Dra. Aida Griselda Balbi: adiós anteojos

Desde muy chica, la Dra. Aída Griselda Balbi comenzó a sentir curiosidad por la medicina debido a sus periódicas visitas a consultorios oftalmológicos.

“Tenía un problema visual, una oclusión del conducto lagrimal, y esas imágenes de los ojos y la aparatología que se utilizaba, me anonadaba. Eso hizo que con tres años ya hubiera decidido cuál era mi sueño: ser oftalmóloga. La medicina de pequeña me inquietaba, no quedaba muñeca sin pinchar”, recuerda Aída entre risas.

Hoy, su interés está basado en la posibilidad de ver sin lentes. De allí su especialización en Cirugía de Catarata y Refractiva.

“La tecnología ha avanzado muchísimo en la visión de los pacientes con trastornos visuales, tanto en su visión lejana como cercana, combatiendo la incomodidad de llevar lentes que se pierden, son olvidados o no permiten ver bien tanto de lejos como de cerca, complicando el trabajo diario”, reflexiona Aída.

¿La cirugía refractiva es una solución a estos problemas cotidianos?

Sí, absolutamente. Se puede realizar con láser como lentes intraoculares. La función es corregir la miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia.

Los lentes intraoculares han desarrollado una tecnología que permite ver tanto de lejos, como mediana distancia y cerca. Eso hace que el paciente tenga una comodidad en todas sus distancias, tanto para las personas que trabajan en oficinas, para el manejo, la lectura y las personas en su casa.

Estos lentes no se cambian, quedan para toda la vida, por eso es muy importante ver el tipo de lente intraocular para cada persona.

¿También se puede combinar con cirugía de cristalino?

En pacientes que presentan catarata, se combinan ambas cirugías. Entonces, el paciente ve mucho mejor porque está sin su catarata y mejora su visión en todas las distancias. Actualmente, la mayoría de mis cirugías de catarata son con lentes multifocales, debido a que los celulares también están cambiando los paradigmas visuales.

Las personas adultas, más allá de leer libros, actualmente, están muy conectadas con la computadora o con los celulares y están usando de esa manera la media distancia y la distancia de cerca.

Estos lentes ofrecen la comodidad de no tener que sacar un lente de su cartera, de su escritorio o de su saco para poder leer celulares o la computadora.

Esta cirugía no solo le da al paciente comodidad, sino calidad de vida y salud visual, porque ve con el aumento que corresponde en cada distancia que necesita, sin la necesidad de un anteojo para cada distancia. Siempre hay que valorar al paciente en su contexto y enfermedades subyacentes y evaluar qué tipo de cirugía le corresponde.

Para contacto: Peña 2987- CABA - Tel 4805-6094. Buen Viaje 1080 8-2, Morón, Buenos Aires - Tel 5290-5050.

