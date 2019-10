Florencia Huergo: astrología psicológica

¿Qué es la Astrología Psicológica?

La Astrología estudia el hilo invisible que interconecta al Universo. Desde hace miles de años que el hombre observa el cielo y busca estudiar su relación con la tierra. La Astrología es antiquísima, según escritos su origen data de los caldeos y fue expandiéndose, tomando diferentes vertientes.

Filósofos, científicos, sacerdotes y figuras muy prominentes a lo largo de la historia de la humanidad se acercaron a la astrología, como Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Copérnico, Galileo, Bacon, por nombrar algunos pocos.

Con la inquisición, los astrólogos fueron perseguidos y ejecutados y este saber quedó oculto, en manos de los herméticos. Sólo quedó a la luz la Astrología Predictiva, de la cual se servían reyes y gente de poder, a los cuales la Iglesia no podía tocar.

De la mano de Carl Gustav Jung, médico psiquiatra discípulo de Freud, la astrología se reaviva y surge la Astrología Humanista o Psicológica, como una preciosa herramienta para los procesos terapéuticos.

La Astrología misteriosamente nos da un mapa detallado de la estructura de la psique del ser humano, y nos brinda la posibilidad de detectar miedos inconscientes y talentos sin desplegar que admiramos en otros, sin sospechar que están también en nosotros.

Esta corriente busca comprender el comportamiento humano. No predice el accionar de una persona, sino que anticipa climas o momentos óptimos para desplegar ciertas potencialidades. Nos ayuda a acompañar el fluir de la vida, que no está bajo nuestro control.

No podemos controlar todo lo que pasa en el mundo. Hay un orden, una inteligencia y un plan que nos abarca y nos excede. Cuando nos alineamos con el Universo, el Universo mágicamente responde.

¿Podrías explicar lo que llamas Decodificación Cuántica?

Con el avance de la física cuántica, las neurociencias, la epigenética, llegamos a conceptos inimaginados en otros tiempos y es cuestionado el concepto que teníamos sobre la realidad. Las nuevas leyes hablan del Universo como energía vincular. Aparece el concepto de sincronicidad, la acausalidad, el tiempo no lineal. La teoría del observador como alterador de la realidad.

Como dice Nikola Tesla “Si quieres encontrar los secretos del Universo piensa en términos de energía, frecuencia y vibración.”

Si profundizamos en estas teorías, todo está interconectado. En otra dimensión todo es energía. Energía cuántica. Existe una versión nuestra en otra dimensión, como energía pura, nuestro doble cuántico, que es infinitamente sabio porque está conectado con el Todo, con la Fuente.

Hay una versión nuestra en otra dimensión, como energía pura, nuestro doble cuántico, que no es otra cosa que nuestro ser no condicionado, miedos, traumas, creencias limitantes.

Nuestro ser terrenal, en cambio, está condicionado por valores heredados de generaciones anteriores, creencias limitantes, traumas, etc, que se encuentran en nuestro inconsciente y hacen que accionemos diariamente según patrones repetitivos automáticos.

En la gran mayoría de los casos, no estamos eligiendo libremente cómo actuamos. Sin que nos demos cuenta, ese material inconsciente dispara pensamientos, que provocan emociones y, de acuerdo a ellas, actuamos. La suma de esas acciones y sus resultados es, nada más y nada menos, nuestra vida.

La decodificación cuántica utiliza técnicas para bucear en el inconsciente y dialogar con nuestro Doble Cuántico, Self, Ser Auténtico para encontrar las respuestas y sanar lo que necesitemos sanar.

No podemos controlar lo que pasa en el Universo, pero podemos ser libres de elegir qué información tomamos en cuenta y cómo la interpretamos para crear nuestra propia realidad. Muy simple. Nuestra realidad depende del observador que estamos siendo en cada momento. La teoría del vaso medio vacío o medio lleno, pero respaldado por la cuántica. (se ríe)

Podemos reprogramarnos y crear nuestra propia realidad dentro de los límites de nuestro campo cuántico. Las posibilidades son infinitas y dependen de nosotros. Nuestro destino está en nuestras manos.

Ésto es una buena noticia porque no estamos condenados o determinados, nos deja el libre albedrío, pero para algunos puede ser muy mala noticia, porque ya no entra el lugar de víctima; nos vemos obligados a dejar de proyectar nuestra sombra y nuestros conflictos en los demás y en los acontecimientos externos.

Uno debe hacerse cargo de sus cosas, dejar de culpar al afuera por su destino, mirar para adentro, resolver adentro, desidentificarse, desaprender, integrar, trasmutar. Uno decide si sigue actuando como un pseudo robot o versión clonada de sus ancestros o si se anima a despertar su ser auténtico.

¿Y cómo juega el Coaching en todo esto?

El coaching entra para llevar los conceptos a la práctica. Estamos encarnados. Como describe el mitológico camino del héroe, luego de escuchar la llamada, encontrarse con su guía, precipitarse a la aventura para salvar a la princesa y vencer al dragón, el héroe retorna a su vida ordinaria a aplicar y trasmitir lo aprendido.

Hay que decodificar el inconsciente para despertar en un sentido elevado que implica, no sólo verlo, sino ponerlo en acción y que empiece a brillar.

¿Qué relación encontras hoy entre mente cuerpo y alma?

Son planos de una misma realidad. No podemos disociarlos. Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio físico, meditar, tener pensamientos positivos, vibrar en el amor y la gratitud, dar espacio a nuestro ser trascendente, espiritual. Pero sin obsesionarse, empezar con algo ya es un gran paso.

Una cosa es la excelencia, tratando de ser nuestra mejor versión, disfrutando día a día el proceso. Y otra cosa es la exigencia que viene con la culpa y el miedo a no ser aceptados.

¿Cómo fué tu proceso de formación?

Vengo de una familia de intelectuales, descendientes del Ingeniero Huergo. Los valores en mi casa no son el dinero ni las tierras, sino el conocimiento, la cultura, la inteligencia y la honestidad. Ahí nací yo, y todo iba perfecto hasta que la sensibilidad de mi luna en Piscis y mi gran cuota uraniana empezaron a querer tener su lugar. (se ríe)

Terminé el colegio queriendo estudiar Filosofía o Física. “Te vas a morir de hambre” fue la respuesta de mis padres a la primera opción. “En este país la física no tiene tanto campo”, fue la respuesta a la segunda. Pensé en Bellas Artes. “Hobby”. Ciencias de la Comunicación. “Todavía no reconocida”.

Mi rebeldía de ese momento fue estudiar Administración de Empresas y no Ingeniería. Obviamente, me recibí con diploma de honor y trabajé en multinacionales top. Todo como debía ser. Pero algo no me llenaba.Fue una etapa difícil de cuestionamientos existenciales. De renunciar al trabajo. De no encajar en ninguna parte. Hasta que se me fueron presentando verdaderos maestros.

Si querés saber mi formación formal te puedo dar una lista. Estudié de todo. Administración de Empresas. Maestría en Psicología Junguiana. Arteterapia. Astrología en Casa Once. Ensueño Dirigido. Formación en Coaching Ontológico. Tarot. Reiki. Registros Akashicos. Seminarios de chamanismo. I ching.

Pero no fue lo que estudié sino las personas con las que me fui cruzando. Me enseñaron las personas, más que las disciplinas en sí.

Bernardo Nante y Eugenio Carutti, un placer escucharlos, filosofar a través de ellos. Tanto conocimiento. La experiencia de Silvia Neira, que un día me dijo “No proyectes tu Saturno en mí” y partir de ese momento, pasé de verla intimidante a graciosa y amorosa (se ríe) y, claro, me percaté de mi pequeña autoexigencia… (se vuelve a reír).

Madó Campos, bruja con todas las letras, que sin yo saber casi nada de los astros, fui a hacerme la carta natal y terminó la sesión diciéndome que me tenía que ir una semana con ella a Córdoba que iba a ser mi maestra (yo?!!!) Y fui. Qué experiencia. Beatriz Leveratto, la leonina histriónica que enseña jugando y desde su corazón comparte realmente todo lo que sabe. Sebastián Díaz Varela, no sé si conocí alguien que trasmitiera tanta bondad.

Me acuerdo que llamé y me dijeron tenía que esperar turno meses, y de repente al otro día, su hermano me dio turno enseguida. Fui a ver a Sebastián en mis peores épocas de dudas y angustia, sin rumbo. Cuando llegué caí embelesada con su ángel y su lugar de trabajo y me dijo: “Te gusta este lugar? Así vas a terminar vos” (yo?!!!). Jazmín Gulí, plutoniana, directa, afilada, sabia, con su maravillosa iniciación a Lobas y dos años de terapia con constelaciones familiares que me ayudaron a despertar.

El mágico Alejandro Comotti, una mezcla increíble de inteligencia y percepción de otro mundo. Titi Petersen, mi maestra de Registros Akashicos, puro corazón. Santiago Bras Harriott, otro perceptivo, un motivador pasional y generoso como pocos.

Y obviamente, el círculo cercano siempre es un enorme espejo. Gracias a mis padres, mis hermanos. Mi marido tan complementario que a veces cuesta, mis hijos, mi luz y mi sombra. Los amo. Aprendo todos los días de ellos.

Hoy si me preguntan qué soy, ya no puedo decir licenciada en administración, directora de marketing, astróloga, terapeuta de ensueño dirigido o arterapeuta o junguiana… o madre… o amiga… o mujer. Hoy soy, hoy estoy aprendiendo a ser desde mi corazón, con todas mis imperfecciones, con mucho camino para evolucionar.

Cuando atiendo a un consultante, no escucho sólo sus palabras; escucho sus silencios, sus cambios de postura o en su tono de voz, la alteración en sus estados de ánimo, sus actos fallidos. Todo ese material valiosísimo que viene directamente del inconsciente.

¿Cómo surgió DESPERTAR TU SER AUTÉNTICO?

Me fascina unir, a mi manera, jugando espontáneamente, hasta encontrar la combinación justa de corazón, espitiritualidad, mente y acción.

Despertar tu Ser Auténtico nació como una propuesta integradora de crecimiento personal a través del diálogo entre nuestro consciente y nuestro inconsciente.

Pensé en un método que no implique ser perfecto, un iluminado, sino un simple canal. Un camino para que la persona se descubra y, pasito a pasito, vaya transformando capas en su interior. Un método que se pueda hacer durante toda la vida para encontrarnos, crecer e ir evolucionando en nuestra espiral y vibrar cada día una frecuencia más alta. Con los altibajos que tiene todo ser terrenal.

Los lenguajes sagrados, como la Astrología y el Tarot, el ensueño dirigido, nuestros sueños nocturnos, la meditación, la terapia de sonido, el arteterapia, son llaves de oro para acceder a nuestro inconsciente y empezar a transformarnos. Yo ahí veo la clave. Sumando al coaching, para llevar nuestros aprendizajes a la acción.

Te diría que mi sueño es ser una buscadora, y trasmitir lo que voy descubriendo, viajar e intercambiar conocimientos, escribir un libro, tal vez, con otros, seguir creciendo, seguir intentando iluminar cada vez más partecitas de mi ser y poder ser luz para otros, con alegría, disfrutando, agradeciendo, con amor, humildad y mucha humanidad.

Despertar tu Ser Auténtico es lo que resume mi idealismo desde chica... filosofía, arte, física, comunicación. Ahí veo la clave. Por lo menos lo que me resuena a mí. No hay una vía única para evolucionar, cada uno tiene que encontrar su camino.

Y el mío, por ahora, se trata de hacer dialogar los dos hemisferios, y enraizarme bien a la madre tierra, porque estoy encarnada y tengo la misión de ser nexo o canal, de trasmitir, de unir, de transformar, de traer lo nuevo y de sintetizar varias disciplinas en un enfoque amalgamado que nos permita hacer una evolución de conciencia que se pueda concretar en el plano de la materia.

De lo sutil al día a día. De lo sagrado a lo cotidiano. De lo mágico a lo concreto. De lo místico a lo humano. De la mente al corazón. Del miedo al amor. Del inconsciente al consciente. Del cielo a la tierra.Y viceversa. En un continuo ir y venir cíclico, evolucionando en espiral, con mirada compasiva hacia el otro y hacia nosotros mismos.

¿Qué buscas a futuro?

Uyyy, que pregunta. Futuro… Tiempo… Te puedo decir, si queremos medirlo en gregoriano, que mi versión 2019 no es la misma que la 2018 y menos que la 2020. Acabo de hacer una actualización de mi software (risas) o un saltito en esa espiral de evolución de conciencia.

Siempre hay que recordar que uno aprende pendularmente, por lo que hay que tener mirada compasiva. Por algo somos el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra.

Me gusta muchísimo aprender, me llena el corazón enseñar, me motiva comunicar. Te diría que mi sueño es ser una buscadora, y trasmitir lo que voy descubriendo, viajar e intercambiar conocimientos, escribir un libro, tal vez, con otros, seguir creciendo, seguir intentando iluminar cada vez más partecitas de mi ser y poder ser luz para otros, con alegría, disfrutando, agradeciendo, con amor, humildad y mucha humanidad.

Despertar tu Ser Auténtico es lo que resume mi idealismo desde chica… filosofía, arte física, comunicación.

Creo que hoy puedo decir que finalmente estoy haciendo una alquimia entre ellos.

Y no puedo decir más del futuro, la vida es cambio, la humanidad como especie evoluciona, y definirme sería contradecir mis propios principios. Hoy estoy acá. Ya veré por dónde me lleva este camino mágico. Es un misterio, como todo lo que puede surgir del inconsciente y su simbología atemporal e infinita.

