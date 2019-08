Glaucoma: causa de cegera

Se llama glaucoma al grupo de enfermedades del nervio óptico cuyo principal factor de riesgo es el aumento de la presión intraocular por encima de los valores normales. Existen muchos tipos de glaucomas, pero todos tienen esto en común, además del deterioro de las fibras nerviosas, que es irreversible y progresivo si no se detecta y es tratado a tiempo.

“En la mayoría, no avisa, no duele, no pica, el paciente no ve mal, hasta que es demasiado tarde. Es terriblemente triste atender personas a las que nunca se les hizo un simple fondo de ojos, que usan lentes hace 25 años, y a quienes se les detecta un glaucoma de 10 años de evolución”, dice el Dr. Jerónimo Montes (M.N 114.183.), médico oftalmólogo especialista en glaucoma.

¿Qué incluye un examen oftalmológico completo?

Se trata de una correcta observación de los ojos en la lámpara de hendidura, la toma de la presión intraocular y la realización de un fondo de ojos para observar el aspecto de los nervios ópticos.

¿Qué tipo de tratamientos hay disponible?

Existen diversos tratamientos que van desde tratamientos médicos tópicos con gotas hipotensoras oculares hasta tratamientos con láser y diferentes cirugías cuya finalidad es reducir la presión intraocular.

Los glaucomas pueden provocar ceguera, ¿cuáles son las otras causas principales de ceguera en el mundo?

Según la OMS, las causas varían de un país a otro. Por ejemplo, la proporción de deficiencia visual atribuible a las cataratas es mayor en los países de ingresos bajos y medianos que en los de ingresos altos. En los países de ingresos altos, las enfermedades como la retinopatía diabética, el glaucoma y la degeneración macular relacionada con la edad, son más frecuentes.

