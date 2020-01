Dr. Jorge Alberto Elías: calidad de vida, salud genital

Estas últimas dos décadas cambiaron y mucho a la mujer en general y a sus cuidados médicos y cosméticos en particular; corren en sintonía con el profundo cambio que tuvieron tanto en lo familiar, cultural, social, laboral e inclusive sexual.

La Menopausia ya no es tomada como un final sino en muchos casos como el inicio de una etapa de la vida con mucho para hacer y completar de los pendientes, vivencias postergadas, en la etapa donde matrimonio e hijos fueron el foco de atención primario.

Hoy el llamado “empoderamiento femenino” es una realidad y cargos de conducción en empresas, en política, reacomodamientos familiares por la salida del hogar de los hijos, nuevas parejas, más y mejor sexualidad como objetivo y el renacer muy común de cumplir viejos deseos (estudios, viajes, cambios estéticos, cambios sexuales etc.)

Es una absoluta realidad en desarrollo en amplias franjas de la sociedad femenina. Cada día más mujeres en línea con sus deseos notan que su cuerpo “no acompaña” y las consultas a especialistas en medicina de calidad de vida y estética explotaron.

Cambios habituales de esta edad como son :

pérdida de orina ante los esfuerzos (al toser, reír, hacer actividad física, etc.)

trastornos de la sexualidad como disminución del deseo (libido).

Resequedad vaginal.

dolor durante o luego de la práctica sexual.

Sobrepeso de difícil control. -alteraciones de las formas corporales donde la atención del aspecto estético en general y también ahora estético y funcional de los genitales se sumó.

laxitud de los tejidos vulvares.

efecto bulto de los mismos

Oscurecimiento de la zona genital y perianal.

elongación de labios menores.

Molestia de cicatrices del parto.

Sensación de amplitud vaginal.

Pérdida de calidad de orgasmos y sexualidad en general.

Percepción de pérdidas de gases por vagina o inclusive rectales. todos cambios involutivos propios de la edad pero que la ahora llamada ginecología Regenerativa trata y resuelve con terapias ambulatorias, no quirúrgicas e indoloras y que por lo tanto no tienen que ser sufridas como limitaciones inevitables de la edad.

Técnicas como el láser vaginal ya son más que conocidas para tratar resequedad, incontinencia y trastornos de la calidad de la sexualidad, pero en los últimos años los que iniciamos la era del láser en genitales femeninos ahora hemos incorporado los lifting y peelings despigmentantes y tensores para recuperar forma color y elasticidad de la vulva.

Los conocidos hilos de la estética facial ya los sumamos al área genital y el uso de ácido Hialuronico, toxina botulínica y plasma rico en plaquetas también ya son prácticas propias del tratamiento funcional y cosmético de la genitalidad que como máxima novedad incluye ahora líneas cosméticas específicas intimas que estamos lanzando ahora ya en Argentina.

Como líderes y pioneros en uso de técnicas como el láser CO2 Femilift®, láseres Harmony Xl Pro®, HiFu Feminine® y electromagnetismo eMSella® todo en el llamado rejuvenecimiento vulvar y vaginal y para la rehabilitación de piso pelviano, ahora ahondamos en los procedimientos cero invasión como el recién llegado a argentina Peeling específico genital de nombre Pink intimate®.

Este producto es de origen italiano y con simples sesiones tópicas produce efecto lifting vulvar, aclaramiento de las zonas oscurecidas (que ahora la depilación láser genital deja expuestas) y una fantástica mejoría del aspecto y tersura de la piel por renovación de la misma.

Un procedimiento sencillo ambulatorio, de los llamados por la mujer de eeuu “de hora de almuerzo” pues se realiza en no más de 20 minutos, no deja ninguna secuela (erosiones, sangrado, secreción, caída de la piel, etc.) que dificulte tareas durante el logro de sus objetivos y sus resultados finales fantásticos.

El envejecimiento en general y el genital en particular es inevitable, pero hacerlo saludable y vivirlo con calidad plena es posible con el apoyo del desarrollo de la ginecología Regenerativa siendo sus especialistas los que además manejan en forma adecuada los ultras mediáticos “chip sexuales”, un implante subcutáneo hormonal y de suplementos esenciales adecuados y necesarios para vivir con calidad y maximizar los resultados de cualquier terapia cosmética, no solo esta terapia apunta a la mejoría de la sexualidad.

En definitiva, vivimos en una nueva era y en ella contamos con un actualizado foco terapéutico para una nueva mujer, solo hace falta que se junten para vivir mejor y disfrutar la vida hasta el último día.

