Dra. Mabel Bello: los 15 años y la patología alimentaria

Las fiestas de 15 son objeto de la fantasía, deseos y sueños de la mayoría de adolescentes pero también puede ser el comienzo de una obsesión que conduce a patologías alimentarias. De trabajosa recuperación. Las consultas de padres de hijas de esa edad se han multiplicado al punto que de 10 consultas 6 / 7 son por pacientes de esa edad y el comienzo de la historia se repite a “como estaba próxima a la fiesta comencé a hacer dieta para adelgazar”.

Algunas consultan a una nutricionista pero rara vez escuchan sus consejos y comienzan a restringir, multiplican su actividad física y dejan de comer. La fiesta de “los 15” termina siendo un tormento una obsesión y los padres advierten que están en problemas.

La razón de este comienzo de los síntomas esta centrado en el miedo al rechazo, al fracaso, a las criticas que convierte la ilusión de mostrarse como “una princesa” en un proceso torturante para adelgazar sin fin, sin objetivos, sin esperanzas. La patología alimentaria es frecuente en las adolescentes ,13% en escolaridad secundaria, pero el inicio en estas circunstancias aumenta críticamente su frecuencia.

No todas las adolescentes son susceptibles de transitar este trayecto, pero hay indicadores claros de quienes resultan ser más susceptibles de caer en problemas:

1. Las personalidades obsesivas autoexigentes que en esa edad se personifican en alumnas destacadas, altos promedios. rigidez en el pensamiento no muy sociables, o poco aficionadas a las fiestas. 2. Las inestables emocionalmente, compulsivas que cambian frecuentemente de estado de ánimo. 3. Las muy dependientes de su madre, que no han alcanzado una maduración acorde con la edad. Las despiertan, las llevan y traen “se sueltan poco”. 4. Las muy aficionadas al deporte que nunca se quedan quietas, nunca se cansan necesitan estar en movimiento.

Estos tipos de conducta señalan unas predisposiciones genéticas que facilitan el desarrollo de la patología alimentaria (anorexia y bulimia) que son formas clínicas de la misma patología reconocerlo antes permite que a tiempo se evite convertir aquello que es un sueño compartido y esperado por todas las adolescentes en el comienzo de un episodio doloroso y prolongado para toda la familia.

La patología alimentaria tiene mas que ver con un miedo social al fracaso a la humillación a las criticas , que a otro tipos de razones y se tratan grupalmente para ayudar a transitar con éxito ese difícil pasaje de niña a adulta a través de un programa que enfatiza la interacción social , la autoconfianza, autoestima y el trabajo en grupo. Conozcamos algunos testimonios de pacientes recuperados

“MIS QUINCE“

“No lo pase en mi casa sino en un hospital con sonda y suero, ahora estoy bien con mi familia y amigos”. Nayla.

“Mi familia estaba cerca mío y no la podía ver, no quería comer llegue al punto de no poder caminar…“ Delfina.

“Estaba pendiente de la comida estaba con toda mi familia y no lo disfrutaba…” Nahiara.



“Lo primero que pensaba era en mi cuerpo en mi misma me costaba mucho socializar” Gisella.

“FESTEJOS DE ALTA EN COMUNIDAD”

La patología alimentaria no es sino el fracaso de una adaptación social que lleva al aislamiento y la obsesión por el cuerpo y la comida en una sociedad que olvido los valores y superficializo su cultura. La recuperación se realiza a través de lograr la integración social, el valor de la solidaridad y el trabajo en conjunto.

El trabajo transdisciplinario con un ideario compartido de formar una juventud sana y con ideales, cumpliendo los objetivos de lograr una vida sana. Es importante para las familias de las quinceañeras, prevenir este desarrollo aconsejando a sus hijas no seguir dietas en la época del crecimiento y asesorarse en las charlas informativas gratuitas en Aluba (Asociación de lucha contra la Bulimia y Anorexia) Combate de los pozos 2193 los días Lunes y Jueves 14 hs y los martes a las 10 hs.

Doctora Mabel Bello Médica Psiquiatra