Centro CIEN: excelencia en obesidad, diabetes y cirugía bariátrica

CIEN es un Equipo de reconocidos Profesionales liderado por los Dres. Edgardo Serra y Marianela Aguirre Ackermann dedicados al Tratamiento Integral del Paciente con Sobrepeso, Obesidad, Diabetes, Cirugía Bariátrica y Metabólica. Los tratamientos más avanzados, tanto médicos como quirúrgicos, TODO EN UN MISMO LUGAR. Seis de cada diez argentinos tiene Sobrepeso y 25% tiene Obesidad.

El sobrepeso aumenta el riesgo de padecer mas de 200 enfermedades. Casi 13 de cada 100 personas en Argentina tiene Diabetes; la mitad no lo sabe y de los que saben, sólo 30 % se trata adecuadamente. Muchos pacientes refieren que se “frustran” porque no obtienen resultados. Si bien hay múltiples opciones de tratamiento, NO hay UN tratamiento que funcione para todos.

Por eso en CIEN brindamos TODOS los tratamientos científicamente aprobados, quirúrgicos y no quirúrgicos, con una estrategia personalizada para CADA paciente. El tratamiento es un “traje a medida” diseñado por nuestro equipo de gran experiencia (médicos especializados en diabetes, cardiología, cirugía bariátrica, nutricionistas, psicólogos, etc).

Cuando los pacientes con Sobrepeso y Obesidad requieren tratamiento médico realizamos una evaluación integral y tratamiento individualizado nutricional, psicológico, y farmacoterapia o balón gástrico si estuviera indicado. En los pacientes con Diabetes, los médicos expertos, educadores, nutricionistas y psicólogos ofrecen las opciones más avanzadas para controlar la diabetes y prevenir complicaciones. En personas con Obesidad que no responden al tratamiento médico, o con Diabetes y Obesidad que no logran controles adecuados, consideramos la Cirugía Bariátrica/ Metabólica.

La Cirugía Bariátrica (cirugía de pérdida de peso) es la única opción eficaz en obesidad moderada-severa en personas en quienes dieta, ejercicio y medicamentos han fracasado. Contribuye a resolver enfermedades asociadas a la obesidad, aumentar la expectativa de vida y mejorar la calidad de vida. Se ha demostrado que con Cirugía Bariátrica, los pacientes obtienen beneficios: reducción de glucemia y presión arterial, apnea del sueño, reducción de la carga de trabajo del corazón, etc.

En la actualidad las técnicas más eficaces y seguras son la Gastrectomía en manga que reduce el tamaño del estómago y la zona productora de la hormona del hambre, y el Bypass gástrico, que además de reducir el tamaño del estómago, puentea parte del intestino para reducir la absorción de calorías, reduce la hormona del hambre, aumenta las hormonas de la saciedad y mejora el azúcar en sangre en las personas con diabetes.

Las Cirugías se realizan por laparoscopía, y duran 1 a 2 hs. A las 48 hs el paciente se va de alta, y vuelve al trabajo en pocos días. Sobrepeso, Obesidad y Diabetes son enfermedades para las que HOY contamos con tratamientos eficaces y seguros. Con el abordaje individualidado y especializado es posible lograr los mejores resultados, perder y mantener el peso, evitar complicaciones y mejorar la salud y la calidad de vida.

Director Médico: Dr. Edgardo Serra (M.N. 151.866).

SEDES : Corrientes, CABA, Ramos Mejía (Bs. As), Posadas y Oberá (Misiones), Formosa, Resistencia (Chaco) y Rosario (Santa Fe) - Centro Cien Corrientes : Salta 1524. TE 3794-433441/379-4700989 - Buenos Aires : Gallo 1671 2do piso. Turnos on line: www.centrocienba.com - Ramos Mejía: Las Heras 16. TE 11 46548857. Posadas : 25 de mayo 2108. TE 3765053166 / 3764661653. Formosa : Padre Grotti y Maipú Tel. 3704445096. Oberá: Rald Singer 282. TE 3755402951 - Rosario: Alberto J Paz 1065 bis – Sanatorio de la Mujer – Fisherton 03415321627.