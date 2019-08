No es secreto que la sonrisa es uno de los elementos más destacables del rostro. es nuestra carta de presentación y puede ser linda o fea, exclusivamente por los dientes. “Nosotros, como profesionales, buscamos que nuestros tratamientos logren que se encuentre una perfecta armonía y proporcionalidad entre los dientes y la cara".

"Se trata de alcanzar un equilibrio facial desde el punto de vista de la belleza, así como de la salud”, aclara el Dr. Luis Alberto Brandam, especialista en Cirugía y Traumatología maxiloFacial y miembro de la asociación Odontológica Argentina, de la American Society for Dental Aesthetics y de la Asociación Latinoamericana de Implantología Oral, entre otras.

Junto al Dr. Luis Eduardo Brandam, Master A.E.G.D. en University of Rochester medical Center Rochester, de Nueva York, y especialista en Periodoncia en la Universidad maimónides, son titulares de la clínica que lleva su nombre y en la que trabajan con las tecnologías disponibles en el mercado mundial, además de poner al servicio de sus pacientes toda la capacitación y experiencia que acreditan.

“Hoy en día, gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, estamos en condiciones de restaurar y restituir los tejidos perdidos, ya sean dentarios o gingivales. Somos capaces de devolver la forma, estética y función a la boca, no importa el estado en el que se encuentre”, dice el Dr. Luis Eduardo Brandam.

En cuánto a la odontología estética ¿cuál es la demanda actual?

En los últimos años aumento el interés. la conciencia colectiva, que aumenta día a día, sobre el uso de los diferentes métodos de higiene y, fundamentalmente, la sonrisa tipo Hollywood - blanca, pareja, desinhibida, linda, que vemos por televisión y en el cine- que se realizan rápida y perfectamente por medio de carillas y blanqueos, se han apoderado de nuestras vidas.

¿Cuánto tiempo pude llevar hacer el tratamiento con carillas?

Se puede realizar desde unos 15 días hasta algunos meses, dependiendo del estado de salud de la boca del paciente al comenzar.

¿Cuánto tiempo duran?

Es el método protético más predecible y con menos complicaciones y el que nos da mayores alegrías.

¿Duelen los implantes?

No, no duelen. los implantes alojados en el hueso no duelen. las terminaciones nerviosas no están dentro del hueso.

¿Cuánto duran los implantes?

Hay implantes que tienen en boca más de 40 años. la tasa de éxitos de los mismos es superior al 93%.

¿Qué pasa si el paciente no puede llevar implantes porque no tiene suficiente hueso?

Hay otros métodos para anclar implantes. Por ejemplo, implantes cigomáticos. o bien regenerar hueso por diferentes técnicas.

¿Cuánto tiempo dura un blanqueo?

Los estudios in vitro han demostrado que en el lapso de un año no se han visto modificaciones de color.