Con un buen acompañamiento, se puede lograr.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: nexustradecomex

Mail: [email protected]

Web: www.ncscomex.com

Tel: 2477341583 o 2477211544